Индексная книга CNews*
Налогообложение Льготы Налоговые льготы для ИТ-компаний
Публикаций - 254, упоминаний - 277
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2726 45
|Мишустин Михаил 481 21
|Шадаев Максут 627 20
|Чернышенко Дмитрий 428 19
|Макаров Валентин 193 16
|Паршин Максим 273 15
|Медведев Дмитрий 1629 10
|Касперская Наталья 268 9
|Дегтев Геннадий 165 8
|Лукашенко Александр 91 7
|Прохоров Александр 102 7
|Аксаков Анатолий 123 5
|Щеголев Игорь 689 5
|Ефимов Владимир 71 5
|Овчинский Владислав 67 5
|Борисов Юрий 115 5
|Никифоров Николай 1172 4
|Сергунина Наталья 288 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 4
|Комлев Николай 71 4
|Лысенко Эдуард 270 4
|Наумов Виктор 125 3
|Понькин Александр 30 3
|Мантуров Денис 81 3
|Покровский Иван 79 3
|Кудрин Алексей 106 3
|Волож Аркадий 226 3
|Бяхов Олег 59 3
|Белоусов Андрей 87 3
|Фрадков Михаил 159 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Садовникова Галина 4 3
|Хинштейн Александр 76 2
|Дуров Павел 249 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 2
|Гришин Дмитрий 190 2
|Семенов Анатолий 24 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
|Калинин Александр 135 2
|Греф Герман 365 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.