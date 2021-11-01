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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Mozilla Corporation
Firefox
браузер

Mozilla Corporation - Firefox - браузер


01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 1
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 3
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься 10
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
08.07.2021 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 3
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 6
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
02.06.2021 У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео 9
12.05.2021 Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями 1
10.05.2021 10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM 1
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет 1
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 1
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash 1
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 1
11.01.2021 Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome 1
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств 1
24.12.2020 «Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч 1
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео 1
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами 5
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 2
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge 3
11.12.2020 Microsoft усмирит зверский аппетит Edge. Готовятся радикальные изменения по экономии оперативной памяти 4
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook 2
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 4
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 9

Публикаций - 1616, упоминаний - 4583

Mozilla Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 16925 490
Google LLC 8878 413
Apple Inc - Эппл Рус 9079 184
Meta - Facebook 3966 118
Yandex - Яндекс 4360 104
Mozilla Foundation 92 79
Twitter 2208 76
Yahoo! 2249 74
Netscape Communications Corporation 153 72
Adobe Systems 1109 62
IBM 6150 52
Opera Software 293 45
Accenture - Аксенчер 694 44
Dr.Web - Доктор Веб 1106 44
Intel Corporation 7576 44
VK - Mail.ru Group 2746 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 41
Nokia Corporation 4114 37
Samsung Electronics 7863 36
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1723 36
Amazon Inc - Amazon.com 1799 35
Red Hat 910 32
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1359 30
Oracle Corporation 4747 30
AOL Inc 783 27
4652 27
LG Electronics 2750 26
Novell 549 25
Cisco Systems 3191 25
ZTE Corporation 608 24
Huawei 2984 21
Oracle Sun Microsystems 1164 21
Canonical 176 21
Telefonica - Telefónica España 287 20
AMD - Advanced Micro Devices 2675 20
ESET 1047 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 19
Rambler Group - Рамблер ГК 677 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 19
GitHub 416 18
eBay Inc 1001 21
РЖД - Российские железные дороги 1248 17
LinkedIn 543 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 380 12
Netflix - Онлайн-кинотеатр 339 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 7
Metro Cash&Carry - Metro C&C 272 6
Почта России ПАО 1735 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 507 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 4
Carl Zeiss 251 4
Bank of America - Банк Америки 157 3
British Airways - British Midland International 79 3
Альфа-Банк 1247 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1535 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
АльфаСтрахование СГ 221 2
Аэрофлот 561 2
Getty Images 20 2
Accel Partners 43 2
AliExpress 279 2
Deutsche Lufthansa AG 70 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 124 2
Avito - Авито 171 2
Uber 259 2
Alaska Airlines 11 2
Runa Capital 153 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 45 2
Citibank - Ситибанк 221 2
Uber Technologies 260 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 272 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 651 2
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 238 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 2
FedEx 41 2
Открытие ФК 550 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 29
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 12
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 671 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Конгресс США - U.S. Congress legislation 239 11
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 314 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 9
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 201 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 6
Пентагон - Министерство обороны США 640 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 231 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 6
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 241 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 5
Правительство РФ 2390 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 5
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 194 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 713 4
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 74 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 4
Счётная палата РФ 534 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 110 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 3
Федеральное казначейство России 829 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 2
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 49 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 680 2
Верховный суд Российской Федерации 244 2
US Navy - Военно-морские силы США 93 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 97 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 91 24
Linux Foundation 161 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 86 6
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 69 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 158 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 444 4
Eclipse Foundation 24 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 62 3
OSI - Open Source Initiative 47 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 3
ASF - Apache Software Foundation 75 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 22 2
РПЦ - Русская православная церковь 32 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 43 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 25 2
OIN - Open Invention Network 22 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 54 1
Руссофт - Russoft 324 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
World Wide Web Foundation 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 78 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1271 138
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 86
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 586 67
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 663 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 51
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 210 46
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 861 43
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 34
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 853 34
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 32
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 367 27
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1263 27
ARM64 - Архитектура процессора 1099 27
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 617 26
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 26
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 652 26
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 593 25
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 401 25
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3664 22
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 846 22
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 21
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 290 20
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 665 18
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 207 18
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 549 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4117 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1351 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2227 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1771 14
Вредоносное ПО - Зловред - malware 535 14
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 214 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1754 14
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1604 14
3G - Стандарт мобильной связи 4558 13
Microsoft Edge - браузер 1542 555
Google Chrome - браузер 1123 527
Microsoft Windows 10 9011 435
Opera - Браузер 802 377
Linux OS 6030 345
Apple Safari - Браузер 700 324
Google Android 10788 193
JavaScript - Язык программирования 817 190
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 349 159
Apple macOS X 1217 110
Apple Mac - Apple Macintosh 1807 103
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 141 98
Apple iOS 5768 94
Microsoft Windows 7 1666 79
Chromium - Браузер 166 75
Apache OpenOffice 380 74
Apple macOS 1068 72
Microsoft Windows XP 1638 71
Statcounter 173 70
Microsoft Office 2620 70
Google YouTube - Видеохостинг 2054 68
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 67
Adobe Flash 397 63
Microsoft Skype 1747 55
Mozilla Firefox OS 82 55
Microsoft Windows 1205 50
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 152 49
Linux KDE Plasma 157 49
Google Gmail 743 49
Apple iPad 3264 47
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Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 42
Java - Язык программирования 1890 42
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Adobe Acrobat Reader 194 33
Apache HTTP Server 317 32
Linux - Debian GNU 303 31
Baker Mitchell - Митчелл Бейкер 27 21
Steve Jobs - Стив Джобс 889 13
Beard Chris - Крис Берд 13 13
Евраев Михаил 224 12
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Богачев Игорь 172 11
Марич Игорь 18 11
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Меньшов Кирилл 72 11
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 6
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Трушкин Константин 44 5
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Brin Sergey - Сергей Брин 173 4
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Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 262 4
Eich Brendan - Айк Брендан 5 4
Smith Brad - Смит Брэд 59 3
Собянин Сергей 213 3
Иванов Борис 51 3
Гвоздев Дмитрий 84 3
Путин Владимир 2130 3
Россия - Российская федерация - РФ 72937 235
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 169
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 39
Германия - Федеративная Республика 5630 39
Франция - Французская Республика 3265 33
Испания - Королевство 1843 28
Индия - Республика 3093 24
Бразилия - Федеративная Республика 1469 24
Италия - Итальянская Республика 2051 22
Европа 5654 21
Канада 1936 21
Польша - Республика 1160 19
Япония 5291 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 18
Австралия - Австралийский Союз 1695 17
США - Калифорния - Сан-Франциско 1007 16
Южная Корея - Республика 2422 16
США - Калифорния 1778 12
Северная Америка 2006 12
Финляндия - Финляндская Республика 1197 12
Азия - Азиатский регион 2385 11
Украина 4862 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 569 9
Венгрия 472 9
Турция - Турецкая республика 1228 9
Норвегия - Королевство 631 8
Словения - Республика 164 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 147 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 723 7
Россия - СФО - Новосибирск 2633 6
Ирландия - Республика 592 6
Нидерланды - Амстердам 376 6
Испания - Каталония - Барселона 611 6
Америка 732 6
Иран - Исламская Республика Иран 546 6
Казахстан - Республика 3579 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 18
Русский язык 1312 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 874 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 177 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 284 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 497 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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