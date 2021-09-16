Федеральный закон 126-ФЗ

Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 1

Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 1

Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 1

Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 4

Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 3

Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1

Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны 5

Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 1

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 2

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Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей 4

Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1

Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами 2