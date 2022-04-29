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Индексная книга CNews*
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Патент охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения



29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж
25.05.2018 Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус
11.09.2017 Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями
27.07.2017 Samsung изобрела «совершенно секретный телефон»
30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн
18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам
08.09.2014 Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа
12.03.2014 Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае
15.01.2014 Apple и Google впервые вошли в Топ-20 патентообладателей США. IBM возглавила список
03.10.2013 «Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США
26.08.2013 «Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля
14.02.2013 Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами?
27.11.2012 Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе
19.06.2012 Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей
21.10.2011 "EVE Online. Патент капитана" в продаже
21.09.2011 Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей
25.07.2011 Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны
23.09.2010 Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе
15.09.2010 Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle
09.09.2009 Linux защитили от патентных троллей
18.12.2008 Linux защитят от Microsoft и других преследователей
24.05.2007 Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?
23.11.2001 Российские рекламные агентства обвиняют "ИМХО" в недобросовестной конкуренции
10.08.2001 Интернет-реклама: не все форматы и методы еще запатентованы ;)
23.12.1999 Патентное бюро США пересматривает сомнительный патент на решение "проблемы 2000" "windowing"

Публикаций - 1032, упоминаний - 1251

Патент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11103 178
Samsung Electronics 9667 117
Microsoft Corporation 23395 117
Google LLC 10865 97
IBM - International Business Machines Corp 9167 62
LG Electronics 3530 44
HTC Corporation 1490 43
Oracle Corporation 6271 38
Lenovo Motorola 3502 37
Sony 6468 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 34
Intel Corporation 11624 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 31
Huawei 3459 29
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 26
HP Inc. 5500 26
Элемент ГК - Elementec 25 25
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 25
Philips 2038 25
Dell EMC 4892 23
OpenText - Micro Focus - Novell 868 23
Nvidia Corp 3203 21
Red Hat 1224 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 21
Lenovo Group 2151 21
Meta Platforms - Facebook 4332 20
Qualcomm Technologies 1692 18
Cisco Systems 4858 18
Amazon Inc - Amazon.com 2777 17
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 16
ZTE Corporation 719 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 15
Xiaomi 1254 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 12
Toshiba Corporation 2882 12
Программный продукт ГК 58 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 11
Adobe Systems 1496 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 10
ИСК - Ижевская строительная компания 5 61
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 30
Dyson 109 13
Россети Ленэнерго 2327 11
Точка 3765 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 6
BMW Group 409 6
Electrolux - Электролюкс Рус 216 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 5
Альфа-Банк 1579 5
Tesla Motors 336 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 5
Visa International 1866 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 4
Whirlpool 80 4
Ford 396 4
GM - General Motors 448 4
Boeing 987 4
Газпром ПАО 1144 4
RPI - Rothschild Patent Imaging 23 4
РВК - Российская венчурная компания 536 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
Kärcher 34 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 3
Daikin 44 3
Резонанс НПП 341 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 3
Citi - Citigroup 291 3
Газпром нефть 489 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 196 67
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 63
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 336 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 22
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 17
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 24 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 15
Президент Российской Федерации 3492 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 12
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 10
Верховный суд Российской Федерации 777 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 8
Судебная власть - Judicial power 2071 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 113 8
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 5
Правительство Москвы 1965 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
Федеральное казначейство России 1540 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 4
Администрация Президента РФ 976 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 4
МИК - Московский инновационный кластер 98 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 934 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 3
OIN - Open Invention Network 22 12
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
OSI - Open Source Initiative 63 3
ASF - Apache Software Foundation 103 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 24 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
LOT Network 2 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 2
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 2
PIPRA - Public Intellectual Property Resource for Agriculture - Общедоступные ресурсы интеллектуальной собственности для сельскохозяйственной промышленности 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 31 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 7 1
OpenChain 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 225 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Linux Foundation 173 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 58 1
Единая Россия - Политическая партия 259 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 164
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 141
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 118
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 114
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 88
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 87
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 76
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Беспроводные технологии - Wireless technologies 9338 31
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 30
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 85
Google Android 12432 82
Apple iPad 3726 56
ЭОС Дело СЭД 202 54
Linux OS 8153 46
Microsoft Windows 10 13409 39
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 38
Apple iOS 6722 37
Microsoft Windows 2000 12612 25
Apple iPhone 6 6131 25
Apple iPod 1531 20
Oracle Java - язык программирования 2751 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 17
Microsoft Skype 1965 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 16
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 15
LG 75SM99 7892 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 844 14
Microsoft Windows 2528 14
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 11
Samsung Galaxy 950 11
Apple iPod Touch 744 10
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 9
Google Play - Google Store - Android Market 2897 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 9
Apple iPhone 4 745 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 870 9
Intel Core - Семейство процессоров 1725 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 9
Apple iPhone 5 752 9
Microsoft Azure 1315 8
Apple iTunes Store 1063 8
Mozilla Firefox - браузер 1783 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 8
Apple FaceTime 172 8
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 402 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 8
Исанин Антон 29 66
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 12
Путин Владимир 2696 9
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Медведев Дмитрий 1626 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 6
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 5
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 5
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 5
Smith Brad - Смит Брэд 80 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 365 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 153 4
Зайцев Олег 6 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 4
Фурсин Алексей 148 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 5 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 3
Касперский Евгений 300 3
Никифоров Николай 1172 3
Кислицин Никита 8 3
Елин Владимир 9 3
Кащенко Надежда 7 3
Specht Erich - Спехт Эрик 5 3
Андреев Валерий 24 3
Дворкович Аркадий 210 3
Сергунина Наталья 282 3
Рамендик Михаил 19 3
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 3
Акиншина Алина 5 3
Русинова Юлия 22 2
Озеров Виктор 29 2
Лысенко Эдуард 263 2
Колмычек Павел 18 2
Наумов Виктор 125 2
Морозов Сергей 56 2
Смирнов Евгений 35 2
Сорокин Сергей 11 2
Тимашев Ратмир 68 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 323
Россия - РФ - Российская федерация 121478 264
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 88
Европа 21235 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 53
Южная Корея - Республика 6251 53
Германия - Федеративная Республика 11760 47
Япония 12847 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 34
США - Калифорния 4511 27
Китай - Тайвань 3659 22
Франция - Французская Республика 7068 22
Канада 4697 19
Швеция - Королевство 3449 15
Азия - Азиатский регион 4633 15
Нидерланды 3287 14
Финляндия - Финляндская Республика 3459 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 14
США - Техас 967 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 14
Италия - Итальянская Республика 4211 13
Казахстан - Республика 4750 13
Сингапур - Республика 1618 12
Африка - Африканский регион 3256 12
Испания - Королевство 3594 11
Индия - Республика 5035 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 11
Украина 7213 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 9
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 8
Ближний Восток 2636 8
Австрия - Австрийская Республика 1110 7
Америка 2151 7
США - Делавэр 166 7
Германия - Берлин 697 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 122
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 52
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