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Кредитование PTI Payment to Income Показатель долговой нагрузки Кредитный портфель Задолженность

Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность


11.02.2021 «Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей

«Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб. На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб., на 31 декабря 2019 г. – 2 239 млн рублей, на 2020 г. ее объем достиг нулевого значения. При этом «Таттелеком» имеет возможности обратиться к
27.12.2019 В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии

ной» объявил о запуске акции, в рамках которой каждый гражданин России до 31 декабря может оплатить судебные задолженности без комиссии в любом магазине ритейлера. К оплате доступны судебные
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность посредством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное сопровождение договор
04.04.2018 Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Т
17.08.2015 «Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии

ь могут проверить, есть ли у них неоплаченные счета от «Мосэнергосбыта», а также внести показания счётчика, в том числе трёхтарифного. Об этом CNews сообщили в «Яндекс.Деньгах». Чтобы посмотреть свою задолженность, не нужно регистрироваться: достаточно открыть на сайте «Яндекс.Денег» страницу «Мосэнергосбыта», выбрать регион — Москву или область — и ввести абонентский номер из квитанции. Се
29.05.2015 На портале госуслуг запущена оплата налоговой задолженности

ом на ЕПГУ оплата доступна в личном кабинете в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии — в услуге «Налоговая задолженность». Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок опл
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

сти свой ИНН в учетный комплекс банка. Сделать это возможно, обратившись в любое отделение кредитной организации. Узнать о наличии долга по налогам и осуществить платеж можно в меню «Оплата услуг» / «Проверить и оплатить задолженности» / «Мои реквизиты», где необходимо выбрать ИНН. Для оплаты налогов не требуется заполнения налоговых реквизитов платежа — вся информация о задолженностях клие
02.09.2013 В «Евросети» можно бесплатно проверить задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД

бщили о запуске нового сервиса по проверке задолженностей по коммунальным услугам и по наличию штрафов ГИБДД. Впервые в федеральной розничной сети «Евросеть» появилась возможность бесплатно проверять задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД независимо от географии потребителя. К примеру, клиент в Москве может узнать долг по коммунальным услугам за квартиру, находящуюся в Казани, Нижнем
13.06.2012 Жители Ульяновской области получили возможность проверять задолженность по ЖКХ на региональном портале госуслуг

ис «Плати дома», сообщается на сайте Министерства информационных технологий Ульяновской области. Как пояснила министр информационных технологий Ульяновской области Светлана Опенышева, чтобы проверить задолженность по ЖКХ и другим услугам, достаточно ввести номер лицевого счета (указанный на квитанции об оплате или карточке, выданной в компании «РИЦ»), фамилию, имя, отчество владельца кварти
28.05.2012 Более 243 млн руб. налоговой задолженности оплатили россияне через интернет

По состоянию на 28 мая 2012 г. 359 965 налогоплательщиков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 243 590 058,28 руб. В настоящее время сервис онлайн-оплаты налоговой задолженности через сайт налоговой службы доступен клиентам 8 банков: «Сбербанк», «Киви Банк»,

12.05.2012 Сервисом «Узнай свою задолженность» за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. налогоплательщиков Рязанской области

логоплательщиков, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общее количество визитов на сайт увеличилось в 2,5 раза и составило около 436 тыс. Интернет-сервисом «Узнай свою задолженность», который является самым популярным у жителей Рязанской области, за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. граждан, удвоив аналогичный показатель 2011 г. С
04.04.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на 198 млн руб.

В 2011 г. у налогоплательщиков-физических лиц появилась возможность оплачивать задолженность по имущественным налогам через интернет с помощью банковских платежных систем.

30.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб.

Согласно данным «Промсвязьбанка», с помощью новой услуги оплаты счетов Федеральной налоговой службы России клиенты банка оплатили налоговую задолженность через интернет-банк PSB-Retail на сумму свыше 10 млн руб. Сервис дистанционной оплаты налогов на сайте налоговой службы через интернет-банк PSB-Retail действует для клиентов — физ
06.02.2012 С помощью сайта ФНС России налоговую задолженность оплатили около 212 тыс. человек

о состоянию на начало февраля 211 931 налогоплательщик оплатил с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 157 167 417 руб. Начиная с 14 июня 2011 г., когда было подписано
31.01.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на сумму более 150 млн руб.

состоянию на конец января 200 954 клиента этих банков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму - 150 035 224,95 руб. Так, начиная с 14 июня 2011 г., когда было
20.01.2012 Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн

т интернет-сервисы, представленные на сайте службы. Один из самых популярных сервисов – «Узнай свою задолженность» - еженедельно к нему обращаются до 500 тыс. пользователей. С момента создания

19.12.2011 Клиенты «ОТП Банка» теперь могут погасить задолженность и пополнить счет карты через систему Contact

С 16 декабря 2011 г. клиенты «ОТП-Банка» могут погасить задолженность по потребительскому кредиту (на приобретение товаров) и пополнить счет банковской карты в 10 тыс. пунктах приема платежей системы Contact, расположенных на территории России и бли
12.12.2011 Налогоплательщики предпочитают оплачивать задолженность по налогам с помощью онлайн-сервисов

