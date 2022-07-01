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Здравоохранение Косметология Cosmetology косметика и парфюмерия

Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия


01.07.2022 «Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ
08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»
26.11.2018 «СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс»
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit
20.08.2014 Omote - виртуальная косметика для настоящего лица
18.02.2013 "Косметические" наночастицы накапливаются в еде
17.10.2011 Сеть парфюмерии и косметики Азербайджана Ideal внедряет Avarda.ERP
21.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет продаж российского дистрибьютора косметики Rivage
10.08.2011 Косметику вместо животных будут тестировать лабораторные клетки
07.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»
07.10.2010 SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido
16.07.2009 Производитель косметики построил систему лояльности на базе ПО Aldata Loyalty
24.11.2008 Сеть магазинов парфюмерии и косметики Marionnaud внедрила Oracle Retail
07.08.2008 «Мир Лечебной Косметики» освоила мобильную торговлю «Оптимум»
30.01.2008 Косметический салон дома: Ватт и Вольт на службе у красоты
10.09.2007 L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики
10.09.2007 Холодильник для косметики: сохраняем красоту
16.07.2007 Мобильные телефоны помогут выбирать косметику
22.06.2007 Декоративная косметика вредна для здоровья
31.05.2007 Еще 3 магазина «Гранд Косметик» заработали на базе LS Retail
04.03.2005 Андрей Марков: После внедрения SAP Business One "Салонная косметика" вдвое увеличила число клиентов
18.10.2002 Электроника и косметика объединились
24.10.2001 Производители косметики откроют совместный интернет-магазин
06.03.2001 В Рунете открылся новый магазин косметики и парфюмерии

