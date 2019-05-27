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Индексная книга CNews*
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Климатическое оборудование, техника Кондиционеры Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха Гаджеты климатические - Climate equipment, technology Climate gadgets -Air conditioners Air conditioning systems

Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems


27.05.2019 Кондиционеры: вред или польза? Главные мифы о спасительной прохладе
15.12.2011 Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews
12.05.2011 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету
25.04.2011 Мобильные кондиционеры Electrolux: здоровый отдых без отрыва от производства
30.06.2010 Мобильный кондиционер: купил, включил, о жаре забыл
26.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету
02.11.2007 Кондиционеры Panasonic: обзор самых продаваемых в России моделей
08.08.2007 Сплит-система VS моноблок: достоинства и недостатки
01.08.2007 Кондиционеры: практичное разнообразие

Публикаций - 181, упоминаний - 224

Климатическое оборудование, техника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3372 27
Samsung Electronics 9333 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 15
Элемент ГК - Elementec 1523 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 9
Microsoft Corporation 22497 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 7
Yandex - Яндекс 5015 6
Huawei 3222 6
Крок - Croc 1616 6
Intel Corporation 11262 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Mitsubishi Electric 303 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 5
Softline - Софтлайн 1870 4
Xiaomi 1095 4
Apple Inc 10683 4
Fujitsu General 9 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Hitachi - Хитачи 1421 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
SAP SE 4595 2
Dell Technologies - Dell Computer 984 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 19 2
Eltex - Элтекс 88 2
Schneider Electric 493 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 2
Toshiba Corporation 2830 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
Cisco Systems 4720 2
Аскон - Ascon 298 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 1
Rolsen Electronics 78 1
Daikin 44 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Самолёт ГК 216 3
Mitsubishi Heavy Industries 30 3
Electrolux - Электролюкс Рус 177 3
Альфа-Банк 1476 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Силовые машины 66 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Мосводоканал МГУП 53 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
АЯК - Биоконд 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Nestle - Нестле 100 1
Mack Trucks 2 1
Volvo Trucks 12 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
LG Chem 24 1
Машиностроительный завод имени Петровского 1 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Таможня - Таможенная служба 421 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 119
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 67
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 20
Электротехника - инвертор 16 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 7
Мобильное приложение - Mobile app 4966 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 6
Microsoft Windows 2000 2856 11
Google Android 11959 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Depositphotos - фотобанк 385 3
1С-Рарус РестАрт 17 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Microsoft SQL Server 1416 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
Linux OS 7669 2
1С:ERP Управление предприятием 268 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Eaton Powerware ИБП 66 1
Apple macOS 1457 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
Daikin ATY - кондиционер 1 1
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
SAS Event Stream Processing 9 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 1
Головин Даниил 34 2
Криницкий Игорь 26 2
Клименко Федор 18 2
Осипов Александр 44 1
Паршин Илья 8 1
Осипов Леонид 5 1
Ломоносов Михаил 7 1
Исанин Антон 9365 1
Родионов Денис 1 1
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Кузнецов Александр 85 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 44
Япония 10069 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 25
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 19
Россия - РФ - Российская федерация 108428 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Россия - СФО - Новосибирск 3269 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Земля - планета Солнечной системы 7427 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Азия - Азиатский регион 3803 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
Европа 12319 5
Сатурн - Титан (спутник) 279 4
Россия - Сибирь 1579 4
Луна - спутник Земли 1184 4
Казахстан - Республика 4467 4
Германия - Берлин 635 3
Нидерланды 2197 3
Солнечная система - Solar system 2236 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Армения - Республика 1112 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Азербайджан - Баку 106 2
Португалия - Португальская Республика 788 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 40
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 26
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Физика - область естествознания 889 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Эргономика 840 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Юриспруденция 1629 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы 0 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 1
Витамины - Vitamins 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 7
N+1 - Издание 121 3
Forbes - Форбс 591 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Bloomberg 1009 1
Чудо техники 54 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
500 Startups 4742 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Discovery Research Group 21 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
SAS Academy 4 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 25 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Red Dot Design Award 50 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
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Создано именных указателей - 86148.
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