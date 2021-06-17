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Антенна Antenna устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн



17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
30.06.2014 «Сколково» и РВК вложили 40 млн руб. в антенну для смартфонов
24.01.2013 В Великом Новгороде завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного ТВ

Публикаций - 374, упоминаний - 374
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
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