Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИС
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 159, упоминаний - 239
ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 7
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Евраев Михаил 222 2
|Елистратов Николай 90 2
|Исмаилов Руслан 6 2
|Козлова Виктория 2 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Акимов Максим 167 2
|Янукович Виктор 18 1
|Кожуховский Игорь 4 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 1
|Горбуненко Денис 5 1
|Медведев Вячеслав 16 1
|Васянин Станислав 1 1
|Белова Светлана 7 1
|Быстров Константин 19 1
|Безрядин Анатолий 5 1
|Фирташ Дмитрий 8 1
|Варивода Владимир 9 1
|Ивакин Роман 49 1
|Тезина Наталья 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Сафронов Роман 33 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Черных Алексей 1 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Завтур Анна 3 1
|Марич Игорь 18 1
|Акопов Андрей 3 1
|Яковицкий Андрей 1 1
|Горбачев Александр 18 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Белик Алексей 2 1
|Решетков Александр 5 1
|Лосев Сергей 43 1
|Макаров Станислав 111 1
|Попов Сергей 72 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru