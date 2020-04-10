Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 89231
ИКТ 7869
Организации 5938
Ведомства 1305
Ассоциации 649
Технологии 2850
Системы 17055
Персоны 31409
География 1483
Статьи 1172
Пресса 867
ИАА 586
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1453
Мероприятия 809

Сетевое оборудование Gateway Сетевой шлюз Аппаратный маршрутизатор

Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор


10.04.2020 «Сименс» начал поставки шлюзов данных IOT2050
20.01.2020 «Дыры» в Citrix распахнули шпионам двери в сети 80 тыс. компаний
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation
19.02.2019 «Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks
27.03.2017 Платёжный шлюз Fondy Global вышел на рынок Казахстана
06.03.2017 Dell представила новые шлюзы Dell Edge Gateway серии 3000
10.10.2016 «Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи
01.12.2015 Решения «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» интегрированы в систему PT MaxPatrol SIEM
28.07.2015 «С-Терра СиЭсПи» и Huawei представили совместное решение для обеспечения безопасности сети
03.12.2014 Blue Coat CAS: новый уровень защиты сети
26.05.2014 «Русславбанк» интегрировал клиринг Contact с платежным шлюзом Visa Direct API
02.07.2013 Соответствие платёжного шлюза MainPay стандарту PCI DSS подтверждено аудиторами Deiteriy
29.06.2012 Netgear представил кабельный шлюз с интегрированным стандартом 802.11ас
18.04.2011 «Смарт-Софт» представил новую версию интернет-шлюза AquaInspector
22.12.2010 Intesis представил новые шлюзы для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung
21.05.2010 Gateway анонсировала два моноблока
18.05.2010 Intesis Software представил новые шлюзы для интеграции в сети KNX и EnOcean
17.05.2010 Gateway выпустила бюджетный ноутбук с Blu-Ray
12.11.2009 Новый кабельный шлюз Netgear CG3000 Wireless-N получил сертификаты DOCSIS 3.0 и PacketCable 1.5
16.02.2009 «Эрикссон» поможет организовать мультимедийные сервисы на дому
16.07.2008 «Эксперт-Система» запустила новую версию FIX-шлюза на РТС
17.03.2008 ZyXEL выпустил на рынок 24-портовые шлюзы IP-телефонии
20.02.2008 Netgear выпустила абонентский шлюз со встроенной технологией фемтосот
14.02.2008 Netgear и Kineto продемонстрировали совместное решение абонентского доступа
04.12.2007 LANDesk представил решение по управлению мобильными компьютерными системами
30.11.2007 Echoworx выпустила криптозащиту для корпоративных почтовых шлюзов
09.10.2007 Gateway хочет купить Packard Bell на деньги Acer
05.10.2007 Gateway: 30-дюймовый ЖК-монитор с уникальными особенностями
02.10.2007 BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»
27.09.2007 Gateway «скопировал» Apple iMac
27.09.2007 Gateway разработал «макоподобный» ПК
21.09.2007 Gateway представила серверы на базе четырехъядерных процессоров AMD
27.08.2007 Acer купила Gateway
27.08.2007 Acer приобретет американскую Gateway за $710 млн
13.07.2007 Gateway выпускает ноутбуки для просмотра фильмов в HD
20.06.2007 Ноутбуки Gateway и Toshiba: проблемы с батареями
06.06.2007 McAfee занялась ИБ для СМБ: Security Internet Gateway
23.05.2007 Шлюз к DocsVision сертифицирован 1С
09.02.2007 Прибыль Gateway выросла на 13%

