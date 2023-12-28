Платформа бизнес-аналитики «Навигатор» получила сертификат совместимости с продуктами «Группы Астра»

Эксперты «Сбера» и «Группы Астра» подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования платформы «Навигатор» и СУБД Tantor SE 15 в рамках программы поддержки производителей программного и аппаратного обеспечения ИТ-производителей Ready For Аstra.

Совместимость с продуктами «Группы Астра» позволяет «Навигатору» замещать зарубежные инструменты бизнес-аналитики для заказчиков из государственного сектора и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Платформа «Навигатор» помогает на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчётность, формировать бизнес-аналитику в режиме реального времени, мониторить эффективность маркетинговых кампаний и многое другое. Доступ к документам и файлам можно получать в режиме онлайн и офлайн с планшета, телефона, ноутбука, ПК. Платформа поддерживает более 70 форматов представления данных и помогает получить любой необходимый уровень детализации, факторный анализ и наглядное представление связей и причин. «Навигатор» включен в реестр российского программного обеспечения.