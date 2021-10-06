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Ситилинк
Citilink


06.10.2021 Motorola начинает продажи смартфона edge 20 pro 2
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
28.09.2021 «Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг 5
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
18.08.2021 Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России 4
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 3
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
23.04.2021 Lenovo начинает продажи смартфона Lenovo K12 Pro в России. Цена 1
15.04.2021 Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 1
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 2
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 1
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 4
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года 2
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 2
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото 2
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения 1
01.12.2020 Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1

Публикаций - 190, упоминаний - 264

Ситилинк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 39
Merlion - Мерлион 273 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 24
Apple Inc - Эппл Рус 7692 24
Xiaomi 904 20
Samsung Electronics 5651 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Rimini Street 38 13
Schneider Electric 408 13
Ситилабс 25 13
Cinimex - Синимекс 160 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 13
Центр2М - Center2М 47 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Такском - Taxcom 119 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
OPPO Electronics 222 12
Yandex - Яндекс 4101 11
Merlion iRU - Деловой офис 66 11
Microsoft Corporation 11060 10
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 10
Huawei 2730 9
Lenovo Group 1636 8
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 7
Merlion Бюрократ 21 7
Nvidia Corp 2015 7
Google LLC 7144 7
LG Electronics 1844 6
Позитроника - интернет-магазин электроники 43 6
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 6
Lenovo Motorola 1004 6
Intel Corporation 4169 5
Spirit DSP - Спирит Корп 246 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Veeam Software 250 4
Philips 702 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 39
Связной ГК 877 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 21
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
X5 Group - Пятерочка 559 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
X5 Group 599 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
МТС банк 254 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
OKS Group 31 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Аэрофлот 493 13
Интер РАО ПАО 158 13
Траско - Trasko 27 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Газпромбанк - ГПБ 692 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Уралсиб Банк 389 13
Wildberries 128 12
Евросеть 884 11
AliExpress 275 10
AliExpress Tmall 52 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 8
Техносила 135 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 16
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
Правительство РФ 2201 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Big Data - Большие данные 1136 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 7
Smartphone - Смартфон 773 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
МФУ - Многофункциональное устройство 585 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 4
TurboPower - режим скоростной зарядки смартфона 18 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 23 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 18
Google Android 10750 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Apple iPhone 6 547 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
Nvidia GeForce GTX 2058 8
Microsoft Windows 10 6629 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 7
Corning Gorilla Glass 496 7
OPPO A - Серия смартфонов 28 6
Google Android 10 172 6
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 5
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 5
Google YouTube - Видеохостинг 1713 5
Apple iPhone 11 152 5
Apple iOS 5741 5
Apple iPhone 7 246 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
LG K - Серия смартфонов 13 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 4
OPPO ColorOS 38 4
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 4
Samsung Galaxy Note 558 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Acer Predator 60 3
Lenovo Motorola Moto G - Серия смартфонов 28 3
Google Android 8 Oreo 139 3
Samsung Galaxy 345 3
Абдулнасыров Эмиль 16 15
Семенихин Игорь 37 13
Клепиков Алексей 77 13
Сотин Денис 102 13
Федечкин Сергей 19 13
Шадура Максим 17 13
Смык Виталий 27 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Портной Михаил 23 13
Карпов Иван 41 13
Васильев Владислав 39 13
Антонов Александр 73 13
Нестеров Алексей 79 13
Степченков Максим 36 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Вахнин Павел 51 13
Мискевич Евгений 29 13
Платонов Михаил 38 13
Путятинский Сергей 53 13
Генкина Екатерина 24 13
Шевченко Владимир 135 13
Трофимова Людмила 31 13
Емелин Александр 25 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Лебедев Антон 28 13
Чаркин Евгений 182 13
Богданов Кирилл 91 13
Соловьев Алексей 60 13
Хасин Михаил 26 13
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 13
Халматов Максим 45 13
Рубин Адар 28 13
Ямщиков Владимир 32 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Бурилов Андрей 25 13
Урьяс Вадим 76 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 19
Восточная Европа 1676 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Украина 3361 6
Грузия 691 5
Япония 2778 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Казахстан - Республика 2627 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Европа 3745 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Азия - Азиатский регион 1513 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Красногорск 106 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - Севастополь 420 2
Донбасс 25 2
Индия - Ченнаи 15 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - Ставропольский край 458 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 13
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Русский язык 978 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 2
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Little Big - российская панк-поп-рэйв-группа 2 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Forbes - Форбс 441 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Tom’s Hardware 86 2
Business Insider 182 1
GizChina - Издание 40 1
MacRumors 114 1
Ведомости 259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
ТНТ - Телеканал 94 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
PhoneArena 68 1
TENAA 16 1
Эхо Москвы - радиостанция 48 1
Звезда - Телеканал 1 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Regnum - Регнум 4 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2713 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Gartner 2190 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TrendForce 48 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Counterpoint Research 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 13
CNews Баттл 34 13
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
GeekBrains 40 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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