Публикаций - 1162, упоминаний - 1439

Сетевое оборудование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 190
Dell EMC 4736 167
Intel Corporation 11262 156
IBM - International Business Machines Corp 8941 143
HP Compaq Computer Corp 1905 116
Apple Inc 10683 111
HP - Hewlett-Packard 3567 104
AMD - Advanced Micro Devices 3661 75
Dell Technologies - Dell Computer 984 70
Cisco Systems 4720 68
HP Inc. 5313 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 60
Oracle - Sun Microsystems 2176 56
Samsung Electronics 9333 52
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 49
Sony 6145 48
Amazon Inc - Amazon.com 2650 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 45
Oracle Corporation 6035 40
Toshiba Corporation 2830 39
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 38
Nortel Networks 1287 37
NEC 1740 37
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 36
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 36
Yahoo! 3603 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 33
Lenovo Motorola 3463 33
Fujitsu 1898 31
Lenovo Group 2077 31
Yandex - Яндекс 5015 30
Huawei 3222 28
Элемент ГК - Elementec 1523 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 25
JDSU - JDS Uniphase 215 24
PMC-Sierra 72 24
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 24
Check Point Software Technologies 694 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 69
eBay Inc 1576 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 16
Merrill Lynch 427 15
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 9
Альфа-Банк 1476 9
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 9
Почта России ПАО 1853 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 8
CMGI 126 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 8
Открытие ФК - Росгосстрах 266 7
Самолёт ГК 216 7
Boeing 957 6
McDonald’s - Макдоналдс 190 6
First Call 238 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 6
Coca-Cola Company 241 6
Citi - Citigroup 283 6
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Bank of America - Банк Америки 219 5
American Express - Amex 309 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 5
Schlumberger - Шлюмберже 62 4
Expedia Group 132 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 68 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 4
Home Depot - сеть магазинов 57 4
Caterpillar 83 4
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 4
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 4
Газпром ПАО 1008 4
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 95
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 33
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 17
Президент Российской Федерации 3770 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 5
Верховный суд Российской Федерации 709 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Администрация Президента РФ 904 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Счётная палата РФ 628 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Конституционный суд РФ 79 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 72
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
WiMAX Forum 66 2
Web development - Веб-разработка 0 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 208
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 198
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 165
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 156
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 148
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 135
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 133
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 117
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 113
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 110
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 89
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 87
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 83
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 78
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 76
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 75
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 72
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 71
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 65
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 58
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 57
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 57
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 53
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 50
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 47
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 46
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 45
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 43
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 39
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 38
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 38
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 36
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 36
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 35
Linux OS 7669 74
Google Android 11959 61
Microsoft Windows 10 11713 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 28
Microsoft Windows 2000 2856 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 28
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 25
Microsoft Office 3247 24
Microsoft Windows XP 2291 23
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 22
Acer eMachines 70 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 21
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 20
Microsoft Windows 2104 19
Intel Celeron - Серия процессоров 924 19
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 13 16
Oracle Java - язык программирования 2554 16
Intel Pentium III 718 16
Apple iOS 6422 16
Apple macOS 1457 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 14
Apple iPod 1369 13
Microsoft SQL Server 1416 12
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 12
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 12
SAP Ariba 280 12
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 10
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 10
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - анализатор кода 46 9
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 36 9
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 349 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 9
Mozilla Firefox - браузер 1738 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
Apple iMac - Серия моноблоков 436 8
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 10
Dell Michael - Делл Майкл 189 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
Васильев Евгений 110 5
Bush George - Буш Джордж 301 4
Семенцов Всеволод 20 3
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 3
Сухобок Михаил 4 3
Ксенин Алекс 311 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 3
Путин Владимир 2542 3
Газаров Христофор 5 2
Chen Jason - Чен Джейсон 13 2
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 2
Фадеев Михаил 55 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
Борушевский Денис 36 2
Мишин Глеб 68 2
Низовский Григорий 37 2
Солонин Виталий 89 2
Данненберг Ирина 2 2
Ятковский Михаил 9 2
Макаров Валентин 173 2
Одинцов Дмитрий 88 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
Аитов Тимур 188 2
Либеров Александр 10 2
Мельникова Анастасия 197 1
Касперская Наталья 248 1
Лурье Мария 1 1
Кузнецова Ольга 10 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Соловенчук Александр 54 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Федотова Валентина 6 1
Земков Сергей 156 1
Смирнов Иван 12 1
Эскин Сергей 34 1
Меднов Сергей 121 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 304
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 91
Россия - РФ - Российская федерация 108428 83
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 49
Япония 10069 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 38
Азия - Азиатский регион 3803 32
Беларусь - Белоруссия 3525 32
Казахстан - Республика 4467 31
Земля - планета Солнечной системы 7427 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 24
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 24
Европа 12319 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 18
Австралия - Австралийский Союз 2791 16
Россия - СФО - Новосибирск 3269 16
Китай - Тайвань 2115 16
США - Калифорния 3381 15
Германия - Федеративная Республика 8903 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 12
Африка - Африканский регион 2928 11
Армения - Республика 1112 10
Нидерланды 2197 9
Южная Корея - Республика 4394 9
Америка 2011 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 8
Европа Восточная 2927 8
Америка Северная 2650 8
США - Калифорния - Сан-Диего 311 8
Австрия - Австрийская Республика 1020 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 7
США - Нью-Йорк 2616 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 7
Америка Латинская 1413 6
Европа Западная 1329 6
Россия - Сибирь 1579 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 397
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 208
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 99
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 40
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 26
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 21
ISDEX интернет-индекс 196 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 16
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 9
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 4
Образование в России 460 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Физика - Physics - область естествознания 889 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
Ergonomics - Эргономика 840 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 65
Thomson Reuters - Рейтер 5731 33
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 15
CBS MarketWatch 305 12
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 6
Computer Weekly 370 6
AP - Associated Press 1975 6
FT - Financial Times 1118 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
Fortune 196 5
USA Today 125 4
DigiTimes - Издание 1284 4
Известия ИД 307 4
The Register 1286 4
The Globe and Mail 71 3
Bloomberg Businessweek 121 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Silicon.com 354 3
Bloomberg 1009 2
NE Asia Online 313 2
Ars Technica 364 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Briefing 29 2
Barron's 25 2
Inquirer 462 1
Мобильные системы 94 1
РИА Новости 766 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Newsday 45 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
Independent 98 1
Silicon 459 1
РС Рro 87 1
Wired - Издание 217 1
Forbes - Форбс 591 1
TG Daily 98 1
DailyTech 96 1
EWeek 179 1
Internet Stock Report 992 64
IDC - International Data Corporation 4671 41
S&P - Standard and Poor’s 470 27
Gartner - Гартнер 3301 20
Juniper Research 468 19
S&P 500 226 15
Gartner - Dataquest 340 9
WSJ - Wall Street Strategies 41 6
Thomson Financial - Thomson First Call 206 4
Conference Board 74 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 3
Mercury Research 61 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
IHS Infonetics Research 90 2
Moody's Investors Service 135 2
In-Stat/MDR 63 2
NPD DisplaySearch 282 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Forrester Research 810 2
Fortune Global 500 280 2
Harris Interactive 83 1
Markets&Markets Research 97 1
PCMark 104 1
IHS iSuppli 390 1
Strategy Analytics 283 1
SmartMarketing 73 1
IDC EMEA 22 1
Yankee Group 166 1
Omdia 18 1
Discovery Research Group 21 1
Piper Jaffray 101 1
Frost & Sullivan 199 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 5
TED Talks 36 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
Академгородок Новосибирск 82 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 25 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
Intel Developer Forum - IDF 250 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 4
CeBIT 454 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
PC Expo 36 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
VMworld 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Genesys G-Summit 2 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
Связь-Экспокомм 48 1
Infosecurity - выставка 62 1
Oracle OpenWorld 65 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 941852.
Создано именных указателей - 89231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще