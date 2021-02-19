Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SECaaS
Security as a service
Безопасность как услуга
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 82
SECaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Сергей 36 11
|Демидов Сергей 50 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|Трояновский Владимир 40 9
|Борисов Илья 26 9
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Гущин Александр 15 9
|Мусич Роман 16 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Соколов Алексей 121 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Горбатько Александр 90 9
|Палей Лев 31 9
|Сычев Артем 48 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Шевченко Александр 9 6
|Чемериский Максим 6 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чулков Олег 6 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Мешков Александр 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Дилбарян Павел 14 6
|Варназов Лев 10 3
|Лысенко Юрий 17 3
|Матюхин Денис 4 3
|Пьянченко Андрей 5 3
|Ермаков Дмитрий 4 3
|Журавлёв Владимир 8 3
|Бодрик Александр 10 2
|Янкин Андрей 14 2
|Заикин Андрей 16 2
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Шубин Иван 3 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Мзоков Виталий 12 1
|CVE Details 2 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767306, в очереди разбора - 670991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767306, в очереди разбора - 670991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru