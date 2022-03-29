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Россети Российские сети оператор электрических сетей в России

Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России

«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. Основные производственные активы – 2,45 млн км линий электропередачи, подстанции и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 825 тыс. МВА. «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевых комплексах. 


29.03.2022 «Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань»
04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири
22.02.2022 «Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань»
21.10.2021 «Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»
15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы
30.08.2021 «Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами
02.08.2021 «Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго»
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД
27.04.2021 «Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань»
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ
12.03.2021 «Эдит про» займется сопровождением СУПА «Ленэнерго» на «1С»
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»
02.12.2020 «Россети» создают единую экосистему для реализации цифровых решений
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра»
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис»
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов
24.07.2020 Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков
04.02.2020 «Россети» провели совещание с участием вице-премьера Борисова Ю.И.
22.01.2020 «Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»
04.12.2019 «Россети» и Газпромбанк протестировали блокчейн-платформу Edison для энергетики и ЖКХ
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда
05.09.2019 «ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk
06.06.2019 «Россети» и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ
07.12.2018 «Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей
04.09.2018 «АйДи – Технологии управления» перевел «Россети» на свободное ПО
23.08.2018 «АйДи – Технологии управления» усилила ИБ документооборота «Россетей»
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области

Публикаций - 209, упоминаний - 270

Россети упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 9
Softline - Софтлайн 2032 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 8
Крок - Croc 1683 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 4
Yandex - Яндекс 5551 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 3
Apple Inc 11103 3
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
Red Hat 1224 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
PayPal 644 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 1
Nvidia Corp 3203 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 86 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 1
Telegram Group 999 1
Samsung Electronics 9667 1
Газпром ПАО 1144 22
РЖД - Российские железные дороги 1598 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 13
Почта России ПАО 1973 9
Альфа-Банк 1579 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 5
Таможня - Таможенная служба 1022 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Петербургский метрополитен ГУП 111 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 45
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 4
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 495 2
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 1
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 1
DDR - Double data rate 2523 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 129 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 8
Microsoft SQL Server 1466 8
Linux OS 8153 6
1С:ERP Управление предприятием 312 5
Новые облачные технологии - МойОфис 464 5
Microsoft Windows 2000 12612 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 2
Oracle Java - язык программирования 2751 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
1С:Бухгалтерия 846 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 143 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 1
Мишустин Михаил 466 2
Покровский Иван 78 2
Путин Владимир 2696 2
Акимов Максим 175 1
Чернышенко Дмитрий 412 1
Исаев Камиль 20 1
Мантуров Денис 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 11
Россия - Сибирь 2004 7
Беларусь - Белоруссия 4165 6
Россия - ПФО - Казань 2333 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 4
Россия - СФО - Омская область 560 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Казахстан - Республика 4750 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 2
Солнечная система - Solar system 2449 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
TAdviser - Центр выбора технологий 285 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
BCG - Boston Consulting Group 97 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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