Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытые данные
Open data
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 79
Открытые данные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|World Wide Web Foundation 6 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Носков Константин 201 2
|Абызов Михаил 64 2
|Солодовников Денис 62 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Русаков Максим 4 2
|Степанов Николай 9 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Чукарин Алексей 56 1
|Осипова Александра 16 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Захаров Павел 54 1
|Мамонов Алексей 11 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Демидов Михаил 130 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Forbes - Форбс 442 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru