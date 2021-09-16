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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 126-ФЗ
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Публикаций - 346, упоминаний - 466
Федеральный закон 126-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 33
|Никифоров Николай 1126 23
|Бокова Людмила 80 12
|Дворкович Аркадий 169 11
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Яровая Ирина 63 8
|Иванов Олег 124 8
|Жаров Александр 165 7
|Голомолзин Анатолий 52 6
|Клишас Андрей 44 6
|Шадаев Максут 384 6
|Лугов Андрей 32 6
|Носков Константин 201 6
|Левин Леонид 83 5
|Осеевский Михаил 221 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Духовницкий Олег 91 5
|Калугин Сергей 162 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Артемьев Игорь 66 4
|Володин Вячеслав 62 4
|Рейман Леонид 408 4
|Кулин Филипп 39 3
|Климарев Михаил 46 3
|Левова Ирина 18 3
|Сердюков Анатолий 54 3
|Соколов Алексей 121 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Ройтман Евгений 34 3
|Озеров Виктор 26 3
|Жигарев Сергей 14 3
|Миронов Сергей 40 3
|Шойгу Сергей 59 2
|Волин Алексей 113 2
|Петров Сергей 51 2
|Быковский Михаил 3 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Силин Михаил 17 2
|Свердлов Денис 163 2
|CNews Analytics 1988 6
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756309, в очереди разбора - 659999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756309, в очереди разбора - 659999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru