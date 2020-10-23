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Сетевой шлюз
Аппаратный маршрутизатор
Gateway


23.10.2020 Что такое фаерволы и как они работают 1
10.04.2020 «Сименс» начал поставки шлюзов данных IOT2050 2
12.03.2020 Legrand запускает новую систему домашнего комфорта 1
23.01.2020 Citrix и FireEye Mandiant выпустили сканер признаков компрометации 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
20.01.2020 «Дыры» в Citrix распахнули шпионам двери в сети 80 тыс. компаний 5
29.03.2019 TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи 2
22.01.2019 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в промышленном интернете вещей от Moxa 2
22.01.2019 Zyxel реализовала интеллектуальное выявление угроз на основе облачной БД сигнатур в межсетевых экранах серии ATP 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 1
10.10.2016 «Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи 1
25.03.2016 Acer расширила дистрибьюторскую сеть в России 1
24.02.2016 МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Новосибирской области 1
04.02.2016 Шифрование дисков «на лету»: как защитить конфиденциальную информацию 1
01.12.2015 Решения «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» интегрированы в систему PT MaxPatrol SIEM 1
16.04.2014 Как управлять покупательской лояльностью? 1
24.04.2013 На российском рынке ПК обвал 1
08.09.2011 AMD выпустила первые процессоры Bulldozer 1
13.07.2011 Acer объявил войну российским сборщикам серверов 2
27.01.2011 «СвязьКомплект» представил пять самых популярных товаров для модернизации систем корпоративной связи 1
28.07.2010 Блог Сергея Меднова. Подсядет ли российский бизнес на BlackBerry? 1
21.05.2010 Gateway анонсировала два моноблока 1
17.05.2010 Gateway выпустила бюджетный ноутбук с Blu-Ray 2
26.04.2010 В HP произошли новые назначения в руководстве 1
15.10.2009 Рынок ПК: Acer впервые обогнал Dell 1
12.08.2009 Большое пополнение в PC Gaming Alliance 1
16.02.2009 «Эрикссон» поможет организовать мультимедийные сервисы на дому 1
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten 1
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 2
20.10.2008 Нетбуки удержат на плаву рынок ПК 1
22.09.2008 Acer разрабатывает новые модели нетбуков 1
28.07.2008 Symantec Network Access Control обеспечивает соблюдение политики безопасности 1
23.06.2008 Microsoft оштрафовали за Outlook и Windows Mobile 1
23.05.2008 Ноутбуки: Acer растроится на 3 бренда 2
23.05.2008 Контроллеры Satel RS-485 управляют доступом к 255 входам 1
24.04.2008 Fujitsu клонировала iMac 1
24.04.2008 Acer анонсировал свой первый смартфон 1
24.04.2008 Fujitsu расположил компьютер в корпусе монитора 1
18.04.2008 Появились компьютеры с процессором AMD Phenom X3 1
04.04.2008 Netgear и Tatara Systems продемонстрировали Femtocell-решение 1

Публикаций - 51, упоминаний - 65

Сетевой шлюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

E-Ten Information Systems 75 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Citrix Systems 571 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Zyxel Gateway SBU 4 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Bubendorf 1 1
Moxa 12 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Legrand 47 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
ZyXEL Communications 169 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Fortinet 288 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Samsung Electronics 5730 1
SAP SE 3220 1
Ланит ГК 1160 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
SEC Consult Services 931 1
GitHub 412 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 6 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
DDR - Double data rate 1077 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Microsoft Windows 10 6676 2
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 2
Microsoft Windows 7 1662 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Amazon Alexa 138 1
Moxa ThingsPro 1 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Zyxel Cloud Query - Облачный сервис сканирования трафика на наличие вредоносного кода 2 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 1
Citrix Gateway 6 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран 17 1
Zyxel SecuReporter 4 1
Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 2 1
GitHub Citrix 1 1
Siemens Industrial Edge 2 1
S-Terra Клиент А 6 1
Siemens Simatic Industrial OS 2 1
Linux - Debian GNU 273 1
FireEye 51 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft SQL Server 798 1
Fortinet Secure SD 7 1
Apple macOS 934 1
Fortinet FortiAP 8 1
Fortinet FortiSwitch 4 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Fortinet FortiOS 31 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
Мальцев Алексей 12 1
Мельникова Анастасия 166 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Крохмальный Иван 8 1
Соловенчук Александр 44 1
Ночвай Александр 1 1
Лурье Мария 1 1
Shih Dean - Ши Дин 4 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Европа 3788 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Япония 2811 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа Западная 618 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
CNews Analytics 1991 1
Discovery Research Group 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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