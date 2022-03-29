Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России

«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. Основные производственные активы – 2,45 млн км линий электропередачи, подстанции и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 825 тыс. МВА. «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевых комплексах.