Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей абонентов; продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ; пика проникновения – 79% российских домохозяйств – индустрия достигнет в 2022

«Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте (B2B) в 2019 г. по данным независимого консалтингового агентства J’son & Partners Consulting. По оценкам агентства, в 2019 г. основной рост подключений сегм

Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн Согласно данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II кв. 2019 года составило 43,605 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 80 тыс. домохозяйств (для сравнения, по итогам I кв. прирост равнялся 150 тыс. до

Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн Информационно-аналитическое агентство Telecomdaily сообщило о том, что общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I квартала 2019 г. составило 43,525 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 150 тыс. домохозяйств (по итогам 2018 г. число абонентов составляло 43,385 млн.

Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри е к законопроекту, документ призван помочь Роскомнадзору контролировать вещание телеканалов, распространяющих свой сигнал исключительно в кабельной среде. Еще в 2009 г. Роскомнадзор обязал операторов кабельного ТВ транслировать исключительно те телеканалы, которые имеют вещательные лицензии в России. Как сейчас Роскомнадзор контролирует неэфирные телеканалы Для контроля работы телеканалов Р

Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% По данным ИАА Telecomdaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2018 г. составило 43,385 млн домохозяйств. Годовой прирост составил 1,255 млн домохозяйств (в 2017 г. прирост составлял 930 тыс.). Квартальный прирост составил 33

Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов По данным ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам II квартала 2018 года составило 42,46 млн. Это на 190 тыс. абонентов больше, чем по итогам I квартала. Средний чек на одного абонента (ARPU) — 172 руб. в месяц. П

GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ GS Group на выставке CSTB. Telecom & Media-2018 представила систему «умного дома» собственной разработки, построенную на основе цифровой телевизионной приставки. Решение предназначено для операторов платного ТВ, а первым, кто внедрит эту систему и будет предлагать на ее основе услуги своим абонентам, станет крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ».Особенность ново

Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн По данным предварительных итогов ИАА TelecomDaily за 2017 год, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2017 года составило 42,13 млн. Таким образом, зафиксирован прирост на уровне всего лишь 250 тыс. новых подписчиков за квартал, за год число абонентов платного уве

Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда .По итогам первого полугодия 2017 г. проникновение сервисов платного телевидения достигло 73%. Доля кабельного ТВ в общем объеме услуг составляет 47%, за ним идет спутниковое ТВ. В среднем кажд

Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов Согласно данным исследования ИАА TelecomDaily, общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I полугодия 2017 г. составило 41,65 млн абонентов, что составляет прирост на уровне всего лишь 0,27 млн. новых подписчиков за квартал. Проникновение сервисов п

Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения вого ТВ. На 4,1% по сравнению с 2015 г. увеличилось число пользователей спутникового ТВ. В сегменте кабельного ТВ в большинстве случаев наблюдается переход от аналоговой к цифровой услуге, при

ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области альные и т.д.), в том числе 9 каналов в формате высокого разрешения (HD). Абоненты могут подключить кабельное ТВ от «ТрансТелеКома» отдельно или в пакете с интернет-доступом. «Мы постоянно рабо

В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков ативы вне городов, а IPTV - из-за увеличения проникновения широкополосного доступа в интернет. Доля кабельного ТВ будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналого

Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК тики, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», НТВ, ТНТ, СТС, «Домашний», National Geographic Channel, РБК, «Пятница», «Кино ТВ», «Спорт Плюс» и другие. Абонентская плата за кабельное телевидение составляет i100 в месяц. Кроме того, впервые подключившиеся жители Тамбова могут воспользоваться пакетным предложением от ТТК - подключить кабельное телевидение и б

ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям города Черногорска Республики Хакасия. Кабельное телевидение от «ТТК-Сибирь», регионального предприятия ТТК, стало доступно жителям более 5 тыс. домо

ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Байкал» компании ТТК («ТТК-Байкал») стало доступно жителям более 5 тыс. домохозяйств в 55 домах Нерюнгри. «Базовый» пакет кабельного телевид

ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») стало доступно жителям порядка 16 т

Модернизация сети GPON от МГТС помогла продаже платного ТВ Число подписчиков платного ТВ группы МТС вновь растет, отток абонентов, продолжавшийся уже два года, прекратился. По итогам 2014 г. база подписчиков платного телевидения выросла на 4% и составила 2,7 млн домохоз

По итогам 1 полугодия 2014 г. абонентская база платного ТВ в России составила 37,1 млн домохозяйств раза, в то время как сегмент IPTV увеличится в 1,7 раза. Наибольший рост продемонстрирует цифровое кабельное телевидение, его абонентская база к 2018 г. увеличится в 3 раза. По оценкам J’son &

Крымский телеком «взлетит» на российских сетях ьная связь (73%). Значительно меньшие и почти равные части приходятся на ШПД, платное спутниковое и кабельное телевидение, фиксированную телефонию и на беспроводный ШПД. Такие данные приводит i

ТТК запустил услугу кабельного ТВ в Калининграде ю пользователя предоставляется как в качестве самостоятельной услуги, так и комплексно - интернет и кабельное ТВ, а также интернет, кабельное ТВ и телефония, что позволяет сделать более

3 тыс. жителей Якутска смотрят кабельное телевидение ТТК Компания ТТК за три месяца с момента запуска кабельного телевидения в Якутске подключила порядка 3 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение в Якутске «ТТК-Байкал», региональное предприятие компании ТТК, начал в октябре 2013 г. На данный момент услуга доступна порядка 46 тыс. домохозяйств в 546 многоквартирных

4 тыс. жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК Компания ТТК за год с момента запуска кабельного телевидения в Тамбове, подключила порядка 4 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение и доступ в интернет в Тамбове, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, начал в декабре 2012 г. На данный момент услуга доступна порядка 25 тыс. д

МТС включила кабельное ТВ в роддомах Великого Новгорода сударственное областное бюджетное учреждение здравоохранения (ГОБУЗ) «Областной клинический родильный дом», чтобы пациентки роддомов могли смотреть любимые передачи в любое время. На сегодняшний день кабельное ТВ проведено в палаты роддомов и на ул. Тихвинская, 9, и на ул. Державина, 1. «Беременность – важное событие в жизни каждой женщины, поэтому для будущей мамы в это время очень важны з

Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн Количество абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2013 г. составило 31,7 млн (26,6 млн – по итогам 1 квартала 2012 г., 30,5 млн - по итогам 2012 г.). Уровень проникновения сервиса достиг 59 % (годом ра

Более 30 млн абонентов пользуются платным ТВ в России ейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ. Для рынка кабельного ТВ в течение ближайших лет будет свойственно снижение темпов прироста во всех реги

К 2017 г. проникновение услуги платного ТВ в России достигнет 74% ым сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС. Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевидения происходит активная тра

«ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке омпания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В пакетное предложение, стоимостью от 649 до 1090 руб., в

«Триколор» обрушил рынок платного ТВ гих операторов, - говорит один из собеседников CNews. - Каналы надеются заработать за счет показа рекламы большой аудитории «Триколор ТВ». Но такой отровенный демпинг может привести к обрушению рынка платного ТВ и образовании монополии».

Объем рынка цифрового платного ТВ в России за первую половину 2012 г. превысил 9 млрд руб. м» также начал предоставлять отдельную услугу цифрового ТВ во многих филиалах. По данным TelecomDaily, уже в IV квартале 2012 г. в России цифровое ТВ сможет достичь доли в 50% в общей структуре рынка платного ТВ.

«Санкт-Петербургское кабельное телевидение» внедряет Directum Компания Avis Expert выполняет проект внедрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в телекомпании «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ТКТ). Как ожидается, комплексное использование бизнес-решений Directum позволит сделать процессы в компании более гибкими и управляемыми. Для создания единых правил дело

«Триколор ТВ» прогнозирует рост российского рынка платного ТВ на ближайшие 3 года пности для потребителя». По данным исследовательской компании J’son & Partners, по итогам 2011 года кабельное телевидение занимает 49 % рынка платного ТВ, спутниковое – 45 %, а IPTV – 6 %. При

Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн ь предлагать своим клиентам наиболее выгодные тарифы и скидки и самые актуальные сервисы, – отметил директор по развитию фиксированного регионального бизнеса МТС Дмитрий Багдасарян. – Среди абонентов платного ТВ все большую популярность приобретают дополнительные интерактивные сервисы, и уже сейчас МТС расширяет функционал своих услуг, встраивая медиа-сервис Omlet.ru в телевизоры с возможно

Microsoft планировала запустить сервис платного ТВ, но передумала Компания Microsoft обдумывала возможность запуска нового сервиса платного ТВ по подписке в рамках своей службы Xbox Live, однако решила не делать этого из-за высоких затрат на лицензирование контента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомл

МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана ка ТВТ составила 1,247 млрд руб., показатель EBITDA - 600 млн руб. (вырос за год на 15%), рентабельность по EBITDA – 48%, чистая прибыль – 291 млн руб. (рост – 47%). Больше всего доходов ТВТ принесло кабельное телевидение – 32%, на втором месте находится доступ в интернет – 26%, на третьем – магистральный бизнес с 12%. Дивидендов за прошлый год было начислено на 59 млн руб. Перед продажей к

Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве TV, пакетные предложения (телевидение вместе с интернетом и телефонией), большой выбор дополнительных услуг. Именно на последнем критерии CNews и сконцентрировался при составлении рейтинга операторов платного ТВ. Методика рейтинга следующая: за наличие у оператора какой-либо услуги ему ставится «+» и добавляется один балл, если услуга реализована не полностью, то «+/-» и полбалла. Поскольку

Новые абоненты МТС смогут бесплатно смотреть каналы кабельного ТВ в течение месяца лючись к кабельному ТВ», в рамках которой абоненты получают возможность бесплатно подключить услугу кабельного ТВ МТС и в течение месяца смотреть каналы любого выбранного пакета. Акция проходит

Датский оператор платного ТВ Stofa выбрал систему условного доступа Irdeto на базе программного решения Cloake Компания Irdeto объявила о том, что Stofa, оператор платного ТВ в Дании, выбрал систему Irdeto Cloaked Conditional Access для защиты услуг платного ТВ, которые он предоставляет под брендом Zaptor. Инсталляция этой системы стала очередным