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Налогообложение Льготы Налоговые льготы для ИТ-компаний Меры поддержки ИТ-отрасли

Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли


14.04.2023 Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы

Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; те
02.08.2022 Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи

ная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит

01.08.2022 Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций

стр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации. Кто в списке и что это дает Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%. В апреле 2022 г. прошла государственную аккредитацию компания «Сб
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon

ны льготы Российские компании, представители крупного бизнеса, выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот, которые им по нынешнему законодательству не полагаются, пишет РБК. В списке тех, ко
24.05.2022 Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

ый налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли впр
05.03.2022 Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии

данный момент аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц, говорится на официальном сайте Минцифры. Налоговые льготы Во-вторых, для того, чтобы ИТ-компании могли претендовать на налоговые ль
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы

21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов

Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Именно таким образом образуется льготная ставка. В таблице приведена только региональная доля налога на прибыль; фактически к
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей

Налоговые льготы Правительство Москвы предоставит «Лаборатории Касперского» налоговые льготы, поскольку компании был присвоен статус якорного резидента технопарка «Водный стадион», сообщает информационное агентство «Интерфакс». Статус был утвержден сегодня на заседании
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний

дминистрации города. Юридически документ представляет собой ряд поправок к закону Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», его цель — простимулировать развитие местных ИТ-организаций. Далее зако
10.11.2017 В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью

работ и услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам и услугам иностранного происхождения. Данный приоритет должен иметь отношение к сфере госзакупок и быть утвержден правительством. Налоговые льготы в сфере информационной безопасности Параллельно должны быть установлены критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории российских лиц, осущест
21.06.2016 Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний действует уже в четырех регионах России

Российской Федерации, снизившей ставку налога на прибыль для предприятий ИТ–сектора с 20% до 15,5%. Льготный налоговый режим был реализован по предложению Министерства связи и массовых коммуник
26.03.2013 Налоговики Московской области запустили новые интернет-сервисы

портале «Интерактивная приёмная по вопросам налогообложения имущества» запустило новые сервисы «Всё о налоговых льготах» и «Объекты недвижимости, по которым не определена налоговая база». Как с
30.11.2011 УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронный путеводитель по налоговым льготам»

логовым льготам». Электронный путеводитель позволяет в онлайн режиме получать актуальную информацию о налоговых льготах, предусмотренных при уплате транспортного налога, налога на имущество физ
14.07.2006 Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний. Соответствующие поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ, а также в ряд других законодательных актов, сообщает РБК. Изменения предос
13.04.2006 Дума готовит налоговые льготы для ИТ-компаний

соответствуют указанным требованиям, получат льготы. Налог на прибыль, на имущество и ЕСН для них предлагается заменить единым 6% налогом с чистой прибыли. Авторы законопроекта настаивают на том, что налоговые льготы должны распространяться на всю отрасль в целом, а не на отдельные предприятия, работающие в технопарках. По их мнению, эта инициатива призвана стимулировать развитие отечествен

Публикаций - 288, упоминаний - 312

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10630 15
Yandex - Яндекс 6385 15
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8380 11
Intel Corporation 11867 11
МегаФон 7672 9
InfoWatch - Инфовотч 962 9
Cisco Systems 4992 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3225 9
IBM - International Business Machines Corp 9328 8
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Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 8
Meta Platforms - Facebook 4366 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3022 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1054 7
X Corp - Twitter 2793 7
SAP SE 5086 7
Крок - Croc 1770 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 391 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10598 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2007 6
Apple Inc 11603 6
VK - Mail.ru Group 3275 6
Huawei 3679 6
Amazon Inc - Amazon.com 2879 5
Citrix Systems 798 5
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Softline - Софтлайн 2353 4
Базальт СПО - BaseALT 493 4
Rambler Group - Рамблер ГК 871 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6457 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6755 10
РЖД - Российские железные дороги 1766 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2599 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1086 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1009 8
Почта России ПАО 1989 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1400 6
Альфа-Банк 1663 6
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 47 5
ЦИАН - CIAN 117 5
Газпром нефть 549 5
РВК - Российская венчурная компания 540 5
Наукоград - технопарк 115 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 405 5
Газпром ПАО 1220 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 508 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 318 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 457 4
Абсолют Банк 210 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 476 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 341 3
ГПБ - Газпромбанк 1010 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 54 3
Совкомбанк ПАО 237 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 70 2
Татнефть 216 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 324 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 2
Интеррос - Росбанк АКБ 582 2
Uber 320 2
Сургутнефтегаз - СНГ 256 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 90 2
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Google Android 13307 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
Microsoft Windows 14949 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 577 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1299 6
FreePik 503 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 230 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 847 5
Linux OS 8992 5
Microsoft SQL Server 1523 4
Apple iOS 7286 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6841 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 89 4
Microsoft Office 3541 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2581 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 419 3
Intel x86 - архитектура процессора 1724 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 3
Яндекс.Маркет 765 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3758 3
Depositphotos - фотобанк 423 3
Apple iPhone 6 4861 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 495 3
Новые облачные технологии - МойОфис 637 3
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 3
Microsoft Skype 2008 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 451 2
НКТ - Р7-Офис 268 2
Apple macOS 1867 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 366 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 165 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 106 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 94 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 237 2
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Беларусь - Белоруссия 5047 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13647 15
Германия - Федеративная Республика 12360 13
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Азия - Азиатский регион 5272 11
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 992 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 6
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2161 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 792 5
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Африка - Африканский регион 3366 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46937 174
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5640 130
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1084 112
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44731 95
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26128 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15210 71
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6004 67
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6969 64
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11929 61
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1993 41
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3104 39
Кредитование - Сrediting - Заём 6275 39
Налогообложение - Налог на прибыль 169 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6958 36
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 328 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 5363 34
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 969 34
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4600 34
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 730 33
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5084 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12179 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10122 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9269 26
Ипотека - Mortgage - вариант залога недвижимого имущества 389 24
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 858 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5470 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2789 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8889 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3750 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4995 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22075 19
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Льготы - Льготные кредиты 79 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8270 17
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