Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 79401
ИКТ 7319
Организации 5450
Ведомства 1288
Ассоциации 616
Технологии 2734
Системы 16091
Персоны 26290
География 1401
Статьи 992
Пресса 823
ИАА 571
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1359
Мероприятия 796

Спутниковая связь Спутниковые технологии Космическая система связи

Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи


03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
04.04.2019 «Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны
21.06.2018 В преддверии ЧМ-2018 спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов. Фото

Публикаций - 571, упоминаний - 645

Спутниковая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 41
Ростех - Ростехнологии 2532 33
Microsoft Corporation 22497 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 14
Huawei 3222 14
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 13
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Intel Corporation 11262 5
Softline - Софтлайн 1870 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 4
Рикор Холдинг - Rikor 91 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
Xiaomi 1095 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 3
Vodafone Group 1318 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
Инфосистемы Джет 865 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 1
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
Райтек - Raytec - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 0 1
Vocord - Вокорд 127 1
Merlion iRU - Деловой офис 228 1
HMD Global - Nokia 128 1
CleverDATA - КлеверДата 55 1
Sharp NEC Display Solutions Europe 32 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 40
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 22
РЖД - Российские железные дороги 1458 12
Самолёт ГК 216 10
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 8
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Росводоканал 69 1
Татнефть 182 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 118
Президент Российской Федерации 3770 63
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 42
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 26
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США 91 9
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 6
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 6
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 4
Счётная палата РФ 628 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза 17 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
Правительство Венгрии - Magyarország Kormánya - Государственные органы власти Венгерской Республики 0 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 26
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 106
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 76
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 72
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 71
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 57
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 34
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 32
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 29
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 26
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 19
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 9
Data monetization - Монетизация данных 550 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 8
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 4
ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 0 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 133 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 2
DDR - Double data rate 2422 1
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 94 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 60 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 202 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 41
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 33
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 12
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 12
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 8
Nokia Symbian OS 1388 6
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 5
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 4
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 0 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 149 1
Google AOSP - Android Open Source Project 46 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 1 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 27 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 33 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 20 1
Клишас Андрей 45 2
Хинштейн Александр 68 1
Покровский Иван 67 1
Остапенко Олег 6 1
Сизов Олег 0 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 318
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 105
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 76
Солнечная система 2236 59
Африка - Африканский регион 2928 59
Россия - СФО - Новосибирск 3269 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 15
Швеция - Королевство 2072 14
Нидерланды 2197 13
Млечный Путь - Наша Галактика 477 10
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 55 5
Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 5
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 4
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 2
Венгрия - Будапешт 100 1
Северный Ледовитый океан - Восточно-Сибирское море 4 1
Багамские Острова - Багамы 47 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 315
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 210
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 11
Физика - область естествознания 889 8
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 5
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 3 2
Табачная промышленность - Табак 89 1
Физика - Спектроскопия - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 2
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
Показать еще