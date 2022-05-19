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Ростелеком-Солар Rostelecom-Solar РТК-Солар Solar Security Солар Секьюрити

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. «РТК-Солар» предлагает сервисы коммерческого SOCSolar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются Compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании — 1300+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России. Данные 2022 года. 

 

19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности
17.05.2022 Бизнес-направление системной интеграции «РТК-Солар» увеличило выручку на 84% в 2021 году
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства
11.05.2022 Атаки на веб-ресурсы стали основной причиной критических ИБ-инцидентов в I квартале 2022 года
26.04.2022 SertSoft использует Solar appScreener для оказания услуг по проверке ПО на соответствие требованиям кибербезопасности
19.04.2022 Вышел Solar appScreener 3.11 с классификацией OWASP 2021, отчетностью в формате SARIF и фильтрацией по пакетам и файлам
14.04.2022 «Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности
12.04.2022 «Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей
08.04.2022 Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener
07.04.2022 ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем
31.03.2022 Kaz Security Lab внедрила Solar appScreener для проверки ПО заказчиков на соответствие требованиям безопасности
29.03.2022 Solar appScreener выявляет уязвимости и НДВ в Open Source-проектах
25.03.2022 Сегодня бизнесу как никогда важно использовать лучшие инструменты для повышения эффективности труда персонала
16.03.2022 «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами
15.03.2022 В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками
11.03.2022 «Ростелеком-Солар»: с начала марта 2022 года заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес
10.03.2022 Solar appScreener помог Global Information Security вывести в промышленную эксплуатацию более 20 объектов информатизации
02.03.2022 «Ростелеком-cолар» отменяет испытательный срок для ИТ- и ИБ-специалистов
21.02.2022 На конференции CNews «Ростелеком-Солар» раскроет секреты бесперебойной работы ИБ-решений с большими объемами данных
08.02.2022 Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия»
01.02.2022 Вышел Solar addVisor 1.2 c диагностикой профессионального выгорания и улучшенной оценкой загруженности персонала
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS
11.01.2022 Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI
23.12.2021 «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
21.12.2021 Названы главные виновники утечек в российских госорганах
20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак
07.12.2021 «Ростелеком-солар»: Более 90% атак высокопрофессиональных группировок направлены на объекты критической инфраструктуры
03.12.2021 Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру
25.11.2021 «Ростелеком-Солар» проверил «Мир бизнес банк» на соответствие требованиям ИБ
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам
16.11.2021 Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне
16.11.2021 Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4
11.11.2021 «Ростелеком-Солар» завершила пилотный проект внедрения системы Solar addVisor в «Ростелекоме»
01.11.2021 Вышел Solar appScreener 3.10 с повышенным уровнем безопасности доступа к системе
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации
26.10.2021 Подтверждена совместимость анализатора кода Solar appScreener с «Ред ОС»
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

Публикаций - 413, упоминаний - 799

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 160
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 18
Microsoft Corporation 22497 16
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 13
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 12
Программный продукт ГК 3960 12
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 0 12
6072 11
Cisco Systems 4720 10
Softline - Софтлайн 1870 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Yandex - Яндекс 5015 10
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
VK - Mail.ru Group 3057 9
Информзащита 641 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
InfoWatch - Инфовотч 842 9
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Крок - Croc 1616 7
Ростех - Автоматика Концерн 1008 7
Fortinet 320 7
Галактика - Корпорация 1077 7
Apple Inc 10683 7
Huawei 3222 7
SAP SE 4595 7
Код Безопасности 432 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 6
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 231 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 154 6
ICL ГК 160 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 6
Oracle Corporation 6035 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
Открытие ФК 2713 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Точка 1820 6
О2О Холдинг 41 5
X5 Group 709 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
Альфа-Банк 1476 5
Ак Барс Банк 212 5
Россети Ленэнерго 786 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Лента - Утконос 124 4
AliExpress 327 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 4
Mary Kay - Мэри Кэй 88 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Самолёт ГК 216 3
Почта Банк 319 3
Qiwi 878 3
Русагро Группа Компаний 182 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
Май - Российская торговая компания 416 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Nike 157 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 39 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 64
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 22
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Президент Российской Федерации 3770 10
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Роскачество - Российская система качества 22 2
МФЦ Мои документы региональные и городские 116 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
Талант и успех - Общественный фонд 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Знание - Российское общество 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 236
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 175
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 125
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 116
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 84
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 76
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 58
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 55
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 48
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 46
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 43
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 42
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 37
Оцифровка - Digitization 1715 33
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 30
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 28
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 27
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 26
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 26
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 22
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 21
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 1162 20
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 18
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 163 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 104
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 104
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 70
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - анализатор кода 46 49
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 36 42
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 37
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 28
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 28
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 20
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 13 18
Google Android 11959 17
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 16
Apple iOS 6422 14
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 13
Oracle Java - язык программирования 2554 13
LG 75SM99 2832 12
ЭОС Дело СЭД 4365 11
Apple macOS 1457 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Apple - App Store 2437 11
JavaScript - JS - язык программирования 959 10
Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 7 8
Microsoft Windows 2000 2856 8
Linux OS 7669 8
Microsoft Windows 10 11713 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 7
Apple iPhone 6 2649 7
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 6 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Scala - Язык программирования 117 6
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 6
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 5
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 5
JetBrains Kotlin - язык программирования 33 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Чернов Даниил 59 57
Ляпунов Игорь 65 41
Исанин Антон 9365 32
Дрюков Владимир 30 30
Бондарь Дмитрий 23 21
Рябова Галина 22 20
Осеевский Михаил 264 12
Назаренко Денис 10 10
Лукиных Василий 9 9
Колесов Александр 20 8
Дружинин Евгений 20 8
Карпов Илья 27 7
Климов Михаил 7 7
Крохин Валентин 29 6
Баринов Александр 33 6
Путин Владимир 2542 6
Анохин Сергей 42 6
Абакумов Евгений 110 5
Кириенко Владимир 91 4
Сухих Ян 6 4
Куценко Петр 3 4
Филиппов Максим 43 4
Чернышенко Дмитрий 320 4
Павлов Алексей 10 4
Касперская Наталья 248 3
Проскура Дмитрий 28 3
Садовенко Илья 63 3
Белоусов Максим 73 3
Чечин Александр 7 3
Залевский Игорь 3 3
Чаркин Евгений 203 3
Аршавский Анджей 28 3
Родионов Михаил 44 3
Порубов Виталий 6 3
Заикин Андрей 20 3
Кубарев Алексей 3 3
Дрозд Алексей 6 3
Исаева Ольга 3 3
Скородумов Анатолий 65 3
Андрияшин Алексей 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 263
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 46
Солнечная система - Solar system 2236 25
Европа 12319 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Земля - планета Солнечной системы 7427 19
Казахстан - Республика 4467 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Южная Корея - Республика 4394 8
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Украина 6212 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Япония 10069 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Канада 3319 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Сингапур - Республика 1574 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
США - Калифорния 3381 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 5
Индия - Республика 4263 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
США - Иллинойс - Чикаго 403 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 162
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 127
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 111
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 108
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 59
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 27
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 568 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 11
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 367 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 10
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 9
Английский язык 764 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 9
Киберучения 16 9
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 8
CNews RND - R&D.CNews 2112 6
New Scientist 1447 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Optics 128 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Geophysical Research Letters 25 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
AP - Associated Press 1975 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
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Newzoo - Игровая аналитика 16 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
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Markets&Markets Research 97 2
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РАН - Российская академия наук 1397 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
СамГУ - Самарский государственный университет 11 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 35 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 31 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 0 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 18 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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