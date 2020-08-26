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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Публикаций - 36, упоминаний - 42
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Костыгин Дмитрий 21 4
|Васинкевич Михаил 12 4
|Федоринов Сергей 23 4
|Мейер Август 6 3
|Никитин Алексей 11 3
|Греков Антон 2 2
|Козлов Кирилл 2 2
|Московченко Артем 2 2
|Московченко Леонид 2 2
|Кирюшин Геннадий 34 2
|Первяков Владимир 2 2
|Калинин Алексей 23 2
|Калинин Александр 95 2
|Юрченко Евгений 75 1
|Морозов Олег 7 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Трошин Ратмир 1 1
|Моносов Александр 8 1
|Провторов Александр 1 1
|Родин Александр 1 1
|Круг-Тихомирова Нина 1 1
|Зенкин Иван 1 1
|Веселов Иван 1 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Скигин Михаил 7 1
|Сорокин Максим 6 1
|Шалимов Максим 1 1
|Горбульский Александр 1 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 880 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3340 2
|АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru