Россети Российские сети оператор электрических сетей в России
«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. Основные производственные активы – 2,45 млн км линий электропередачи, подстанции и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 825 тыс. МВА. «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевых комплексах.
Россети упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 466 2
|Покровский Иван 78 2
|Путин Владимир 2696 2
|Акимов Максим 175 1
|Чернышенко Дмитрий 412 1
|Исаев Камиль 20 1
|Мантуров Денис 79 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
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