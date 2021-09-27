Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

2G
Второе поколение беспроводной телефонной технологии


27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 8
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 1
03.06.2021 «Мегафон» и «Автодор» будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных 2
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
22.04.2021 ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
04.03.2021 Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone 1
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 1
02.02.2021 Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE 1
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
21.12.2020 «Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE 1
17.12.2020 На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей 1
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1
26.11.2020 Tele2 обеспечила связь на станции метро «Дунайская» в Петербурге 1
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 1
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
14.10.2020 Мобильный оператор «*просто» подключился к платежной системе Сбербанка 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
18.08.2020 «Билайн» использует AI для адаптации сети под индивидуальные запросы миллионов клиентов 1
12.08.2020 «ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М» 1
07.08.2020 Аналитика МТС: за месяц в России продано 5G-смартфонов на сумму более 1 миллиарда рублей 1
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве 1
16.07.2020 Какие задачи 5G ставит перед телеком-операторами и как их решать 1

Публикаций - 592, упоминаний - 704

2G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 167
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 92
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 29
Samsung Electronics 5633 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 21
Microsoft Corporation 11017 18
Apple Inc - Эппл Рус 7680 11
Google LLC 7128 9
Ericsson 851 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 8
Huawei 2726 8
Nokia Corporation 2416 6
АТОЛ ГК 168 5
Xiaomi 904 4
Nokia Networks 54 4
Nortel Networks 219 4
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 3
Ростелеком НСС 48 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Lenovo Group 1636 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 3
МегаФон Центральный филиал 60 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 2
China Telecom 88 2
BT Group - British Telecommunications 82 2
Intracom Telecom 39 2
EA - Electronic Arts 906 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 174 2
МегаФон Дальневосточный филиал 25 2
OPPO Electronics 222 2
3727 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Casio 53 1
ZyXEL Communications 167 1
Sony 2319 1
Связной ГК 877 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Альфа-Банк 1123 2
Евросеть 883 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Телефон.Ру 60 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Geely 8 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Транснефть 159 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
AliExpress 275 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Администрация Красноярского края 25 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство РФ 2200 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 193
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 188
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 113
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 53
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 46
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 28
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 21
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 21
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 18
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 18
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 18
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 298 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 14
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 11
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 5
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 4
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 4
5G NR - 5G New Radio 58 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
Google Android 10750 65
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 20
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 20
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 15
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 15
Apple iOS 5741 14
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 13
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 13
Microsoft Windows 10 6612 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
АТОЛ Онлайн-кассы 54 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 8
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 7
Apple iPhone 6 547 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
Symbian OS 764 6
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 5
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 5
Apple iPhone 5 710 5
HTC One - серия смартфонов 137 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
МТС 3G-сеть 86 5
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 5
Linux OS 4243 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
WhatsApp Messenger 654 4
Java - Язык программирования 1167 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Apple iPhone 3 383 4
Gemalto Cinterion 8 4
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 3
Google Android 5 Lollipop 146 3
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple iPad 3263 3
HERE Maps 41 3
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Nokia AirScale Radio Access 27 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Иревли Сергей 18 4
Орловский Виктор 229 3
Русинова Юлия 21 3
Аветисян Армен 41 3
Ушацкий Андрей 100 3
Семенов Максим 20 3
Эмдин Сергей 67 2
Полозенко Валентин 13 2
Болмосов Эдуард 6 2
Мельников Александр 63 2
Барков Алексей 32 2
Туровский Михаил 19 2
Харитонов Александр 46 2
Белимов Александр 14 2
Теверовский Александр 12 2
Низомиддинов Олег 12 2
Курова Мария 6 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Горшенин Василий 5 1
Planck Max - Планк Макс 3 1
Машин Дмитрий 14 1
Фортунатов Сергей 2 1
Симонов Андрей 3 1
Эчин Павел 2 1
Четвертнев Илья 5 1
Ткаченко Леонид 4 1
Демидов Михаил 119 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Hall Toby - Холл Тоби 1 1
Тяпаев Денис 9 1
Горьков Игорь 15 1
Шишковский Андрей 4 1
Лакичевич Илья 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Чимиричкина Мария 30 1
Тепляков Александр 3 1
Ласкавый Сергей 17 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Сальва Алексей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 197
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 34
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 27
Россия - СФО - Новосибирск 1956 26
Россия - ПФО - Самара 1287 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 23
Россия - ПФО - Казань 1510 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 17
Россия - Ростовская область 860 16
Япония 2760 16
Россия - Республика Мордовия 387 15
Россия - Иркутская область 537 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 14
Россия - Кемеровская область 463 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Россия - Республика Адыгея 241 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 11
Индия - Республика 2161 11
Россия - Кировск - Кировская область 301 10
Россия - Волгоградская область 395 10
Россия - Курская область 338 10
Европа 3730 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Украина 3347 8
Восточная Европа 1669 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 7
Россия - Калининградская область 531 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 6
Казахстан - Республика 2621 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 5
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Антитеррор 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 11
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
The Verge - Издание 448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Wikipedia - Википедия 274 1
NYT - The New York Times 505 1
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Frost & Sullivan 101 1
Pen Test Partners 6 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Strategy Analytics 173 1
GSMA Intelligence 5 1
AC&M Consulting 55 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Black Hat - Конференция 41 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756513, в очереди разбора - 660203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще