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TravelTech цифровые технологии в туристической отрасли (туризм)



31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год 1
30.06.2021 Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями 1
16.03.2021 «Сбер» представил аналитический инструмент развития туризма 1
29.12.2020 Исследование банка «Точка»: итоги 2020 для бизнеса 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
25.12.2020 SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
01.12.2020 Accenture: сдвиги в мировой экономике превысят 3 триллиона долларов 1
16.11.2020 Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи 1
22.07.2020 «Ланит-Терком» и Augmented.city помогут туристической отрасли выйти из кризиса 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1
20.05.2020 SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов 1
07.05.2020 Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
20.04.2020 Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России 1
31.03.2020 «Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
26.02.2020 Сбербанк совместно с компанией «ТОТ» разработал инструмент для аналитики туризма России 1
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу» 1
20.01.2020 Предиктивная аналитика 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 1
17.09.2019 Huawei запустила новый пилотный проект в Казани 1
29.08.2019 АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей 1
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 1
22.07.2019 МКБ выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

TravelTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6405 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7623 4
Huawei 3119 3
Asahi Pentax 50 2
Барс груп 468 2
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 30 2
Yandex - Яндекс 4874 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
Сбер - Цифровая Платформа 463 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2306 1
Инфосистемы Джет 860 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 265 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 271 1
Snap Inc 51 1
ZTE Corporation 658 1
SAP SE 4479 1
Cinimex - Синимекс 166 1
Telenor - Теленор 724 1
Акцент 357 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
Darkside - Хакерская группировка 21 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 68 1
Pixsy 6 1
Nikon 582 1
iDVP Консорциум 6 1
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 310 1
АФК Система ПАО 1619 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1275 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 179 1
5648 1
СКБ Контур 578 1
SpyLOG 81 1
REvil - Хакерская группировка 37 1
1С-Битрикс - Bitrix 419 1
Canon 1331 1
Sony 6099 1
Garmin - Гармин 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 4
Открытие ФК 2224 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 525 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 971 2
МТС банк 273 2
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
АТАК - сеть магазинов 1493 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 664 1
ГПБ - Газпромбанк 828 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 613 1
Societe Generale - Росбанк 432 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 311 1
МКБ - Московский кредитный банк 312 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
JBS 8 1
UP Aerospace 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1290 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 3
Президент Российской Федерации 3269 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 2
Правительство РФ 7387 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1288 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 634 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 6 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 217 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 927 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2363 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3389 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 860 4
Умные платформы 882 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10316 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1021 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1313 2
Фотокамеры - Фотоаппараты 1153 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6769 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1921 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4432 2
Социальные сети - Соцсети 1588 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1135 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2361 2
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2392 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 234 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5511 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 882 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 159 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 216 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 942 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3553 1
Аналитические и рекомендательные сервисы 66 1
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 230 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 527 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 279 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 281 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 831 1
Data Lake - Озеро данных 129 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 20 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 17 1
Оцифровка - Digitization 614 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 866 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1694 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 1
ООН - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 19 1
UP Aerospace - SpaceLoft XL 3 1
Сбер - СберАналитика 4 1
МегаФон - GSMЛайт 46 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 221 1
Fortinet FortiGuard Services 50 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 252 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 1
ВГТРК Смотрим 116 1
ZTE Axon - серия смартфонов 18 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 3 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 1
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Myspace - социальная сеть 635 1
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Английский язык 667 1
Градус Цельсия 234 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 392 1
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 10 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 455 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 487 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 87 1
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Цифровая прокачка региона 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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