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Индексная книга CNews*
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Налогообложение Льготы Налоговые льготы для ИТ-компаний

Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний


02.08.2022 Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи
01.08.2022 Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon
24.05.2022 Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы
05.03.2022 Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний
10.11.2017 В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью
21.06.2016 Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний действует уже в четырех регионах России
26.03.2013 Налоговики Московской области запустили новые интернет-сервисы
30.11.2011 УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронный путеводитель по налоговым льготам»
14.07.2006 Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний
13.04.2006 Дума готовит налоговые льготы для ИТ-компаний

Публикаций - 254, упоминаний - 277

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23484 19
Google LLC 10932 14
Yandex - Яндекс 5661 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 11
Intel Corporation 11664 11
Cisco Systems 4871 9
РТИ Микрон - Micron 1229 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 9
InfoWatch - Инфовотч 916 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 8
IBM - International Business Machines Corp 9192 8
Twitter 2696 7
Крок - Croc 1705 7
Meta Platforms - Facebook 4337 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 7
Apple Inc 11184 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2773 6
VK - Mail.ru Group 3198 6
Huawei 3500 6
SAP SE 4879 6
Amazon Inc - Amazon.com 2801 5
6996 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 5
1С-ИжТиСи 6313 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 5
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 395 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 5
Citrix Systems 783 5
Рексофт - Reksoft 368 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 337 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 935 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 83 4
Oracle Corporation 6299 4
Цифра ГК 2144 4
Восход ФГБУ НИИ 599 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 347 3
Rambler Group - Рамблер ГК 854 3
Dell EMC 4912 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 10
РЖД - Российские железные дороги 1619 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 8
Почта России ПАО 1988 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1181 6
РВК - Российская венчурная компания 536 5
Газпром нефть 498 5
ЦИАН - CIAN 96 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 334 5
Наукоград - технопарк 110 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 5
Газпром ПАО 1150 4
Альфа-Банк 1596 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 298 3
Точка 3795 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 124 3
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 2
Uber 305 2
Татнефть 206 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 2
Совкомбанк ПАО 199 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 67 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 2
Россети Ленэнерго 2348 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 669 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 2
ГПБ - Газпромбанк 939 2
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 113
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 92
Президент Российской Федерации 3707 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 24
Правительство Москвы 1989 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 14
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 274 13
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 143 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 379 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 7
Администрация Президента РФ 977 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 334 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 6
Судебная власть - Judicial power 2090 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 157 5
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 5
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 66 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 61 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 4
Совет при президенте Российской Федерации 192 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 5
Единая Россия - Политическая партия 262 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО 4 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 8 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
АЮР - Ассоциация юристов России 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
ЛДПР 100 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 62
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 42
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10023 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17416 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 25
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices 3528 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7765 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 20
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10786 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5089 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11352 18
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9039 17
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 743 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8732 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5454 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9706 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9094 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2596 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4100 12
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 956 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1341 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5862 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3665 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10912 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1741 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2963 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4103 20
Microsoft Windows 2000 12668 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 10
Реестр добросовестных экспортеров 161 7
Microsoft Windows 14424 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 489 7
Apple iPhone 6 6172 6
Google Android 12534 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 5
Linux OS 8229 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 431 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 4
Цифровой рубль - Крипторубль 50 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 748 4
Microsoft SQL Server 1471 4
Apple iOS 6788 4
Citrix GoToMeeting 40 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 249 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 3
Age of Kings 3445 3
Microsoft Office 3434 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 3
Depositphotos - фотобанк 433 3
Intel x86 - архитектура процессора 1596 3
Яндекс.Маркет 573 3
