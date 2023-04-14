Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; те

ная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы . Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит

стр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации. Кто в списке и что это дает Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы . Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%. В апреле 2022 г. прошла государственную аккредитацию компания «Сб

ны льготы Российские компании, представители крупного бизнеса, выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот , которые им по нынешнему законодательству не полагаются, пишет РБК. В списке тех, ко

ый налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли впр

данный момент аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц, говорится на официальном сайте Минцифры. Налоговые льготы Во-вторых, для того, чтобы ИТ-компании могли претендовать на налоговые ль

Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Именно таким образом образуется льготная ставка . В таблице приведена только региональная доля налога на прибыль; фактически к

работ и услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам и услугам иностранного происхождения. Данный приоритет должен иметь отношение к сфере госзакупок и быть утвержден правительством. Налоговые льготы в сфере информационной безопасности Параллельно должны быть установлены критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории российских лиц, осущест

Российской Федерации, снизившей ставку налога на прибыль для предприятий ИТ–сектора с 20% до 15,5%. Льготный налоговый режим был реализован по предложению Министерства связи и массовых коммуник

портале «Интерактивная приёмная по вопросам налогообложения имущества» запустило новые сервисы «Всё о налоговых льготах » и «Объекты недвижимости, по которым не определена налоговая база». Как с

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний. Соответствующие поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ, а также в ряд других законодательных актов, сообщает РБК. Изменения предос