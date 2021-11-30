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GS Group
General Satellite
Дженерал Сателайт

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт


30.11.2021 «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы
28.10.2021 GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор»
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества
20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40%
28.01.2020 В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области
21.02.2018 Началось производство первых российских SSD-накопителей
20.02.2018 GS Group запустила массовое производство первых российских SSD
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ
31.05.2017 GS Group экспортировала микроэлектронную продукцию в Китай
05.04.2017 GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей»
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде
06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город»
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском
06.12.2016 GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин»
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite
03.06.2016 GS Group раскрыл детали контент-стратегии первого спутникового ТВ-оператора RealVU в Бангладеш
21.04.2016 GS Group вступил в Научно-технический совет по цифровому телевидению
24.03.2016 GS Group продал контрольный пакет акций камбоджийского ТВ-оператора One TV
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики
02.03.2016 GS Group помог одаренным детям из Калининградской области разработать «Химчистку для микроэлектроники»
20.02.2016 GS Group представил новую ТВ-приставку с поддержкой HDTV
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD
18.12.2015 GS Labs обеспечивает «вторую жизнь» ранним моделям приставок General Satellite
17.12.2015 Более 1 млн пользователей зарегистрированы в сервисе электронной гарантии General Satellite
09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии»
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России

Публикаций - 189, упоминаний - 561

GS Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Триколор - Национальная спутниковая компания 254 46
Технополис GS 40 39
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 33 24
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 20
GS Labs 21 18
Акадо Телеком - Комкор 771 18
Samsung Electronics 8953 14
Apple Inc 10137 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 11
STMicroelectronics 274 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 8
Lenovo Motorola 3319 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 8
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 27 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 247 7
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 7
НСК - Наша Сервисная Компания 39 7
BT Group - British Telecommunications 580 6
Rambler Group - Рамблер ГК 758 6
Cisco Systems 4640 6
Microsoft Corporation 21014 6
Intel Corporation 10803 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 439 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 619 5
Eutelsat 133 5
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 5
Цифра ГК 144 4
IBM 8684 4
HP Inc. 5104 4
Huawei 2996 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 4
OnePlus - BBK Electronics 367 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 253 4
Seagate Technology 652 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 8
АФК Система - Система Масс-медиа 64 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 4
Орион-Экспресс - Телекарта 134 4
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 3
Аэрофлот 618 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Газпром ПАО 778 2
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
ОрдерКом 5 1
Нейроквантум 1 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
Hattis Law 2 1
Антракс МНПП 1 1
Казахмыс - Kazakhmys 42 1
Миландр ПКК 31 1
Yamaha 89 1
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 1
Danone - Данон 65 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Walt Disney Company 491 1
Carl Zeiss 277 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 1
re:Store 131 1
Евросеть 1342 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
Visa International 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 1
ГПБ - Газпромбанк 801 1
Открытие ФК 460 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 13
Правительство Москвы 819 4
Правительство РФ 2659 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 4
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 173 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 3
ПФР Департамент информационных технологий 129 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 3
Президент Российской Федерации 1731 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 2
Роснано 619 2
Федеральное казначейство России 867 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 2
Правительство Калининградской области 15 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
World Bank Group - Всемирный банк 241 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 24 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 13 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 201 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Руссофт - Russoft 345 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 9 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 32
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 14
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 51 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 11
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 10
Телевизор - Телевизионный приёмник 954 10
TimeShift - функция отложенного просмотра 63 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3019 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 9
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 821 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 658 5
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 291 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 632 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 5
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 100 4
NAND flash memory - Флеш-память 387 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 121 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 4
Умные платформы 577 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 3
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Google Android 11673 15
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 15
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 14
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 9
Apple iOS 6248 9
Триколор Play 10 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 5
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 4
Новые облачные технологии - МойОфис 326 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 4
Google Play - Google Store - Android Market 2638 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 7 3
Tizen OS - Linux 220 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 224 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 138 3
Microsoft Office 365 797 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 45 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 425 2
Apple iPad 3542 2
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 2 2
Apple - App Store 2356 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 2
DEPO Computers - Depo Neos MF - серия моноблочных компьютеров 3 2
Intel H310 Chipset 6 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 2
Nestle KitKat 162 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 409 2
TrendFocus 18 2
3D NAND flash memory 98 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 79 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 11 1
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Apple MacBook - серия ноутбуков 567 1
Wilk Elektronik GoodRAM CL - серия SSD 10 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 26 1
Linux OS 7207 1
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Jureca - Суперкомпьютер 7 1
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Опанасенко Всеволод 116 3
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Евдокимов Андрей 64 1
Печенин Алексей 14 1
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Чернышенко Дмитрий 265 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 121
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 39
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 63 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 15
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 11
Европа Восточная 2815 11
Азия - Азиатский регион 3156 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 7
Европа 7249 6
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 6
Камбоджа - Королевство 116 6
Африка - Африканский регион 2667 5
Южная Корея - Республика 3271 4
Чехия - Чешская Республика 976 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 4
Индия - Республика 4105 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 3
Франция - Французская Республика 4928 3
Финляндия - Финляндская Республика 1651 3
Испания - Королевство 2566 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 92 3
Россия - ЦФО - Тульская область 927 2
Беларусь - Белоруссия 3207 2
Польша - Республика 1459 2
Бразилия - Федеративная Республика 1897 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 2
Китай - Тайвань 1589 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Украина 5529 2
Латинская Америка 1377 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 2
Нидерланды 2013 2
Россия - УФО - Челябинская область 848 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 8
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 1
Торговая война между США и Китаем 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 1
Цифровой регион - Федеральный проект 42 1
Пиратство - Авторское право 292 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
Образование в России 552 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 233 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 7
Euronews - телеканал 46 7
РБК ТВ - телеканал 58 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 2
Коммерсантъ - Издательский дом 791 2
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
NBC Universal Media 62 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
DigiTimes - Издание 1279 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 115 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 887 4
IDC - International Data Corporation 4527 3
Gartner 3195 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 19 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 1
ТПУ - Томский политехнический университет 99 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
Академия АйТи 51 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
CSTB Telecom & Media 49 18
CNews AWARDS - награда 334 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
CNews APPWards 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
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