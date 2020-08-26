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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области



26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 1
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
02.08.2018 Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции 1
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP 2
17.04.2018 Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP 3
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
26.03.2018 Таинственная компания-банкрот задолжала российскому SAP 400 миллионов 2
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 1
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров 1
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год 1
06.12.2016 Сбербанк требует у Ulmart миллиард 2
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 1
17.06.2015 МТС попала в уголовное дело о краже акций 2
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia 1
06.04.2015 Премия в 200 млн руб. демотивировала президента «Ростелекома» 1
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 1
30.10.2014 «Ростелеком» отстоял законность выплаты 200-миллионного «золотого парашюта» своему экс-президенту 1
26.11.2013 У экс-президента «Ростелекома» отбирают 200 млн рублей 1
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб. 1
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки 1
27.01.2011 В России прошло первое судебное заседание в режиме видеоконференции 1
20.07.2010 "В Контакте" оштрафовали за пиратский фильм, размещенный пользователем 1
14.01.2010 Государство отказалось от СМАРТС 1
07.06.2008 МТС отбивается от прокуратуры 1
13.03.2008 НП ОКО подвело итоги легализации мультимедиа-рынка в 2007 году 1
06.03.2008 На МТС нацелены ракеты 1
16.03.2007 СМАРТСу сорвали самопоглощение 1
15.03.2007 Суд отказал "Сигме" в иске о передаче 95,4% акций СМАРТС 1
01.03.2007 IPOC отозвал иск о спорных акциях "Мегафона" из суда Ханты-Мансийска 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6609 6
Ростелеком Связьинвест 770 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6907 4
Кибер системы 3 3
LG Electronics 1933 3
АФК Система ПАО 1052 3
SAP SE 3270 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 164 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 160 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5496 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 80 1
СМАРТС Пенза-GSM 9 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4773 1
ГКС - Группа компаний Систематика 206 1
Aquarius - Аквариус 214 1
Компьюлинк ГК - Compulink 224 1
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 1
Facebook 3794 1
Восход ФГБУ НИИ 368 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4346 10
Газпромбанк - ГПБ 695 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Сбербанк Факторинг 18 3
Карат НПО - Научно-производственное объединение 3 2
Магнат 2 2
Уралсиб Банк 391 1
BLF Partners 4 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1472 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1729 3
Верховный суд Российской Федерации 179 3
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 3
Арбитражный суд города Москвы 347 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1012 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5843 2
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1980 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 30 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 457 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Костыгин Дмитрий 21 4
Васинкевич Михаил 12 4
Федоринов Сергей 23 4
Мейер Август 6 3
Никитин Алексей 11 3
Греков Антон 2 2
Козлов Кирилл 2 2
Московченко Артем 2 2
Московченко Леонид 2 2
Кирюшин Геннадий 34 2
Первяков Владимир 2 2
Калинин Алексей 23 2
Калинин Александр 95 2
Юрченко Евгений 75 1
Морозов Олег 7 1
Курбанов Тимур 7 1
Трошин Ратмир 1 1
Моносов Александр 8 1
Провторов Александр 1 1
Родин Александр 1 1
Круг-Тихомирова Нина 1 1
Зенкин Иван 1 1
Веселов Иван 1 1
Ференцев Анатолий 1 1
Скигин Михаил 7 1
Сорокин Максим 6 1
Шалимов Максим 1 1
Горбульский Александр 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7543 20
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 17
Россия - Российская федерация - РФ 58871 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17903 6
Кипр - Республика 254 4
Россия - ЦФО - Брянская область 87 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 322 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 408 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 937 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1336 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8222 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2125 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1113 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 466 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 880 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3340 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
Forbes - Форбс 442 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Wikipedia - Википедия 298 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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