Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
2G
Второе поколение беспроводной телефонной технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 592, упоминаний - 704
2G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иревли Сергей 18 4
|Орловский Виктор 229 3
|Русинова Юлия 21 3
|Аветисян Армен 41 3
|Ушацкий Андрей 100 3
|Семенов Максим 20 3
|Эмдин Сергей 67 2
|Полозенко Валентин 13 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Мельников Александр 63 2
|Барков Алексей 32 2
|Туровский Михаил 19 2
|Харитонов Александр 46 2
|Белимов Александр 14 2
|Теверовский Александр 12 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Курова Мария 6 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
|Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
|Горшенин Василий 5 1
|Planck Max - Планк Макс 3 1
|Машин Дмитрий 14 1
|Фортунатов Сергей 2 1
|Симонов Андрей 3 1
|Эчин Павел 2 1
|Четвертнев Илья 5 1
|Ткаченко Леонид 4 1
|Демидов Михаил 119 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Hall Toby - Холл Тоби 1 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Горьков Игорь 15 1
|Шишковский Андрей 4 1
|Лакичевич Илья 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Тепляков Александр 3 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Сальва Алексей 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 11
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|The Verge - Издание 448 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|NYT - The New York Times 505 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756513, в очереди разбора - 660203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756513, в очереди разбора - 660203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru