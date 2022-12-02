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Потребительская электроника Электронные приборы Электронная техника



02.12.2022 Россиян не бросят наедине со сломанной иностранной техникой. Ремонтом займутся воротилы рынка 1
10.11.2022 Yadro вступила в ассоциацию «Финтех» 1
31.10.2022 Huawei в полушаге от ухода из России. Поставки прекращены, офис сдается в аренду 1
10.10.2022 «Аквариус» займется разработкой процессоров на архитектуре RISC-V 1
17.08.2022 Мир объявил бойкот жестким дискам. Поставки HDD катастрофически обрушились 1
20.07.2022 УрФУ выиграл грант на создание и развитие центра инженерных разработок 1
29.06.2022 Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса 1
08.06.2022 «Магнит» завершил тесты первых промокампаний на базе ИИ 1
23.05.2022 Сервис курьерской доставки Broniboy запустил подписку для ресторанов без комиссии за заказы 1
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США 1
12.05.2022 Основатель и бессменный председатель совета директоров VK покинул пост после 10 лет в должности 1
26.04.2022 Huawei научилась хитро обходить американские санкции, которые мешают выпускать смартфоны 1
22.03.2022 Российский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей 1
05.03.2022 В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage 1
11.01.2022 О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года 1
30.12.2021 Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году 1
09.11.2021 BenefittY предложил банкам новаторское решение для персонализации работы с клиентами через мобильные приложения 1
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 1
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data 1
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
28.01.2021 МКБ финансирует отгрузки электронной техники в Казахстан 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
10.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа «Кьюби» 1
18.11.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилотный проект со стартапом онлайн-сделок с недвижимостью 1
29.10.2020 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
02.10.2020 Дмитрий Великожон, «Главстрой»: Какие технологии усиливают позиции компаний на российском рынке недвижимости 1
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
30.07.2020 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года 1
21.07.2020 ИТКН реализовал идею маркетплейса, на котором поставщик зарабатывает с продаж конкурента 1
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 1

Публикаций - 333, упоминаний - 334

Потребительская электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Philips 2038 2
Toshiba Corporation 2882 2
Ситроникс - Sitronics 1036 2
АФК Система ПАО 1688 2
Vodafone Group 1341 1
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 61 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 1
Skyworth 12 1
Telstra Corporation Limited 192 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 228 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 318 1
AKG 65 1
Nintendo 732 1
Samsung - Harman - JBL 191 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 1
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 1
AT&T Inc 1650 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
Sony 6468 1
LG Electronics 3530 1
Apple Inc 11103 1
Oracle Corporation 6271 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 1
Xiaomi 1254 1
Microsoft Corporation 23395 1
Samsung Electronics 9667 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 312 1
Hisense Group 82 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 163 1
AliExpress 373 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Braun 76 1
Groupe SEB - Tefal 83 1
ING Group - ING Bank - ING Groep N.V. 6 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1377 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
Joystick - Джойстик 1089 1
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1041 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6497 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 473 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 783 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3231 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 695 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 664 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Apple AirPlay 104 1
Google Play - Google Store - Android Market 2897 1
Apple - App Store 2565 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 106 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
God of War - компьютерная игра 41 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Воронин Андрей 7 1
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 4
Африка - Африканский регион 3256 3
Ближний Восток 2636 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 2
Сербия - Республика 303 1
Болгария - Республика 682 1
Япония - Токио 920 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 1
Европа Западная 1344 1
Китай - Шанхай 737 1
Америка 2151 1
Южная Корея - Сеул 325 1
Азия Южная 97 1
Австралия - Сидней 272 1
Азия Восточная 139 1
Океания 68 1
США - Нью-Йорк 2807 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Европа 21235 1
Европа Восточная 2989 1
Сингапур - Республика 1618 1
Норвегия - Королевство 1766 1
Ирландия - Республика 977 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Япония 12847 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Швеция - Королевство 3449 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 1
Америка Латинская 1676 1
Америка Северная 2827 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 429 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 695 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Berg Insight 19 1
Red Dot Design Award 54 1
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