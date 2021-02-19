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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SECaaS
Security as a service
Безопасность как услуга


19.02.2021 «Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 2
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Португальский телеком-оператор MEO выбрал Allot для защиты мобильных пользователей от кибератак 3
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.12.2019 Опубликован рейтинг CNews Security: рынок ИБ поставил новый рекорд 2
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 3
01.11.2019 Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
16.05.2019 IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot 1
08.04.2019 Linxdatacenter запустил защищенное облако на базе требований закона о персональных данных 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
19.10.2018 SD-WAN: интеллектуальная сеть и безопасность для облачных приложений 1
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 1
02.08.2018 Развитие облаков в России пройдет под диктовку отечественных провайдеров 2
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
14.03.2018 Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 2
16.10.2017 Angara получила расширенную лицензию ФСТЭК России 1
08.09.2017 «Системный софт» обучит персонал компаний основам информационной безопасности 2
01.09.2017 Angara Professional Assistance запустила направление «Технические аудиты» 1
15.08.2017 В Angara Professional Assistance назначен новый замгендиректора по развитию бизнеса 1
19.06.2017 «Первый рубеж сдан»: как финсектору защищать информационные активы? 1
14.06.2017 Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня 1
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
30.12.2016 «Сервионика» и Checkmarx будут продвигать в России Checkmarx Suite 1
18.11.2016 «Сервионика» представит новую облачную услугу «Контроль привилегированных пользователей» 2
10.10.2016 Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016 2
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 2

Публикаций - 65, упоминаний - 82

SECaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
Инфосистемы Джет 675 5
Microsoft Corporation 11143 5
InfoWatch - Инфовотч 613 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
IBM 3554 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
Код Безопасности 365 2
Check Point Software Technologies 447 2
Информзащита 423 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Google LLC 7168 2
АйТи 752 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 207 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 2
Fortinet 287 2
Крок 1221 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Системный софт - SysSoft 124 1
ICL ГК 69 1
Canalys 151 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Optima - Оптима 50 1
Иридис ГК 2 1
Ngenix 42 1
Allot 3 1
Alibaba Cloud 26 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Atrinity - Атринити 21 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Ланит Интеграция 101 1
Астерос - Asteros 531 1
Infosec Partners 1 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 11
Росводоканал 44 10
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Лукойл-Информ 73 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Металлинвестбанк 39 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Открытие ФК 538 3
Аэроклуб 13 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
eBay Inc 532 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Норникель - Норильский никель 178 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 9
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
ПФР Департамент информационных технологий 103 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 147 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
On-demand - "по требованию" 28 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
Public cloud - Публичное облако 19 1
Microsoft Azure 1171 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Apple iOS 5742 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Fortinet FortiClient 18 1
Allot NetworkSecure 1 1
Fortinet FortiSIEM 18 1
Fortinet FortiWeb 19 1
Allot Secure 1 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Check Point Infinity NEXT 1 1
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 1
SearchInform Database Monitor 3 1
Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center 3 1
Google Android 10751 1
Microsoft SQL Server 798 1
Linux OS 4272 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Microsoft Office 1948 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
Microsoft Skype 1476 1
Microsoft Office 365 769 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
DeviceLock DLP 42 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Путин Сергей 36 11
Демидов Сергей 50 11
Нуйкин Андрей 27 11
Трояновский Владимир 40 9
Борисов Илья 26 9
Цыганов Вячеслав 54 9
Гущин Александр 15 9
Мусич Роман 16 9
Курбатов Владимир 19 9
Соколов Алексей 121 9
Остапенко Григорий 26 9
Горбатько Александр 90 9
Палей Лев 31 9
Сычев Артем 48 9
Калинкин Алексей 16 9
Суровец Дмитрий 44 9
Контемиров Юрий 27 9
Четвернин Алексей 651 9
Шевченко Александр 9 6
Чемериский Максим 6 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Чулков Олег 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Дилбарян Павел 14 6
Варназов Лев 10 3
Лысенко Юрий 17 3
Матюхин Денис 4 3
Пьянченко Андрей 5 3
Ермаков Дмитрий 4 3
Журавлёв Владимир 8 3
Бодрик Александр 10 2
Янкин Андрей 14 2
Заикин Андрей 16 2
Шерстобитов Сергей 29 1
Шубин Иван 3 1
Вахонин Сергей 9 1
Мзоков Виталий 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Европа 3781 2
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Рязань 356 1
Европа Западная 618 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Сочи 913 1
Северная Америка 1414 1
Великобритания - Лондон 826 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
CVE Details 2 1
Gartner 2196 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
IDC - International Data Corporation 2728 4
CNews Analytics 1991 2
TAdviser Report 6 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767306, в очереди разбора - 670991.
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