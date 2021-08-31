Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TravelTech цифровые технологии в туристической отрасли (туризм)
Публикаций - 77, упоминаний - 77
TravelTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
|Курманов Анатолий 1 1
|Шиляев Павел 2 1
|Горбунов Владимир 8 1
|Альтовский Евгений 40 1
|Молодых Владимир 27 1
|Путин Владимир 2501 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Наумов Виктор 124 1
|Никитченко Анна 6 1
|Королёв Николай 9 1
|Карташов Станислав 11 1
|Кострицына Светлана 1 1
|Линьков Юрий 2 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Алексеев Антон 30 1
|Зорин Александр 50 1
|Богачев Игорь 173 1
|Зубков Антон 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 3
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|Ведомости 321 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru