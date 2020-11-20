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Открытые данные
Open data


20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
08.09.2020 «Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости 2
20.01.2020 Открытые данные 2
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь 1
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
28.12.2018 Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 5
02.06.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2016 года 1
19.05.2016 На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов 2
26.04.2016 На портале открытых данных Москвы обновлена информация о велопарковках и велодорожках 1
12.04.2016 Порталу электронного правительства Казахстана исполнилось 10 лет 1
02.10.2015 ДИТ Москвы предложит включить интернет-магазины в список потенциальных резидентов технопарков 1
15.09.2015 Открылся прием заявок на Всероссийский конкурс для ИТ-разработчиков «Открытые данные Российской Федерации» 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
21.04.2015 В России создается «ГИС промышленности» 1
25.02.2015 Электронными услугами в Москве пользуются более 4 млн человек 1
28.10.2014 В Тульской области опубликовано более 500 наборов открытых данных 1
06.08.2014 Аналитика для госсектора: на связи с обществом 1
10.06.2014 Хакатон-2014: открытые данные Москвы превращаются в мобильные приложения 1
16.04.2014 В Прикамье открылась блогосфера чиновников 1
04.03.2014 ИТ-комитет Тульской области совместно с «Билайном» выпустил мобильное приложение «Культурный навигатор» 1
31.01.2014 На геопортале Чувашии появились новые тематические карты 1
03.12.2013 В Росреестре назначен новый куратор ИТ 1
12.11.2013 «Прогноз» разработал портал открытых данных для Пермского края 1
23.10.2013 «AT Consulting Сибирь» создаст портал «Электронная демократия» в Новосибирской области 1
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 1
26.09.2013 Три составные части умного правительства России 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 1
25.07.2013 Роман Шередин: В ИТ-системе Роскомнадзора совершается 13 тыс. операций в час 2
05.07.2013 Портал открытых данных подскажет, как провести лето в столице 1
26.06.2013 На портале «Открытые данные» появилась карта с местами расположения сетей бесплатного Wi-Fi в столичных парках 2
18.06.2013 Результаты проверок столичных АЗС выложены на московском портале открытых данных 1
03.06.2013 Оплата парковки в Москве через смартфон стала проще 1
22.05.2013 Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1
16.05.2013 Московские власти раскрыли сезонный график отключений воды для сторонних разработчиков 2
25.04.2013 Москвичи смогут записаться к врачу с помощью приложения ЕМИАС для Windows Phone 1

Публикаций - 57, упоминаний - 79

Открытые данные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Microsoft Corporation 11127 3
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
3761 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
oneFactor 24 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Региональные энергетические сети 3 2
Телемаркер 7 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Bright Capital 13 2
Интер РАО ПАО 159 2
Российские коммунальные системы 7 2
RuCom 4 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
Турбонасос 1 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Вера-Олимп 1 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1127 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
Правительство РФ 2207 4
Президент Российской Федерации 1441 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Иркутской области - Министерство образования Иркутской области 1 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Администрация Новосибирской области - Министерство образования Новосибирской области 1 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Правительство Москвы 653 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
World Wide Web Foundation 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Безопасный город 347 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Умное ЖКХ 12 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Microsoft Windows 8 1228 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
SmartIndex - облачная кросс-медийная платформа 3 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Ред ОС 239 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 1
IBM Watson 105 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Медведев Дмитрий 1434 3
Носков Константин 201 2
Абызов Михаил 64 2
Солодовников Денис 62 2
Пелипасов Александр 3 2
Русаков Максим 4 2
Степанов Николай 9 2
Ильичев Сергей 3 2
Фрайденберг Галина 2 2
Чукарин Алексей 56 1
Осипова Александра 16 1
Вексельберг Виктор 97 1
Захаров Павел 54 1
Мамонов Алексей 11 1
Сапельников Сергей 100 1
Демидов Михаил 130 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Россия - Новосибирская область 817 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Казахстан - Республика 2641 3
Италия - Итальянская Республика 1396 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Украина 3378 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Архангельская область 343 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
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Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
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США - Кремниевая долина 399 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Открытое правительство Казахстана 3 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
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СИЗО - Следственный изолятор 65 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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