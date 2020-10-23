Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сетевой шлюз
Аппаратный маршрутизатор
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 65
Сетевой шлюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пентагон - Министерство обороны США 279 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
|Мальцев Алексей 12 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Крохмальный Иван 8 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Ночвай Александр 1 1
|Лурье Мария 1 1
|Shih Dean - Ши Дин 4 1
|Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
|Ведешкина Татьяна 7 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
|CNews Analytics 1991 1
|Discovery Research Group 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767985, в очереди разбора - 671671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767985, в очереди разбора - 671671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru