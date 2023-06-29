Российские спутниковые терминалы прошли лабораторные испытания

«НПФ «Микран» и МФТИ изготовили и успешно протестировали в лабораторных условиях макеты спутниковых абонентских терминалов. Кроме того, прошел испытания макет контрольно-проверочной аппаратуры, предназначенной для проведения функциональных испытаний и выходного контроля в серийном производстве и осуществления диагностики спутниковых абонентских терминалов в процессе эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Разработанный терминал системы спутниковой связи будет использоваться в гражданском секторе экономики. Его главные функции — предоставление широкополосного доступа в Интернет для индивидуальных и коллективных пользователей, магистральных спутниковых каналов для корпоративных пользователей, а также обеспечение выделенной пропускной способности для VNO-операторов.

Успешная реализация проекта позволит обеспечить спутниковой связью предприятия и конечных пользователей, в том числе в регионах со слаборазвитой инфраструктурой и суровым климатом (территория Арктики, районы Сибири и Дальнего Востока). Это даст мощный толчок для экономического и социального развития не только этих областей, но и страны в целом. К другим положительным моментам относятся: формирование научно-технического задела для дальнейшего развития систем спутниковой связи, обеспечение технологической безопасности страны, наращивание компетенций российских разработчиков и предприятий, создание собственного парка оборудования, не уступающего по своим характеристикам образцам мирового уровня.

«Совместная работа научно-исследовательской лаборатории МФТИ и научно-производственной фирмы “Микран” дает, на мой взгляд, синергетический эффект. Это позволяет внедрять передовые научные разработки в реальную и востребованную аппаратуру. Я также надеюсь, что этот опыт обогатил новыми компетенциями оба коллектива, и мы планируем на этой базе развивать наше взаимодействие и в дальнейшем», — сказал Александр Дворкович, руководитель проекта со стороны МФТИ.

С 2021 г. АО «НПФ «Микран» и «Московский физико-технический институт» (МФТИ) разрабатывают интеллектуальную программно-аппаратную платформу спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа и подключения объектов критической инфраструктуры. Цель проекта — разработка и организация высокотехнологичного производства полностью отечественного спутникового наземного абонентского терминала системы спутниковой связи с контрольно-проверочной аппаратурой, работающего на отечественном ПО, использующего помехоустойчивое кодирование сигнала и обеспечивающего шифрование трафика.

Проект реализуется в рамках Постановления Правительства России от 9 апреля 2010 г. N 218.

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АО «НПФ «Микран» – производитель радиоэлектроники. Основные направления деятельности – производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации.

«Московский физико-технический институт» (МФТИ) — национальный исследовательский университет, технический вуз.