4 июня текущего года, когда было подписано соглашение о взаимодействии интернет-сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России и интернет-сервиса «Сбербанк России» «Сбербанк-Онл@йн» по оплате на
08.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать налоговую задолженность в режиме онлайн

Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать задолженность перед бюджетом Российской Федерации через сайт ФНС России, начиная с 7 декабря. Соответствующее соглашение об информационном взаимодействии ФНС России и «Промсвязьбанка» было подп
06.12.2011 Сервисом «Узнай свою задолженность» воспользовались почти 700 тыс. налогоплательщиков Ростовской области

ых киосках в МФЦ размещены десять наиболее востребованных интернет-сервисов ФНС России: «Узнай свою задолженность», «Узнай свой ИНН», «Обращение в УФНС (ИФНС)», «Адрес Вашей инспекции» и другие
28.11.2011 Оплатить задолженность перед ФССП России можно с помощью QIWI

г», затем - «Штрафы. Госпошлины», «Служба Судебных Приставов» в любом из более 120 тыс. «QIWI Терминалов» и указать номер исполнительного производства. Далее можно внести необходимую сумму и оплатить задолженность, сэкономив тем самым время на посещение офисов. В настоящее время благодаря масштабной интеграции по информационному взаимодействию между ФССП России и QIWI этот сервис внедрен на
18.04.2011 «Неофлекс» оптимизировал управление кредитным портфелем юрлиц «Сбербанка России»

тная фабрика». Разработанное в ходе нынешнего проекта решение обеспечивает проведение всестороннего анализа корпоративного кредитного портфеля «Сбербанка России», в частности, позволяет анализировать кредитный портфель по категориям качества кредитов, видам кредитных продуктов, диапазонам процентных ставок и т.д., а также формировать списки крупнейших заемщиков по отраслям экономики и други
11.03.2011 Клиенты «Русской Долговой Корпорации» могут погасить задолженность по кредитам через терминалы Qiwi

2011 г. клиенты коллекторского агентства «Русская Долговая Корпорация» смогут погашать просроченную задолженность по потребительским кредитам на любом из 110 000 платежных терминалов Qiwi. Для

20.12.2010 «Мегалайт-Авто» на 10% сократил дебиторскую задолженность с помощью «1С:Предприятия 8»

менеджеров и обеспечить покупателей актуальной информацией о наличии и стоимости товара с помощью автоматической выгрузки этих данных на сайт. Для руководства компании было важно снизить дебиторскую задолженность и сократить время отгрузки товара покупателям, говорится в сообщении БИТ. В итоге было принято решение создать новую информационную систему на современной и многофункциональной пл
07.08.2007 Дебиторская задолженность СЗТ составила 2,216 млрд руб.

Общая дебиторская задолженность ОАО «Северо-Западный Телеком» (SPTL) на 1 июля 2007 года составила 2,216 млрд. руб. 68% задолженности составляет задолженность за услуги связи (из них 41% - физлица и 32% -
14.08.2006 Министерство финансов частично погасило задолженность "ЦентрТелекому"

поступили денежные средства по исполнительным листам в размере 644,46 млн. руб. по Московскому филиалу и 30,78 млн. руб. по Калужскому филиалу компании. В результате осуществления выплат, дебиторская задолженность по оплате услуг связи льготным категориям граждан в целом «ЦентрТелекому» снизилась на 42%. В настоящее время задолженность органов социальной защиты перед компанией «Центр
11.08.2006 Общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2.5 млрд. рублей

По состоянию на 1 июля 2006 г. общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2 532 млн. руб. Основную долю в общей дебиторской задолженности занимает задолженность за услуги связи – 73% или 1 846 млн. руб. В структуре задолженности за

28.06.2005 Государство урегулирует задолженность перед "Связьинвестом"

 руб., как ожидается, будет урегулирована до конца 2005 г. Об этом РБК сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман. «Мы рассчитываем в этом году урегулировать старую задолженность, надеемся, что новая не появится, хотя это может быть», — сказал он.  Министр сообщил, что из суммарного долга государства перед компанией в размере 9 млрд. руб., 1,5 млрд. р

Публикаций - 1075, упоминаний - 1126

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 107
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9995 100
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7307 76
7312 71
АФК Система ПАО 1753 51
Ростелеком - Связьинвест 1704 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 718 39
Oracle Corporation 6412 36
SAP SE 4997 35
Питерская группа связистов 428 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 28
IBM - International Business Machines Corp 9273 27
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 27
Microsoft Corporation 23819 26
Рустелеком ТК 285 25
Yandex - Яндекс 6044 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2914 23
Telia Company - TeliaSonera 1023 22
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1221 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2972 21
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 21
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 688 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2597 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 18
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 372 17
Apple Inc 11427 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 17
Telenor - Теленор 736 15
VK - Mail.ru Group 3249 15
1С-Рарус 824 15
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 39 13
Google LLC 11172 13
Цифра ГК 2202 13
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 252 13
Киевстар - Kyivstar 512 12
Deutsche Telekom 910 12
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 118
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 47
Альфа-Банк 1634 39
ПСБ - Промсвязьбанк 753 32
Альфа-Групп 671 31
Евросеть 1402 31
Почта России ПАО 2056 30
ГПБ - Газпромбанк 972 29
Связной ГК 1352 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 25
Qiwi 949 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 20
Россети Ленэнерго 2407 19
Visa International 1894 17
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1925 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1793 14
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 858 13
Совкомбанк ПАО 218 12
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 29 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 12
QIWI Банк - Киви Банк 116 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 12
СБ Банк - Судостроительный банк 58 11
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 11
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 10
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 10
Solvers 22 10
Cukurova 95 10
Citi - Citibank - Ситибанк 314 10
Газпром ПАО 1192 10
МКБ - Московский кредитный банк 460 10
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 10
ВТБ - ВТБ24 661 9
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 46
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13553 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8403 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9197 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7716 39
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3640 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9552 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22056 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3899 37
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12788 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10333 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5419 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6115 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21206 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9291 34
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11893 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9846 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7652 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9563 32
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6231 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3871 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22723 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4333 67
Microsoft Windows 2000 12867 53
Apple iPhone 6 6312 47
СКБ Контур - Контур.Фокус 814 38
Google Android 12975 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 24
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 182 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2982 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2027 19
Apple iOS 7073 18
Age of Kings 3460 14
1С:Бухгалтерия 876 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6745 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 780 12
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 352 12
Google Play - Google Store - Android Market 3055 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 631 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 12
Apple - App Store 2689 11
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 194 11
Microsoft Windows BitLocker 1296 11
Microsoft Office 3525 11
Microsoft Dynamics 1177 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 681 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 10
Linux OS 8626 10
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 412 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1525 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1136 9
Microsoft Windows 14753 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 402 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 8
Microsoft SQL Server 1503 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 201 7
Интерфакс СПАРК 182 7
Oracle СУБД 600 7
Путин Владимир 2832 26
Брюквин Юрий 291 25
Рейман Леонид 1033 17
Малис Олег 79 13
Ноготков Максим 49 12
Малис Александр 157 11
Кочетков Владислав 248 11
Ракишев Кенес 43 11
Усманов Алишер 298 10
Кирюшин Геннадий 90 10
Маевский Леонид 57 9
Васинкевич Михаил 17 9
Гирев Андрей 77 9
Мамут Александр 129 9
Костыгин Дмитрий 23 9
Малофеев Константин 111 9
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 114 9
Греф Герман 375 8
Маевский Игорь 38 8
Евтушенков Владимир 206 8
Никифоров Николай 1172 8
Федоринов Сергей 24 8
Медведев Дмитрий 1636 7
Авербах Владимир 126 7
Чебан Юрий 14 7
Скигин Михаил 8 7
Козырев Алексей 290 7
Морозов Олег 22 6
Паршин Максим 300 6
Фирер Олег 29 6
Щеголев Игорь 692 6
Яшин Валерий 79 6
Прохоров Михаил 37 5
Никифоров Владимир 11 5
Бондаренко Михаил 55 5
Каримов Ислам 95 5
Крутой Игорь 14 5
Li Richard - Ли Ричард 15 5
Изосимов Александр 193 5
Zoe Mike - Зои Майк 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 127559 610
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40427 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50794 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15687 83
Украина 7400 70
Европа 21551 57
Германия - Федеративная Республика 12218 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13448 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 48
Казахстан - Республика 5101 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15546 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13857 40
Нидерланды 3349 36
Беларусь - Белоруссия 4626 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 31
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Турция - Турецкая республика 2143 25
Индия - Республика 5172 25
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Узбекистан - Республика 1501 16
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Египет - Арабская Республика 879 15
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Кредитование - Сrediting - Заём 6110 283
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43354 257
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14496 140
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21433 126
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6761 81
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4370 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15774 68
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5348 66
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9646 66
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5413 62
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3346 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9061 57
Финансовые показатели 2145 56
Банкротство - несостоятельность 373 53
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Коммерсантъ - Издательский дом 1391 22
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Прайм - Агентство экономической информации 862 8
Forbes - Форбс 662 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1256 8
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Bloomberg 1153 6
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 5
Известия ИД 512 4
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 3
AP - Associated Press 1994 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
Telecom.paper 197 3
NYT - The New York Times 1008 3
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Mordor Intelligence 20 1
ARC Advisory Group 20 1
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
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Fortune Global 500 283 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 8
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 2
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ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 754 2
ИИИ - Институт исследований интернета 50 1
Росатом НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 1
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РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 1
Институт финансового планирования 4 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 5 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 18 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 70 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 184 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 60 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 39 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 36 1
АГУ - Алтайский государственный университет 35 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 203 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11916 103
CNews FORUM Информационные технологии завтра 921 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2152 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1836 6
CNews AWARDS - награда 437 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 2
ИнфоКом 88 1
Experian Analytics Forum 1 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 7 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
День молодёжи - 27 июня 708 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
Единый день голосования 95 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 1
SAP TechEd 9 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 87 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243608, в очереди разбора - 844907.
Создано именных указателей - 124217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
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