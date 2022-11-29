Индексная книга CNews*
Ипотека Mortgage вариант залога недвижимого имущества
Публикаций - 276, упоминаний - 325
Ипотека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
|Путин Владимир 2696 7
|Мишустин Михаил 466 5
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Ефаров Юрий 5 2
|Мережникова Валерия 2 2
|Камалдынов Дмитрий 4 2
|Пятков Иван 26 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Дегтева Елена 15 1
|Печатников Анатолий 31 1
|Кабаков Ярослав 29 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Пригожин Евгений 6 1
|Хинштейн Александр 73 1
|Подгузов Николай 27 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Исанин Антон 29 1
|Осипов Александр 61 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Крашенинников Павел 17 1
|Щеголева Римма 9 1
|Чащин Павел 2 1
|Мельников Максим 22 1
|Осипов Андрей 7 1
|Жаркова Татьяна 18 1
|Амириди Юлия 18 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Липов Андрей 55 1
|Щеголев Игорь 689 1
|500 Startups 14224 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.