Публикаций - 716, упоминаний - 808

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23660 61
Yandex - Яндекс 5855 50
7125 48
Apple Inc 11309 45
1С-ИжТиСи 6438 45
Samsung Electronics 9792 42
Google LLC 11057 35
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6354 32
SAP SE 4949 23
Oracle Corporation 6366 22
Meta Platforms - Facebook 4349 20
Sony 6491 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 1340 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2799 15
Intel Corporation 11717 14
HTC Corporation 1493 14
VK - Mail.ru Group 3226 13
LG Electronics 3546 13
IBM - International Business Machines Corp 9228 13
Цифра ГК 2173 12
Amazon Inc - Amazon.com 2827 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 12
1С-Рарус 811 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7104 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 11
Twitter 2742 10
Huawei 3553 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9694 9
Philips 2054 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 662 9
Xiaomi 1343 8
Корус Консалтинг ГК 1085 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8135 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 8
Softline - Софтлайн 2144 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10197 8
Крок - Croc 1721 8
Lenovo Group 2186 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 681 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5974 24
Лента - Сеть розничной торговли 1747 23
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 352 22
Auchan Holding - Ашан Ритейл 245 22
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 448 18
Окей - О'Кей - Гипермаркет 196 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6271 17
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 17
Фаберлик - Faberlic 78 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1879 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 934 15
Почта России ПАО 2026 13
Mary Kay - Мэри Кэй 101 13
L’Oreal 53 13
Россети Ленэнерго 2372 13
eBay Inc 1602 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2536 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 391 9
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 9
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 8
ВкусВилл - Избёнка 103 7
101Hotels.com 713 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 7
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 613 7
Лента - Утконос 159 6
Visa International 1880 6
VK Delivery club 234 6
Yves Rocher - Ив Роше 34 6
GFG - Lamoda - Купишуз 122 6
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 6
X5 Group - Перекрёсток 459 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 362 5
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 34 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 5
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 41 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
Магнит Косметик 25 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18308 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10533 13
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9374 10
Правительство Москвы 2072 8
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 8
Судебная власть - Judicial power 2123 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1193 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 263 5
Президент Российской Федерации 3784 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4630 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1339 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3804 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2480 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 407 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2456 4
Федеральное казначейство России 1574 4
МЭЦ - Московский экспортный центр 20 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 116 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2463 3
МИК - Московский инновационный кластер 110 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1693 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 230 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 504 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 159 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 889 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3090 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2985 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2042 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 874 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 699 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1445 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1215 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1372 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 451 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2591 3
4CIO 723 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 120 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 6 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Sunlight Foundation 4 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 82 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 1
Единая Россия - Политическая партия 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 217 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80001 222
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54452 142
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10152 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26427 106
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21683 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40021 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17552 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13460 68
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22306 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22521 61
Аксессуары 3521 60
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11958 57
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8766 54
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19383 53
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25642 53
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3834 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17724 51
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5659 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17654 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8428 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26254 47
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1426 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15195 44
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2638 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6478 43
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12714 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11074 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11657 41
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1127 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12848 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5278 38
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13701 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5716 37
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3829 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6780 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5764 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10212 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12549 36
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10377 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8153 35
Google Android 12749 63
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6660 45
Apple iOS 6926 35
Microsoft Windows 14595 35
Microsoft Windows 2000 12765 32
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 152 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6678 22
Яндекс.Маркет 672 22
Linux OS 8408 18
Apple iPhone 6 6245 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1988 15
Google YouTube - Видеохостинг 2466 13
Microsoft Windows 10 1540 13
Google Play - Google Store - Android Market 2984 12
Microsoft Skype 1985 11
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 11
Apple iPod 1531 10
Apple iPad 3754 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4821 10
Microsoft Office 3482 10
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 10
Microsoft Dynamics 1173 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 9
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 404 8
Apple macOS 1760 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 910 8
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 287 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1497 8
1С:Бухгалтерия 859 7
Google Chrome - браузер 1415 7
1С:ERP Управление предприятием 343 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 564 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1788 7
Oracle Java - язык программирования 2792 7
Apple iPhone 5 754 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 7
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3957 6
Зайцев Николай 32 9
Сергунина Наталья 312 7
Путин Владимир 2779 5
Катасонов Сергей 16 5
Садовенко Илья 65 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Ксенин Алекс 314 3
Добкин Аркадий 72 3
Нуралиев Борис 270 3
Криницкий Игорь 26 3
Лосев Сергей 46 3
Урусов Александр 17 3
Макар Александр 7 3
Рыбакова Любовь 15 3
Николаев Евгений 16 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Березин Максим 79 2
Рудычева Наталья 91 2
Галушкин Олег 178 2
Прайс Константин 6 2
Подшивалов Виталий 3 2
Ивицкий Дмитрий 18 2
Глазачев Иван 27 2
Котляров Александр 3 2
Фадеев Михаил 56 2
Кривенцев Андрей 2 2
Бусаргин Андрей 26 2
Calmes Jere - Джери Калмис 14 2
Анохин Павел 13 2
Рейман Леонид 1033 2
Капленко Валерий 12 2
Асратян Петр 36 2
Орлов Сергей 23 2
Голубев Александр 16 2
Греф Герман 371 2
Мартынов Дмитрий 37 2
Могилевский Михаил 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 124986 363
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39863 145
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50476 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15369 71
Европа 21455 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15293 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17215 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13034 50
Германия - Федеративная Республика 12140 47
Франция - Французская Республика 7105 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13281 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6385 41
Япония 13016 36
Южная Корея - Республика 6319 35
Казахстан - Республика 4952 30
Беларусь - Белоруссия 4410 30
Украина 7336 24
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 279 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3367 21
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1160 21
Солнце - звезда Солнечной системы 4925 20
Азия - Азиатский регион 5084 18
Россия - СФО - Новосибирск 3765 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1566 16
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 743 15
Италия - Итальянская Республика 4237 14
Армения - Республика 1517 13
США - Нью-Йорк 3100 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2358 12
Испания - Королевство 3616 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2412 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2050 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2360 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1059 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1848 10
Индия - Республика 5112 9
США - Калифорния 4681 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2546 8
Турция - Турецкая республика 2104 8
Финляндия - Финляндская Республика 3485 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21015 196
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4763 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42758 99
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4259 79
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1269 75
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3778 71
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5507 63
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1635 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4914 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42560 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24633 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8430 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10984 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6963 38
Internet Economy - Интернет-экономика 5568 38
Зоология - наука о животных 2324 37
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 490 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9420 33
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1100 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10742 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14315 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15362 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5256 27
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4383 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4746 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8962 26
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4109 25
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4635 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10133 25
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1777 23
Английский язык 6211 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5323 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7005 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5012 20
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 156 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6567 20
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 211 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3278 19
Логистика - Курьерские услуги 923 18
CNews - ZOOM.CNews 1759 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11026 9
91Mobiles 1718 6
Phys.org 973 6
The Verge - Издание 507 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 4
Nature 796 4
NYT - The New York Times 1004 3
Ars Technica 386 3
Times 651 3
TAdviser - Центр выбора технологий 311 3
Reddit 260 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 683 3
New Scientist 1447 3
The Washington Post 310 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1299 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 817 2
Washington Profile 140 2
Известия ИД 485 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
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CNET Networks - CNET News 1640 2
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Forbes - Форбс 650 2
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Mash - telegram-канал 9 1
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Фонтанка 27 1
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PR Newswire 56 1
New York Post 44 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 5
Data Insight - Исследовательское агентство 101 4
Forrester Research 814 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 4
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 2
Datamonitor 83 2
Fortune Global 500 283 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
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PCMark 106 2
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
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Pew Research Center 20 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Strategy Analytics 283 1
Oracle Retail 4-Dimensions of Retail 1 1
Cinebench 25 1
RiskIQ 9 1
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NetMarketShare Web Analytics 29 1
Juniper Research 508 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1303 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
Академгородок Новосибирск 104 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 93 2
РАН - Российская академия наук 1812 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 29 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 1
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 20 1
Duke University - Дьюкский университет 46 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
МГГУ 12 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 7 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 11 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 213 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 200 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 1
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Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 6 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 65 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 169 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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