Microsoft Skype 1973 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 337 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 343 2
Яндекс.Навигатор 496 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3171 2
Microsoft Azure 1320 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 336 2
Новые облачные технологии - МойОфис 479 2
Путин Владимир 2726 45
Мишустин Михаил 481 21
Шадаев Максут 627 20
Чернышенко Дмитрий 428 19
Макаров Валентин 193 16
Паршин Максим 273 15
Медведев Дмитрий 1629 10
Касперская Наталья 268 9
Дегтев Геннадий 165 8
Лукашенко Александр 91 7
Прохоров Александр 102 7
Аксаков Анатолий 123 5
Щеголев Игорь 689 5
Ефимов Владимир 71 5
Овчинский Владислав 67 5
Борисов Юрий 115 5
Никифоров Николай 1172 4
Сергунина Наталья 288 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 4
Комлев Николай 71 4
Лысенко Эдуард 270 4
Наумов Виктор 125 3
Понькин Александр 30 3
Мантуров Денис 81 3
Покровский Иван 79 3
Кудрин Алексей 106 3
Волож Аркадий 226 3
Бяхов Олег 59 3
Белоусов Андрей 87 3
Фрадков Михаил 159 3
Рейман Леонид 1031 3
Садовникова Галина 4 3
Хинштейн Александр 76 2
Дуров Павел 249 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 2
Гришин Дмитрий 190 2
Семенов Анатолий 24 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Калинин Александр 135 2
Греф Герман 365 2
Россия - РФ - Российская федерация 122676 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 21
Европа 21298 21
Индия - Республика 5067 20
Украина 7264 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 15
Беларусь - Белоруссия 4247 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6297 14
Германия - Федеративная Республика 12008 13
Япония 12876 12
Земля - планета Солнечной системы 9699 11
Бразилия - Федеративная Республика 2088 10
Казахстан - Республика 4838 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2615 10
Россия - СФО - Новосибирск 3698 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1381 8
Израиль 2606 7
Финляндия - Финляндская Республика 3467 7
Франция - Французская Республика 7084 7
Сингапур - Республика 1626 7
Ирландия - Республика 979 7
Южная Корея - Республика 6282 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 6
Азия - Азиатский регион 4657 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2308 6
Швеция - Королевство 3457 5
Ближний Восток 2647 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 5
Канада 4709 5
Америка 2155 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2365 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 5
Великобритания - Лондон 2364 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 153
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5233 117
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 953 103
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 85
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 74
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 57
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3744 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5849 53
Экспорт - Экспортные операции 2723 38
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 310 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3127 34
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1859 34
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 5160 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 31
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 608 30
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 876 29
Кредитование - Сrediting 5102 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8863 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 24
Физическое лицо - Физлицо 3127 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4929 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2715 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4920 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3064 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 16
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 607 16
Инвестиции венчурные - Venture investments 1853 15
Льготы - Льготные кредиты 44 15
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 343 14
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 114 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3201 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 13
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 196 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3899 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 13
Ведомости 539 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 8
Thomson Reuters - Рейтер 5773 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 4
РИА Новости 803 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 4
91Mobiles 1695 3
Известия ИД 465 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 3
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
Bloomberg 1109 2
Times 646 1
Scientific American 80 1
CNews Северо-Запад 24 1
Nikkei Electronics 78 1
Наш Красноярский край 1 1
Internet.com 113 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
Росбалт ИА 60 1
Total Telecom 613 1
The Economist 44 1
CBS MarketWatch 309 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 29 1
Forbes - Форбс 630 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
Российская газета 241 1
Деловой Петербург 25 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
AP - Associated Press 1994 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
The Washington Post 308 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
NYT - The New York Times 1001 1
Business Insider 206 1
FT - Financial Times 1165 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2115 30
500 Startups 14322 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 15
IDC - International Data Corporation 4849 9
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
TeleGeography Research 39 1
eMarketer 201 1
comScore 389 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner - Гартнер 3474 1
Juniper Research 502 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 4
ИРИ - Институт развития интернета 112 4
РАН - Российская академия наук 1798 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 133 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
Открытое образование 7 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 1
РЭШ - Российская электронная школа 21 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 6 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 11 1
Росатом НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 75 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 25 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 9 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
Академия наук СССР - АН СССР 36 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 7
CNews FORUM Кейсы 96 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 2
День молодёжи - 27 июня 690 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 2
Startup Village - международная стартап-конференция 52 2
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 6 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
Цифровая прокачка региона 27 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
CeBIT 461 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 1
CNews AWARDS - награда 408 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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