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Радиостанция комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн



10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций
16.07.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит сократить затраты на модернизацию бортовых радиостанций
29.06.2020 ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС
08.07.2019 Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»
04.06.2019 «Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR
07.05.2019 «Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции
27.11.2018 Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали
28.08.2018 «Хайтэк» и концерн «Автоматика» объявили о сотрудничестве в разработке мобильных радиостанций подводной связи
28.11.2016 Разработка «ОПК» расширит возможности радиостанций 6-го поколения
23.06.2016 ОПК: «умные» радиостанции для военных увеличат скорость передачи данных в 10 раз
01.02.2016 Закрылась одна из старейших в мире радиостанций в интернете
22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война
28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе
20.03.2014 В охранных мероприятиях в Сочи использовались радиостанции Р-187П1
15.05.2013 Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge
30.04.2013 Россия обсудила с ОАЭ возможность снижения цен на роуминг и запуск русскоязычной радиостанции в Дубае
11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA
28.01.2013 «Триколор ТВ» начинает вещание коммерческого пакета цифровых радиостанций
19.12.2012 Motorola Solutions представила новые радиостанции TETRA
23.10.2012 Motorola Solutions представит новые радиостанции серии APX P25 в рамках «Интерполитех 2012»
05.07.2012 «Радио Спорт» выбрал платформу IBM для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ
21.06.2012 Motorola Solutions представила новые портативные радиостанции семейства Mototrbo
14.06.2012 Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000
29.02.2012 В новой версии QIP 2012 появились все радиостанции и лента новостей
21.02.2012 Motorola Solutions представила новую серию компактных цифровых радиостанций
13.02.2012 Неопределенность на традиционных радиодиапазонах способствует развитию спутникового радио
14.12.2011 Vertex Standard расширяет линейку мобильных радиостанций
01.09.2011 «Триколор ТВ» начинает спутниковое вещание пакета радиостанций
18.07.2011 Motorola Solutions объявила о поставке миллионной радиостанции Mototrbo
25.03.2011 Motorola Solutions обновляет серию радиостанций оперативной радиосвязи APX P25
07.02.2011 «Триколор ТВ» добавит 64 региональных телеканала и 80 радиостанций

Публикаций - 1015, упоминаний - 1170
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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