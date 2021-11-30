Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GS Group
General Satellite
Дженерал Сателайт
Публикаций - 189, упоминаний - 561
GS Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Безруков Андрей 26 24
|Ткаченко Андрей 14 12
|Боярков Федор 9 8
|Покровский Иван 59 7
|Самсонов Максим 10 7
|Масленников Евгений 7 7
|Путин Владимир 2443 4
|Мордачев Вячеслав 13 4
|Опанасенко Всеволод 116 3
|Макаров Александр 36 3
|Сурков Александр 4 3
|Захаров Юрий 14 3
|Ермолаев Артем 343 3
|Филимонов Сергей 45 3
|Тихонов Андрей 34 3
|Лигачев Глеб 61 3
|Шилов Дмитрий 10 3
|Шадаев Максут 420 3
|Малахов Михаил 10 3
|Елистратов Николай 90 3
|Богачев Игорь 172 3
|Мартынов Андрей 6 2
|Малинин Александр 40 2
|Гусев Андрей 10 2
|Гаттаров Руслан 140 2
|Бетсис Павел 96 2
|Пехтерев Сергей 42 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Холодов Алексей 11 2
|Бойко Елена 154 2
|Филатов Андрей 104 2
|Рычка Денис 17 2
|Колесников Андрей 81 2
|Мацоцкий Сергей 169 2
|Петров Сергей 56 1
|Лашин Ренат 27 1
|Евдокимов Андрей 64 1
|Печенин Алексей 14 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Чернышенко Дмитрий 265 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru