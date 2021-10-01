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ГИС
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01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 4
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 2
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
15.04.2021 Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами 1
19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С» 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 1
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 2
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов 1
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов 1
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 1
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами 2
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 3
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров 1
28.01.2020 «Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
27.12.2019 МИС Тюменской области на базе «1С:Медицина» получила аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям закона о ПД 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 2
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 1
15.08.2019 В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС 2
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 3
18.07.2019 Правительство одобрило создание электронного досье на все население России 2
02.07.2019 ФСБ в атмосфере тайны строит ГИС для учета компьютерных вирусов 1
01.07.2019 За данные по бухотчетности из госресурса придется платить 200 тысяч 1
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365 1

Публикаций - 159, упоминаний - 239

ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
IBM 3537 9
Ланит ГК 1155 9
Microsoft Corporation 11060 8
Google LLC 7144 7
Совзонд - Sovzond 66 6
SAP SE 3211 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Крок 1219 4
Yandex - Яндекс 4101 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
АйТи 751 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Cisco Systems 2038 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Oracle Corporation 3342 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Барс груп 402 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Docsvision - ДоксВижн 772 2
Ланит Интеграция 101 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
HP Inc. 2905 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Alibaba Group 298 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Facebook 3765 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Intel Corporation 4169 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Abbyy 793 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Nokia Corporation 2434 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Почта России ПАО 1572 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпром ПАО 520 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Cera Marketing - Цера Маркетинг 2 2
Uber 257 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Uber Technologies 258 2
EPIC Telecom Invest 69 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Аэрофлот 493 1
System Capital Management (SCM) 23 1
Магнит Косметик 13 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Bentley Motors 50 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Транснефть 159 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Открытие ФК 538 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 15
Правительство РФ 2201 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 10
Президент Российской Федерации 1439 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
Администрация Смоленской области 19 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
Счётная палата РФ 460 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 6
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Правительство Республики Коми 19 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Федеральное казначейство России 766 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Правительство Пермского края 15 3
Правительство Калининградской области 13 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 3
Правительство Ставропольского края 23 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
OpenStack 347 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
Субтехнологии 8 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Безопасный город 347 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 6
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Google Android 10750 4
Microsoft Windows 10 6629 3
Linux OS 4253 3
Prognoz Platform 74 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Apple macOS 922 2
Apple iOS 5741 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
SQL - Язык программирования 432 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Red Hat Ansible 57 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
БАРС.Alpha BI 32 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Microsoft Windows 852 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
PHP - Язык программирования 303 1
Microsoft SQL Server 793 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft Skype 1467 1
NetApp ONTAP 34 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Путин Владимир 1824 7
Медведев Дмитрий 1433 5
Евраев Михаил 222 2
Елистратов Николай 90 2
Исмаилов Руслан 6 2
Козлова Виктория 2 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Акимов Максим 167 2
Янукович Виктор 18 1
Кожуховский Игорь 4 1
Тихонов Анатолий 11 1
Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 1
Горбуненко Денис 5 1
Медведев Вячеслав 16 1
Васянин Станислав 1 1
Белова Светлана 7 1
Быстров Константин 19 1
Безрядин Анатолий 5 1
Фирташ Дмитрий 8 1
Варивода Владимир 9 1
Ивакин Роман 49 1
Тезина Наталья 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Сафронов Роман 33 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Шалагинов Алексей 13 1
Черных Алексей 1 1
Херсонцев Алексей 48 1
Завтур Анна 3 1
Марич Игорь 18 1
Акопов Андрей 3 1
Яковицкий Андрей 1 1
Горбачев Александр 18 1
Кузьмин Павел 14 1
Толпышкин Михаил 5 1
Белик Алексей 2 1
Решетков Александр 5 1
Лосев Сергей 43 1
Макаров Станислав 111 1
Попов Сергей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
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Россия - СФО - Ленинградская область 1112 9
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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