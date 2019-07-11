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Газпром ГПМ НТВ-Плюс
НТВ+

Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+


11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис
21.10.2016 «НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi
10.08.2016 Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс»
05.08.2016 На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет
13.05.2016 Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram
18.04.2016 Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи
26.02.2016 «НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров
29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки
23.06.2015 «НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством»
01.04.2015 МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма
04.09.2013 «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов
16.05.2013 «Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть
19.02.2013 «НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ
15.02.2013 «НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете
13.02.2013 "НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир
30.01.2013 «НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками
18.01.2013 «НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»
27.12.2012 «НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»
03.08.2012 «НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ
19.07.2012 «НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов
29.06.2012 «НТВ плюс» будет развивать новые сервисы
25.04.2012 «НТВ плюс» запускает новый спортивный интернет-канал
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя
14.12.2011 «НТВ-Плюс» запускает услугу IPTV
08.07.2011 «НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие»
29.06.2011 «СитиКом» запустил проект «IPTV НТВ-Плюс» на базе технологической платформы CTI
05.04.2011 «НТВ-Плюс» начала вещание телеканала на азербайджанском языке «Лидер ТВ - РФ»
18.03.2011 Поставщик «НТВ-Плюс» будет выпускать приставки на российском чипе
14.03.2011 Travel Channel войдет в пакеты каналов «НТВ-Плюс»
22.02.2011 В «НТВ-Плюс» назначен новый гендиректор
16.02.2011 «НТВ-Плюс» и «СмартЛабс» запускают совместное решение для внедрения IPTV в сетях широкополосного доступа

Публикаций - 299, упоминаний - 474

Газпром ГПМ НТВ-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Триколор - Национальная спутниковая компания 250 55
Акадо Телеком - Комкор 771 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7805 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 24
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 23
GS Group - General Satellite 175 20
Eutelsat 133 19
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 16
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 16
Yandex - Яндекс 4573 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 13
Rambler Group - Рамблер ГК 757 13
Синтерра - Synterra 743 13
Lenovo Motorola 3319 12
Apple Inc - Эппл Рус 10117 12
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 11
LG Electronics 3120 11
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 11
Samsung Electronics 8946 10
Центел - Центральный телеграф 347 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 9
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 9
Sony 5561 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 8
Viasat 74 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 7
STMicroelectronics 274 7
МТС Мультирегион 52 7
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 7
BT Group - British Telecommunications 580 7
Мостелеком 52 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1825 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 6
Cisco Systems 4637 6
АФК Система ПАО 1622 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 6
Орион-Экспресс - Телекарта 134 35
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 24
АФК Система - Система Масс-медиа 64 13
CyberPlat - КиберПлат 336 12
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 8
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 7
Рапида НКО - платежные система 137 6
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 6
РОСНО СК 163 6
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 6
Почта России ПАО 1778 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 6
Газпром ПАО 751 5
Связной ГК 1084 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 5
Евросеть 1342 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 5
ГПБ - Газпромбанк 799 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 4
Paramount Pictures Corporation 114 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Цезарь Сателлит 31 3
Альфа-Групп 582 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 3
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
КАРО - Сеть кинотеатров 10 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 559 3
Walt Disney Company 490 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 3
Евросеть Техмаркет 76 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 3
Dixis - Диксис 343 3
GM - General Motors 419 2
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7356 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1988 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 8
Правительство РФ 2656 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 7
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 6
Президент Российской Федерации 1727 6
Правительство Москвы 817 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 2
Управление делами президента Российской Федерации 46 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 100 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 223 1
Администрация Президента РФ 324 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Президент Украины 25 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 80 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2025 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2041 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 467 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 496 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 19
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 6
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
Руссофт - Russoft 344 2
Единая Россия - Политическая партия 218 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 18
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2040 17
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 11
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10101 10
Телевизор - Телевизионный приёмник 885 10
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3551 9
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2133 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 9
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 9
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 567 7
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 6
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2644 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4045 5
QWERTY-клавиатура 631 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3172 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 4
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2984 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9110 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 3
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 25
Google YouTube - Видеохостинг 2174 10
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 8
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 5
МТС ТВ 37 5
Microsoft Skype 1885 5
Microsoft Windows 10 10121 5
Apple iOS 6242 5
Google Android 11666 5
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 4
Swiss-AS AMOS 16 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 277 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 4
ВГТРК Смотрим 14 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 123 4
Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 4
VK - Mail.ru Одноклассники 976 4
Apple - App Store 2355 3
Новые облачные технологии - МойОфис 326 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 3
Amedia Premium HD 28 3
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 3
Google Android TV 189 3
Google Play - Google Store - Android Market 2637 3
Яндекс.Музыка 140 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 923 2
Linux OS 7200 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 2
WhatsApp Messenger 694 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Яндекс.Пробки 33 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 2
Apple iPad 3541 2
Viasat Premium HD 17 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2060 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 43 2
Microsoft Office 3012 2
Самохин Дмитрий 7 7
Силин Михаил 25 7
Истомин Максим 26 7
Путин Владимир 2441 6
Припачкин Юрий 63 6
Мордачев Вячеслав 13 6
Медведев Дмитрий 1590 5
Казакова Анастасия 7 5
Богатов Антон 79 4
Макаров Александр 36 4
Чернышенко Дмитрий 263 4
Гусинский Владимир 12 4
Колесников Олег 15 4
Семериков Андрей 34 4
Ситников Сергей 75 4
Разроев Элдар 47 4
Калугин Сергей 168 3
Журавлев Алексей 9 3
Грибов Андрей 72 3
Прохоров Алексей 5 3
Прохоров Юрий 47 3
Лобанов Денис 37 3
Смирнов Константин 17 3
Овчинников Борис 126 3
Дмитриев Сергей 26 3
Рейман Леонид 1001 3
Щеголев Игорь 684 3
Кудряшев Антон 27 3
Жаров Александр 169 3
Шматова Елена 22 3
Порошенко Петр 23 3
Брюквин Юрий 280 3
Крылов Валерий 14 3
Ткаченко Андрей 14 3
Ермаков Валерий 80 2
Гусев Сергей 25 2
Паршин Максим 172 2
Альбрехт Наталья 4 2
Уткин Василий 7 2
Толмачева Татьяна 31 2
Россия - Российская федерация - РФ 82426 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26677 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11570 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34000 28
Европа 7260 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 17
Россия - Сибирь 1345 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3782 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 15
Европа Восточная 2814 15
Украина 5528 15
Германия - Федеративная Республика 7785 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10883 11
Азия - Азиатский регион 3151 10
Африка - Африканский регион 2667 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 9
Южная Корея - Республика 3254 7
Франция - Французская Республика 4928 7
Ближний Восток 2489 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 7
Италия - Итальянская Республика 2822 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 6
Польша - Республика 1459 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 6
Испания - Королевство 2520 6
Северная Америка 2579 6
Япония 7897 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 5
России - европейская часть - Восточная Европа 73 5
Беларусь - Белоруссия 3205 5
Турция - Турецкая республика 1478 5
Австралия - Австралийский Союз 2654 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 5
Индия - Республика 4082 4
Земля - планета Солнечной системы 6457 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 4
Казахстан - Республика 4135 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 8
Пиратство - Авторское право 262 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 7
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
Русский язык 1656 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3659 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 2
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