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Телевидение кабельное Кабельное ТВ CATV Cable Television



07.05.2020 Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей

абонентов; продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ; пика проникновения – 79% российских домохозяйств – индустрия достигнет в 2022

06.05.2020 «Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте (B2B) в 2019 г. по данным независимого консалтингового агентства J’son & Partners Consulting. По оценкам агентства, в 2019 г. основной рост подключений сегм
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн

Согласно данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II кв. 2019 года составило 43,605 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 80 тыс. домохозяйств (для сравнения, по итогам I кв. прирост равнялся 150 тыс. до
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн

Информационно-аналитическое агентство Telecomdaily сообщило о том, что общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I квартала 2019 г. составило 43,525 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 150 тыс. домохозяйств (по итогам 2018 г. число абонентов составляло 43,385 млн.
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри

е к законопроекту, документ призван помочь Роскомнадзору контролировать вещание телеканалов, распространяющих свой сигнал исключительно в кабельной среде. Еще в 2009 г. Роскомнадзор обязал операторов кабельного ТВ транслировать исключительно те телеканалы, которые имеют вещательные лицензии в России. Как сейчас Роскомнадзор контролирует неэфирные телеканалы Для контроля работы телеканалов Р
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75%

По данным ИАА Telecomdaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2018 г. составило 43,385 млн домохозяйств. Годовой прирост составил 1,255 млн домохозяйств (в 2017 г. прирост составлял 930 тыс.). Квартальный прирост составил 33
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов

По данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2018 года составило 42,46 млн. Это на 190 тыс. абонентов больше, чем по итогам I квартала. Средний чек на одного абонента (ARPU) — 172 руб. в месяц. П
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ

GS Group на выставке CSTB. Telecom & Media-2018 представила систему «умного дома» собственной разработки, построенную на основе цифровой телевизионной приставки. Решение предназначено для операторов платного ТВ, а первым, кто внедрит эту систему и будет предлагать на ее основе услуги своим абонентам, станет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ».Особенность ново
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн

По данным предварительных итогов ИАА TelecomDaily за 2017 год, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2017 года составило 42,13 млн. Таким образом, зафиксирован прирост на уровне всего лишь 250 тыс. новых подписчиков за квартал, за год число абонентов платного уве
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда

.По итогам первого полугодия 2017 г. проникновение сервисов платного телевидения достигло 73%. Доля кабельного ТВ в общем объеме услуг составляет 47%, за ним идет спутниковое ТВ. В среднем кажд
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов

Согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I полугодия 2017 г. составило 41,65 млн абонентов, что составляет прирост на уровне всего лишь 0,27 млн. новых подписчиков за квартал. Проникновение сервисов п
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения

вого ТВ. На 4,1% по сравнению с 2015 г. увеличилось число пользователей спутникового ТВ. В сегменте кабельного ТВ в большинстве случаев наблюдается переход от аналоговой к цифровой услуге, при

16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области

альные и т.д.), в том числе 9 каналов в формате высокого разрешения (HD). Абоненты могут подключить кабельное ТВ от «ТрансТелеКома» отдельно или в пакете с интернет-доступом. «Мы постоянно рабо
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков

ативы вне городов, а IPTV - из-за увеличения проникновения широкополосного доступа в интернет. Доля кабельного ТВ будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналого
29.10.2015 Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК

тики, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», НТВ, ТНТ, СТС, «Домашний», National Geographic Channel, РБК, «Пятница», «Кино ТВ», «Спорт Плюс» и другие. Абонентская плата за кабельное телевидение составляет i100 в месяц. Кроме того, впервые подключившиеся жители Тамбова могут воспользоваться пакетным предложением от ТТК - подключить кабельное телевидение и б
07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям города Черногорска Республики Хакасия. Кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регионального предприятия ТТК, стало доступно жителям более 5 тыс. домо
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Байкал» компании ТТК («ТТК-Байкал») стало доступно жителям более 5 тыс. домохозяйств в 55 домах Нерюнгри. «Базовый» пакет кабельного телевид
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») стало доступно жителям порядка 16 т
27.01.2015 Модернизация сети GPON от МГТС помогла продаже платного ТВ

Число подписчиков платного ТВ группы МТС вновь растет, отток абонентов, продолжавшийся уже два года, прекратился. По итогам 2014 г. база подписчиков платного телевидения выросла на 4% и составила 2,7 млн домохоз
21.10.2014 По итогам 1 полугодия 2014 г. абонентская база платного ТВ в России составила 37,1 млн домохозяйств

раза, в то время как сегмент IPTV увеличится в 1,7 раза. Наибольший рост продемонстрирует цифровое кабельное телевидение, его абонентская база к 2018 г. увеличится в 3 раза. По оценкам J’son &
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях

ьная связь (73%). Значительно меньшие и почти равные части приходятся на ШПД, платное спутниковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит i
26.02.2014 ТТК запустил услугу кабельного ТВ в Калининграде

ю пользователя предоставляется как в качестве самостоятельной услуги, так и комплексно - интернет и кабельное ТВ, а также интернет, кабельное ТВ и телефония, что позволяет сделать более

03.02.2014 3 тыс. жителей Якутска смотрят кабельное телевидение ТТК

Компания ТТК за три месяца с момента запуска кабельного телевидения в Якутске подключила порядка 3 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение в Якутске «ТТК-Байкал», региональное предприятие компании ТТК, начал в октябре 2013 г. На данный момент услуга доступна порядка 46 тыс. домохозяйств в 546 многоквартирных

11.12.2013 4 тыс. жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК

Компания ТТК за год с момента запуска кабельного телевидения в Тамбове, подключила порядка 4 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение и доступ в интернет в Тамбове, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, начал в декабре 2012 г. На данный момент услуга доступна порядка 25 тыс. д
03.06.2013 МТС включила кабельное ТВ в роддомах Великого Новгорода

сударственное областное бюджетное учреждение здравоохранения (ГОБУЗ) «Областной клинический родильный дом», чтобы пациентки роддомов могли смотреть любимые передачи в любое время. На сегодняшний день кабельное ТВ проведено в палаты роддомов и на ул. Тихвинская, 9, и на ул. Державина, 1. «Беременность – важное событие в жизни каждой женщины, поэтому для будущей мамы в это время очень важны з
17.04.2013 Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн

Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн (26,6 млн – по итогам 1 квартала 2012 г., 30,5 млн - по итогам 2012 г.). Уровень проникновения сервиса достиг 59 % (годом ра
26.02.2013 Более 30 млн абонентов пользуются платным ТВ в России

ейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ. Для рынка кабельного ТВ в течение ближайших лет будет свойственно снижение темпов прироста во всех реги
22.02.2013 К 2017 г. проникновение услуги платного ТВ в России достигнет 74%

ым сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС. Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевидения происходит активная тра
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке

омпания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В пакетное предложение, стоимостью от 649 до 1090 руб., в
25.07.2012 «Триколор» обрушил рынок платного ТВ

гих операторов, - говорит один из собеседников CNews. - Каналы надеются заработать за счет показа рекламы большой аудитории «Триколор ТВ». Но такой отровенный демпинг может привести к обрушению рынка платного ТВ и образовании монополии».
12.07.2012 Объем рынка цифрового платного ТВ в России за первую половину 2012 г. превысил 9 млрд руб.

м» также начал предоставлять отдельную услугу цифрового ТВ во многих филиалах. По данным TelecomDaily, уже в IV квартале 2012 г. в России цифровое ТВ сможет достичь доли в 50% в общей структуре рынка платного ТВ.
11.05.2012 «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» внедряет Directum

Компания Avis Expert выполняет проект внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в телекомпании «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ). Как ожидается, комплексное использование бизнес-решений Directum позволит сделать процессы в компании более гибкими и управляемыми. Для создания единых правил дело
13.03.2012 «Триколор ТВ» прогнозирует рост российского рынка платного ТВ на ближайшие 3 года

пности для потребителя». По данным исследовательской компании J’son & Partners, по итогам 2011 года кабельное телевидение занимает 49 % рынка платного ТВ, спутниковое – 45 %, а IPTV – 6 %. При

13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн

ь предлагать своим клиентам наиболее выгодные тарифы и скидки и самые актуальные сервисы, – отметил директор по развитию фиксированного регионального бизнеса МТС Дмитрий Багдасарян. – Среди абонентов платного ТВ все большую популярность приобретают дополнительные интерактивные сервисы, и уже сейчас МТС расширяет функционал своих услуг, встраивая медиа-сервис Omlet.ru в телевизоры с возможно
12.01.2012 Microsoft планировала запустить сервис платного ТВ, но передумала

Компания Microsoft обдумывала возможность запуска нового сервиса платного ТВ по подписке в рамках своей службы Xbox Live, однако решила не делать этого из-за высоких затрат на лицензирование контента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомл
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана

ка ТВТ составила 1,247 млрд руб., показатель EBITDA - 600 млн руб. (вырос за год на 15%), рентабельность по EBITDA – 48%, чистая прибыль – 291 млн руб. (рост – 47%). Больше всего доходов ТВТ принесло кабельное телевидение – 32%, на втором месте находится доступ в интернет – 26%, на третьем – магистральный бизнес с 12%. Дивидендов за прошлый год было начислено на 59 млн руб. Перед продажей к
12.05.2011 Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве

TV, пакетные предложения (телевидение вместе с интернетом и телефонией), большой выбор дополнительных услуг. Именно на последнем критерии CNews и сконцентрировался при составлении рейтинга операторов платного ТВ. Методика рейтинга следующая: за наличие у оператора какой-либо услуги ему ставится «+» и добавляется один балл, если услуга реализована не полностью, то «+/-» и полбалла. Поскольку
18.04.2011 Новые абоненты МТС смогут бесплатно смотреть каналы кабельного ТВ в течение месяца

лючись к кабельному ТВ», в рамках которой абоненты получают возможность бесплатно подключить услугу кабельного ТВ МТС и в течение месяца смотреть каналы любого выбранного пакета. Акция проходит
22.03.2011 Датский оператор платного ТВ Stofa выбрал систему условного доступа Irdeto на базе программного решения Cloake

Компания Irdeto объявила о том, что Stofa, оператор платного ТВ в Дании, выбрал систему Irdeto Cloaked Conditional Access для защиты услуг платного ТВ, которые он предоставляет под брендом Zaptor. Инсталляция этой системы стала очередным

11.10.2010 Россия: к концу 2010 г. объем рынка платного ТВ составит $940 млн

рт, приходящихся на 10 домохозяйств, но соизмеримо с количеством компьютеров, имеющих широкополосный доступ в интернет. J’son & Partners Consulting выделяет следующие главные тенденции развития рынка платного ТВ в России, связанные в первую очередь с последствиями экономического кризиса: приостановка региональной экспансии компаний в связи с трудностью получения больших долгосрочных займов;

