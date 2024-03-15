Подтверждена совместимость платформы бизнес-аналитики «Навигатор» и СУБД Tantor

СУБД Tantor SE 15 (продукт «Тантор Лабс», входит в «Группу Астра») и платформа бизнес-аналитики «Навигатор» (продукт Сбера) успешно прошли испытание на совместимость в рамках программы Ready for Аstra. Комплексное решение предоставляет возможность заказчикам сокращать расходы на подготовку отчетов и аналитику и быстрее принимать управленческие решения на качественно новом уровне, а также уменьшает зависимость от зарубежных ИТ-вендоров. Оба продукта включены в реестр Минцифры России.

«Навигатор» — омниканальная платформа визуализации данных. Решение поддерживает более 70 форматов представления информации, помогает быстро получить любой необходимый уровень детализации, создавать наглядные дашборды, вести онлайн-отчётности, формировать бизнес-аналитику в режиме реального времени, мониторить эффективность маркетинговых кампаний и выполнять другой функционал на основе визуализации данных. Доступ к документам и файлам можно получать в режиме онлайн и офлайн с планшета, телефона, ноутбука, ПК. В среднем платформа обрабатывает 11 ТБ данных в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду.

СУБД Tantor — универсальная российская высокопроизводительная система управления базами данных. Tantor SE 15 — текущая версия, c пятилетним циклом сопровождения, обеспечивающая высочайший уровень стабильности, вендорской поддержки и кратчайшие сроки исправления ошибок.

«Мы продолжаем курс по выводу на рынок собственных решений, которые уже доказали свою эффективность внутри экосистемы «Группы Астра». Одно из таких решений — высокопроизводительная СУБД Tantor. Мы успешно протестировали функционал системы на совместимость с платформой «Сбера» «Навигатор» и официально подтверждаем, что данный технологический стек может использоваться как надежный импортозамещающий инструмент бизнес-аналитики для заказчиков из государственного сектора и на объектах критической информационной инфраструктуры», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»).