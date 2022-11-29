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Ипотека Mortgage вариант залога недвижимого имущества

Ипотека - Mortgage - вариант залога недвижимого имущества


29.11.2022 Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году? 1
25.11.2022 Минцифры зачищает реестр ИТ-компаний. Больше трети льготников лишатся аккредитации 1
21.11.2022 Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет 1
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица 1
02.11.2022 «Лаборатория цифровизации жилья» и Profitbase выяснили, как российские застройщики теряют миллионы на разработке мобильных приложений 1
28.10.2022 Российские ИТ-шники получат льготную ипотеку по новым выгодным правилам 4
28.10.2022 Минцифры внесло в Правительство проект новых правил для ИТ-ипотеки 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
25.10.2022 Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр ИТ-компаний 1
21.10.2022 Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов 1
12.10.2022 На «Госуслугах» доступен сервис проверки аккредитации ИТ-компаний 1
10.10.2022 Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования 1
04.10.2022 Власти урезали бюджет «удержания ИТ-шников в России». Отрасль недополучит десятки миллиардов 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
16.09.2022 Более 1000 многодетных семей оформили на «Госуслугах» выплаты на ипотеку 1
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

 1
13.09.2022 Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент 1
13.09.2022 Вице-премьер Чернышенко: в России в аккредитованных ИТ-компаниях работает до полумиллиона человек 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
01.09.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2022 года 1
01.09.2022 К суперсервису «Дом.РФ» для строительства частных домов присоединился «Сбер» 1
29.08.2022 Работники ИТ-института «Ростеха» пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты 1
26.08.2022 Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать 3
23.08.2022 В России утвержден профессиональный стандарт программиста. Кто обязан ему соответствовать 1
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства 1
17.08.2022 Подать заявление на субсидию по ипотеке для многодетных теперь можно на «Госуслугах» 1
15.08.2022 «Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal 1
11.08.2022 Минцифры предложило улучшить условия для получения льготной ИТ-ипотеки 2
10.08.2022 Каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях специальную карту 1
08.08.2022 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать расчет обязательных нормативов на основе продвинутого подхода к оценке кредитных рисков 1
02.08.2022 На «Госуслугах» появится сервис для сделок с недвижимостью 1
28.07.2022 «Лэтуаль» зарегистрировала ИТ-компанию «ЛетуТех» 1
20.07.2022 Более 1000 ИТ-специалистов Подмосковья подали заявки на льготную ипотеку 3
19.07.2022 Суперсервисом «Цифровое строительство» воспользовалось более 30 тыс. россиян 1
18.07.2022 Сотрудники ИТ-компаний подали более 12 тыс. заявок на льготную ипотеку 3
14.07.2022 Главе Минцифры прочат пост вице-премьера 1
08.07.2022 Больше половины клиентов ВТБ отказались от печати чеков в банкоматах 1
07.07.2022 Касперская: Необходимо «заморозить цифровизацию» и «разделить рынок между ключевыми ИБ-игроками» 1

Публикаций - 276, упоминаний - 325

Ипотека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
Microsoft Corporation 23395 3
Apple Inc 11103 3
Google LLC 10865 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Meta Platforms - Facebook 4332 2
VK - Mail.ru Цифровые технологии 83 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
Easy Report 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Samsung Electronics 9667 2
6927 2
Yandex - Яндекс 5551 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Salesforce.com - Tableau Software 69 2
Telegram Group 999 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
UMC - United Microelectronics Corporation 303 1
Т-Платформы - T-Platforms 375 1
Рамэк-ВС 85 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 304 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 13 1
ЦФТ Золотая Корона 357 1
KPMG 244 1
Авикомп сервисез - Avicomp 30 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 1
Xiaomi 1254 1
Brand Analytics 28 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 7
Альфа-Банк 1579 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 3
Абсолют Банк 149 3
ЦИАН - CIAN 95 3
ГПБ - Газпромбанк 927 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 3
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 2
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 2
Земельный банк 10 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 50 2
СМП банк - Северный морской путь 81 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 224 2
Самолёт ГК 1649 2
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 2
Совкомбанк ПАО 193 2
Восточный Банк 279 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
Frank RG - Frank Research Group 12 1
Цифроград 171 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 7 1
MR Group 10 1
Максимус 29 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Societe Generale Group 72 1
Почта России ПАО 1973 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 15 1
Платежный Центр РНКО 44 1
Открытие ФК - Петрокоммерц 57 1
Volkswagen Audi Group 196 1
Синара Банк - СКБ-банк 128 1
Qiwi 918 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 9
Президент Российской Федерации 3492 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 106 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
Правительство Москвы 1965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 10 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 822 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Администрация Президента РФ 976 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 16
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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