Публикаций - 1532, упоминаний - 1618

Телевидение кабельное и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11324 563
Ростелеком 10911 318
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 814 100
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 67
Триколор - Национальная спутниковая компания 317 66
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8515 64
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1991 58
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2770 56
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 53
МегаФон 8114 47
Ростелеком - Связьинвест 1706 43
Microsoft Corporation 24248 41
AT&T Inc 1666 39
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 206 35
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 35
Samsung Electronics 10052 32
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 236 32
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 32
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 31
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 106 30
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 413 30
АФК Система ПАО 1783 29
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 28
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1580 25
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 281 24
Apple Inc 11768 24
Comcast 221 23
Cisco Systems 5043 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 19
МегаФон - Синтерра - Synterra 792 19
Google LLC 11499 17
Lenovo Motorola 3495 16
AT&T Broadband 62 16
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 16
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 16
Sony 6506 16
Цифра ГК 2318 15
НТК - Национальные телекоммуникации 66 15
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 15
МТС Трэвел - MTS Travel 158 46
НМГ - Национальная Медиа Группа 107 44
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 97 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6759 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1532 22
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
АФК Система - Система Масс-медиа 84 18
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2687 12
Россети Ленэнерго 1700 12
Почта России ПАО 2042 11
Газпром ПАО 1277 11
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 10
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 174 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 231 9
Walt Disney Company 577 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 8
101Hotels.com 456 7
Warner 533 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 436 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 215 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 410 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 455 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1866 6
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2111 5
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 5
О2О Холдинг 54 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 189 5
РЖД - Российские железные дороги 1824 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 5
Связной ГК 1360 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 5
ГПБ - Газпромбанк 1039 5
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10862 76
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4797 35
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2598 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4247 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5554 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2126 20
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 15
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1324 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5203 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4443 8
Судебная власть - Judicial power 2239 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2427 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 157 6
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 140 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 265 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3189 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1327 5
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 661 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1851 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2909 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1317 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2710 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1855 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1138 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 601 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 254 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 238 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3640 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2993 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6198 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 2
Федерация фигурного катания на коньках России 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Электрокабель 9 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 8 1
СКТУ - Союз кабельного телевидения Украины 2 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46423 897
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14904 704
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61050 664
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27199 633
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9195 556
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2801 507
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1371 483
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19951 480
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10355 439
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5558 421
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4915 418
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2447 411
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9108 366
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20823 319
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2072 286
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10502 262
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23650 233
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6794 218
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7906 212
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3878 198
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7309 177
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4513 136
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6802 121
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3835 114
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6937 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23145 91
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2767 90
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7287 90
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 87
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11900 85
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2131 84
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15077 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24829 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12167 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10530 75
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6059 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10983 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16742 71
Аналоговые технологии 2723 71
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3264 65
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 294 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 46
МТС Big Data 174 44
Google Android 13576 30
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 27
Apple iOS 7457 21
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 144 20
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 106 20
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 315 19
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 289 18
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 107 16
Microsoft Windows 2000 8661 15
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 42 13
Google Android TV 280 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 13
Google Play - Google Store - Android Market 3189 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1241 11
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 54 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 9
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 47 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 9
Apple iPhone 6 4862 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Samsung Galaxy S24 - смартфон 20 7
Apple - App Store 2801 7
МТС Premium 41 7
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 16 7
Microsoft Windows 15220 7
Xperi TiVo 82 7
МТС ID 21 6
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 6
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 65 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 752 6
Google YouTube - Видеохостинг 2609 6
Honor Magic 33 6
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 23 6
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 298 5
Исхизова Александра 64 35
Осеевский Михаил 304 26
Щелгачев Дмитрий 20 18
Сысоева Евгения 48 16
Припачкин Юрий 66 16
Кусков Денис 221 16
Калугин Сергей 168 15
Сергеев Михаил 104 15
Путин Владимир 3015 14
Макагонов Евгений 20 14
Брюквин Юрий 298 14
Семериков Андрей 37 13
Вексельберг Виктор 153 13
Кайгородова Оксана 29 13
Силин Михаил 27 13
Барвинский Владимир 20 12
Кореш Виктор 82 12
Ермаков Валерий 102 12
Соловенчук Александр 89 12
Губанов Андрей 56 12
Евсеев Руслан 14 11
Махновский Кирилл 23 11
Анохин Сергей 54 11
Помозов Алексей 31 11
Пичугин Иван 28 11
Пахомов Александр 33 10
Зимин Константин 27 10
Смагин Дмитрий 33 10
Бобиков Дмитрий 34 10
Кашников Артемий 27 9
Ляк Александр 44 9
Багдасарян Дмитрий 24 9
Никифоров Николай 1134 9
Быков Алексей 20 8
Двинина Олеся 34 8
Провоторов Александр 157 8
Савушкин Алексей 37 8
Сахарова Наталья 28 8
Кузяев Андрей 64 8
Лукошков Дмитрий 40 8
Россия - РФ - Российская федерация 136544 949
Беларусь - Белоруссия 5432 425
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41509 279
Армения - Республика 2242 263
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16617 206
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51276 138
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2801 93
Европа 21499 86
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7030 72
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13900 51
Россия - СФО - Новосибирск 4074 50
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1451 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2685 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16324 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2733 46
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2520 46
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1324 44
Россия - УФО - Челябинская область 1121 43
Россия - УФО - Тюменская область 1071 43
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1377 42
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2312 42
Япония 13159 41
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1071 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1087 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2919 39
Германия - Федеративная Республика 12457 33
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 789 32
Россия - ПФО - Нижегородская область 1734 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1811 32
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1545 32
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2271 30
Россия - УФО - Свердловская область 1371 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1124 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1607 29
Россия - СФО - Кемеровская область 845 29
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1258 28
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 842 28
Абонентская база - Абонентская плата 5772 547
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48523 343
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46052 173
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9534 127
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22821 126
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5463 118
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17313 109
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15689 104
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27276 104
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7282 101
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6182 100
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5412 90
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1222 89
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2407 72
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4637 70
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4498 65
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2727 65
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 759 64
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3345 58
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 445 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4983 42
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4292 42
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5979 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6633 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9244 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4458 36
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1542 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10489 35
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2239 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3480 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10635 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6979 34
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1452 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13001 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7165 30
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1975 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4497 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5731 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1753 28
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2164 28
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 50
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11127 48
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 45
Стрим-ТВ - телекомпания 157 37
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 32
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 28
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 25
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 18
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 16
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 13
Liberty Media 67 13
Рен ТВ - телеканал 68 10
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 10
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 262 9
Total Telecom 613 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5851 8
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 8
National Geographic 84 7
Муз-ТВ - телеканал 57 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 6
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 6
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 63 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 6
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 5
News Corp 186 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 103 5
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 110 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 4
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 4
РБК ТВ - телеканал 79 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 4
Известия ИД 574 4
Bloomberg 1216 4
Юность - радиостанция 39 4
The Register - The Register Hardware 1467 4
NYT - The New York Times 1018 3
AP - Associated Press 1995 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 53
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7846 29
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 15
IDC - International Data Corporation 4888 9
Gartner - Гартнер 3520 5
Forrester Research 819 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
IHS Infonetics Research 102 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2956 3
comScore 379 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
TeleGeography Research 40 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 179 2
GfK Rus - ГФК-Русь 214 2
Gartner - Dataquest 347 2
NPD DisplaySearch 284 1
Moody's Investors Service 135 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat 115 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 74 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
ONSIDE 5 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 72 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Harris Interactive 81 1
Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
In-Stat/MDR 70 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 23 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 1
Медиалогия 21 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Fast рейтинг 44 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 904 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 5
Государственный Русский музей 46 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 148 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 287 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 548 3
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 71 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 31 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 14 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 141 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 162 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 41 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 72 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 1
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 22 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 142 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 82 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 89 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 1
ТГУ - Томский государственный университет 156 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 162 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 37 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 215 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 119 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 124 1
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