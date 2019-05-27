Индексная книга CNews*
Климатическое оборудование, техника Кондиционеры Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха Гаджеты климатические - Climate equipment, technology Climate gadgets -Air conditioners Air conditioning systems
Публикаций - 181, упоминаний - 224
Климатическое оборудование, техника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
|Головин Даниил 34 2
|Криницкий Игорь 26 2
|Клименко Федор 18 2
|Осипов Александр 44 1
|Паршин Илья 8 1
|Осипов Леонид 5 1
|Ломоносов Михаил 7 1
|Исанин Антон 9365 1
|Родионов Денис 1 1
|Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
|Кузнецов Александр 85 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 7
|N+1 - Издание 121 3
|Forbes - Форбс 591 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Bloomberg 1009 1
|Чудо техники 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru