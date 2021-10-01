Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 4

В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1

Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1

ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1

Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 3

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1

Правительство одобрило создание электронного досье на все население России 2

ФСБ в атмосфере тайны строит ГИС для учета компьютерных вирусов 1

За данные по бухотчетности из госресурса придется платить 200 тысяч 1