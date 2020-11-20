Открытые данные

Как регионы переходят к управлению на основе данных 1

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onefactor открыла данные по медиазмерениям 1

ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1

Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки 1

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2016 года 1

На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов 2

На портале открытых данных Москвы обновлена информация о велопарковках и велодорожках 1

Порталу электронного правительства Казахстана исполнилось 10 лет 1

Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1

В Тульской области опубликовано более 500 наборов открытых данных 1

В Прикамье открылась блогосфера чиновников 1

На геопортале Чувашии появились новые тематические карты 1

В Росреестре назначен новый куратор ИТ 1

Как привлечь граждан к управлению государством 1

Три составные части умного правительства России 1

Результаты проверок столичных АЗС выложены на московском портале открытых данных 1

Оплата парковки в Москве через смартфон стала проще 1

Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1

Московские власти раскрыли сезонный график отключений воды для сторонних разработчиков 2