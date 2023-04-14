Налогообложение Льготы Налоговые льготы для ИТ-компаний Меры поддержки ИТ-отрасли
|14.04.2023
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Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы
Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; те
|02.08.2022
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Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи
ная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит
|01.08.2022
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Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций
стр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации. Кто в списке и что это дает Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%. В апреле 2022 г. прошла государственную аккредитацию компания «Сб
|08.06.2022
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Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon
ны льготы Российские компании, представители крупного бизнеса, выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот, которые им по нынешнему законодательству не полагаются, пишет РБК. В списке тех, ко
|24.05.2022
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Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы
ый налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли впр
|05.03.2022
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Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии
данный момент аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц, говорится на официальном сайте Минцифры. Налоговые льготы Во-вторых, для того, чтобы ИТ-компании могли претендовать на налоговые ль
|22.09.2021
|Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы
|21.12.2018
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CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов
Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Именно таким образом образуется льготная ставка. В таблице приведена только региональная доля налога на прибыль; фактически к
|15.05.2018
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«Касперский» получил налоговые льготы от московских властей
Налоговые льготы Правительство Москвы предоставит «Лаборатории Касперского» налоговые льготы, поскольку компании был присвоен статус якорного резидента технопарка «Водный стадион», сообщает информационное агентство «Интерфакс». Статус был утвержден сегодня на заседании
|28.03.2018
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Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний
дминистрации города. Юридически документ представляет собой ряд поправок к закону Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», его цель — простимулировать развитие местных ИТ-организаций. Далее зако
|10.11.2017
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В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью
работ и услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам и услугам иностранного происхождения. Данный приоритет должен иметь отношение к сфере госзакупок и быть утвержден правительством. Налоговые льготы в сфере информационной безопасности Параллельно должны быть установлены критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории российских лиц, осущест
|21.06.2016
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Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний действует уже в четырех регионах России
Российской Федерации, снизившей ставку налога на прибыль для предприятий ИТ–сектора с 20% до 15,5%. Льготный налоговый режим был реализован по предложению Министерства связи и массовых коммуник
|26.03.2013
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Налоговики Московской области запустили новые интернет-сервисы
портале «Интерактивная приёмная по вопросам налогообложения имущества» запустило новые сервисы «Всё о налоговых льготах» и «Объекты недвижимости, по которым не определена налоговая база». Как с
|30.11.2011
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УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронный путеводитель по налоговым льготам»
логовым льготам». Электронный путеводитель позволяет в онлайн режиме получать актуальную информацию о налоговых льготах, предусмотренных при уплате транспортного налога, налога на имущество физ
|14.07.2006
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Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний
Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний. Соответствующие поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ, а также в ряд других законодательных актов, сообщает РБК. Изменения предос
|13.04.2006
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Дума готовит налоговые льготы для ИТ-компаний
соответствуют указанным требованиям, получат льготы. Налог на прибыль, на имущество и ЕСН для них предлагается заменить единым 6% налогом с чистой прибыли. Авторы законопроекта настаивают на том, что налоговые льготы должны распространяться на всю отрасль в целом, а не на отдельные предприятия, работающие в технопарках. По их мнению, эта инициатива призвана стимулировать развитие отечествен
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