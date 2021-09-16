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Федеральный закон 126-ФЗ
О связи


16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 4
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу 1
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 3
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 2
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи 1
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 1
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 1
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 2
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 1
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 1
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 1
05.02.2021 МТС, «Мегафон» и «Билайн» протестуют против идеи властей вмешаться в тарифы на связь 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 4
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 3
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
22.12.2020 Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны 5
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами 1
07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей 1
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook 1
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против 2
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 2
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
31.08.2020 Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 2
13.08.2020 Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей 4
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
02.07.2020 Минкомсвязи России продлило эксперимент по «Доступному интернету» 1
30.06.2020 Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков 6
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
23.04.2020 Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами 2
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1

Публикаций - 346, упоминаний - 466

Федеральный закон 126-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 92
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 86
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 44
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 32
Google LLC 7128 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 9
Ростелеком Связьинвест 692 8
Yandex - Яндекс 4099 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Apple Inc - Эппл Рус 7680 8
Facebook 3765 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 7
Turkcell 179 6
Twitter 2204 5
Microsoft Corporation 11017 5
Основа Телеком 55 5
Акадо Телеком - Комкор 606 5
Telegram Group 702 4
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 4
Samsung Electronics 5633 3
Казахтелеком 199 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
Антарес 25 3
IBM 3527 3
Devino Telecom - Девино Телеком 11 3
Yota - Скартел 623 3
Huawei 2726 3
Freshtel 49 3
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 3
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 3
Nokia Corporation 2416 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Воентелеком 134 2
Почта России ПАО 1570 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
LinkedIn 520 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
ОрдерКом 5 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Газпром ПАО 518 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
Uber 257 1
Железные дороги Якутии АК АО 1 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
О2О Delivery club 153 1
НСТТ Белитон 7 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Shopping Live 4 1
Турбонасос 1 1
Телефон.Ру 60 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Net Element - NETE 49 1
Uber Technologies 258 1
eBay Inc 528 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
Яндекс.Еда 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 103
Правительство РФ 2200 67
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 62
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 62
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 41
Президент Российской Федерации 1439 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 36
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 25
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Правительство Москвы 649 8
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Счётная палата РФ 460 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
Администрация Псковской области 22 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Правительство Самарской области 48 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Федеральное казначейство России 766 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 10
ЛДПР 68 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
Единая Россия - Политическая партия 171 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Руссофт - Russoft 250 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 26
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
УУС - Универсальные услуги связи 29 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 4
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 3
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Мир тесен - социальная сеть 11 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Google Android 10750 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Depositphotos - фотобанк 32 2
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ICQ 493 2
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
SafeData ЦОД 1 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
МТТ YouMagic 33 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Ростелеком RTOpen 9 1
Ростелеком RTFree 8 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Путин Владимир 1820 33
Никифоров Николай 1126 23
Бокова Людмила 80 12
Дворкович Аркадий 169 11
Медведев Дмитрий 1433 10
Яровая Ирина 63 8
Иванов Олег 124 8
Жаров Александр 165 7
Голомолзин Анатолий 52 6
Клишас Андрей 44 6
Шадаев Максут 384 6
Лугов Андрей 32 6
Носков Константин 201 6
Левин Леонид 83 5
Осеевский Михаил 221 5
Щеголев Игорь 676 5
Духовницкий Олег 91 5
Калугин Сергей 162 4
Аксаков Анатолий 98 4
Артемьев Игорь 66 4
Володин Вячеслав 62 4
Рейман Леонид 408 4
Кулин Филипп 39 3
Климарев Михаил 46 3
Левова Ирина 18 3
Сердюков Анатолий 54 3
Соколов Алексей 121 3
Дорохина Юлия 42 3
Ройтман Евгений 34 3
Озеров Виктор 26 3
Жигарев Сергей 14 3
Миронов Сергей 40 3
Шойгу Сергей 59 2
Волин Алексей 113 2
Петров Сергей 51 2
Быковский Михаил 3 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Хинштейн Александр 50 2
Силин Михаил 17 2
Свердлов Денис 163 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 12
Россия - Республика Крым 625 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 10
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Республика Алтай 681 9
Беларусь - Белоруссия 2081 8
Россия - Севастополь 420 8
Россия - Ростовская область 860 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 7
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Казахстан - Республика 2621 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Волгоградская область 395 7
Россия - Калининградская область 531 6
Украина 3347 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - Ставропольский край 457 6
Россия - Пензенская область 346 6
Россия - Калужская область 570 6
Россия - Псковская область 298 6
Россия - Курская область 338 6
Россия - Хабаровский край 414 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Россия - Свердловская область 805 5
Россия - Самарская область 558 5
Россия - Тамбовская область 321 5
Россия - Тюменская область 582 5
Россия - Орловская область 131 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 5
Федеральное законодательство 254 31
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 16
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
Резерв универсального обслуживания 37 14
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 14
Региональное законодательство 45 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 12
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 10
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 10
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 8
Информационное общество - Государственная программа 282 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 6
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