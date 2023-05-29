Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

В России появится сотово-спутниковая связь, чтобы можно было выходить в интернет, звонить и смотреть телевизор даже в очень удаленных уголках страны. Она заработает до 2035 г. Параллельно с этим в стране идет разработка сотовых сетей 6G, и все это на фоне повсеместного отсутствия 5G и массового перехода россиян на Wi-Fi из-за неспособности доступных сетей 4G обеспечить необходимую им скорость интернета.

Спутниковая связь возвращается

В России будет запущена так называемая «сотово-спутниковая» сеть связи, объединяющая в себе возможности как классических сотовых сетей, так и спутниковых, пик популярности которых пришелся на 90-е годы ХХ века. Новая сеть, как утверждается, обеспечит и голосовую связь, и выход в интернет во всех уголках страны, даже очень отдаленных.

Ждать появления сотово-спутниковой связи россиянам придется ждать еще дольше, чем сотовых сетей пятого поколения – она должна заработать в течение ближайших 12 лет, то есть до 2035 г., пишут «Известия». Более точных сроков на момент публикации материала не было, как не было и гарантии, что запуск новой сети не будет отложен. Для сравнения, в мире общедоступные сети 5G строятся с 2016 г. – в России пока нет ни одной.

О сотово-спутниковой связи говорится в проекте развития отечественной телеком-отрасли на 2024-2035 гг. Название документа издание не приводит. Над ним работает Минцифры совместно с представителями телеком-индустрией по поручению российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото: zirconicusso / FreePik Сотовые сети за десятилетия своего развития так и не покрыли всю территорию России. Придется вновь полагаться на спутниковую связь

Но даже если бы она появилась сегодня, воспользоваться ею обычному обывателю было бы непросто – в мире крайне мало серийно выпускаемых смартфонов, умеющих подключаться к спутникам при отсутствии мобильной связи. И в Россию их «белый» импорт запрещен по решению производителей.

Шанс есть

По информации собеседников издания, участники рынка беспроводной связи в настоящее время работают над созданием своих сотово-спутниковых сетей. В данном случае речь идет о крупнейших мировых операторах связи. Действительно ли отечественные их конкуренты собираются взять с них пример, достоверно утверждать пока нельзя, поскольку это потребует гигантских инвестиций – в пределах $10 млрд, заявляют опрошенные изданием эксперты.

Чтобы работала сотовая составляющая новой сети, ей потребуются наземные базовые станции, которых по стране уже в достатке, хотя все они – продукция иностранных компаний. Со спутниковой частью намного сложнее – нужна группировка космических аппаратов. Как пишут «Известия», к 2030 г. такая группировка на низкой орбите Земли появится – она позволит подключаться к интернету и связываться с экстренными службами, если сигнал сотовой сети отсутствует. Дополнительная функция будущей гибридной сети вязи – резервирование телевещания.

Цели ясны

Главная задача новой сети – это обеспечение людей беспроводной связью там, где она сейчас отсутствует – частично или полностью. В качестве примера издание приводит Северный морской путь и Арктическую зону, упоминая также и автотрассы. Железная дорога оказалась вынесена за скобки, хотя на 2023 г., как на своем опыте убедились сотрудники редакции CNews, операторы связи обеспечивают покрытие далеко не всей ее протяженности.

«Стратегия еще разрабатывается, поэтому в текст документа в настоящий момент вносятся корректировки. Перечисленные инициативы — это предложения от рабочих групп. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ, – сообщили изданию представители Минцифры.

Техника запаздывает. Или нет

Как пишет издание со ссылкой на проект стратегии, нынешние технологии пока не позволяют делать телефоны для сотово-спутниковой связи компактными, но зато необходимое оборудование можно уместить в автомобиле или другом виде транспорта. Однако мир еще в сентябре 2022 г. познакомился со смартфонами iPhone 14 Pro и Pro Max, которые, обладая размерами обычного современного умного телефона, вполне способны подключаться к спутникам там, где сотовая связь отсутствует.

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Но Apple запрещает поставлять в Россию свои устройства по «белым» схемам, и потому их ввозят «серые» и параллельные импортеры. Как будут обстоять дела с этим вопросом в будущем, когда поддержкой спутниковых сетей обзаведутся и смартфоны более лояльных к России вендоров, предсказать невозможно.

Тот факт, что технологии уже сейчас позволяют создавать компактные смартфоны, умеющие передавать данные и голос через спутник, подтвердил изданию и неназванный специалист по космической связи. «Но если нужен быстрый интернет или прием ТВ в приемлемом качестве, понадобится более крупное устройство с антенной большего размера», – добавил он.

Спутник или 6G

В каком именно направлении будет развиваться беспроводная связь в России, точно неизвестно. Сотовых сетей 5G, обеспечивающих высокоскоростной и стабильный мобильный интернет, в стране нет, как и сроков их запуска, но власти твердо намерены в обозримом будущем обеспечить россиян сотовой связью шестого поколения – 6G. По предварительным прогнозам, мир перейдет на 6G примерно к 2027 г., а когда это случится в России, никто точно не знает.

Власти впервые заговорили об этом еще в 2021 г. и даже начали работу в этом направлении. В 2022 г. на фоне санкций и повального импортозамещения было заявлено, что сети 6G в России операторы будут строить строго на базе отечественного оборудования. Но на конец мая 2023 г. в стране не существовало серийно выпускаемых базовых станций даже для сетей четвертого поколения (4G, LTE) не говоря уже о 5G.

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А пока власти и операторы определяются с вектором развития отечественных сотовых сетей, россияне массово отказываются от мобильного интернета в пользу сетей Wi-Fi – публичных, офисных или домашних. Основная причина – дороговизна мобильного интернета, отсутствие безлимитных тарифных планов и низкая скорость работы по сравнению с Wi-Fi.