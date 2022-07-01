Индексная книга CNews*
Здравоохранение Косметология Cosmetology косметика и парфюмерия
Публикаций - 716, упоминаний - 808
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Николай 32 9
|Сергунина Наталья 312 7
|Путин Владимир 2779 5
|Катасонов Сергей 16 5
|Садовенко Илья 65 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Ксенин Алекс 314 3
|Добкин Аркадий 72 3
|Нуралиев Борис 270 3
|Криницкий Игорь 26 3
|Лосев Сергей 46 3
|Урусов Александр 17 3
|Макар Александр 7 3
|Рыбакова Любовь 15 3
|Николаев Евгений 16 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Березин Максим 79 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Галушкин Олег 178 2
|Прайс Константин 6 2
|Подшивалов Виталий 3 2
|Ивицкий Дмитрий 18 2
|Глазачев Иван 27 2
|Котляров Александр 3 2
|Фадеев Михаил 56 2
|Кривенцев Андрей 2 2
|Бусаргин Андрей 26 2
|Calmes Jere - Джери Калмис 14 2
|Анохин Павел 13 2
|Рейман Леонид 1033 2
|Капленко Валерий 12 2
|Асратян Петр 36 2
|Орлов Сергей 23 2
|Голубев Александр 16 2
|Греф Герман 371 2
|Мартынов Дмитрий 37 2
|Могилевский Михаил 32 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230017, в очереди разбора - 866904.
Создано именных указателей - 116445.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230017, в очереди разбора - 866904.
Создано именных указателей - 116445.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.