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MSSP Managed Security Service Provider Managed Security Services, MSS Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS Security as a service, SECaaS услуги управления информационной безопасностью управляемые сервисы кибербезопасности 



07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций
20.08.2021 «Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»
11.07.2019 «Ростелеком» обновил платформу сервисов кибербезопасности
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности
10.07.2019 «Ростелеком-Солар» представила экосистему кибербезопасности Solar MSS
19.10.2017 КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies
06.04.2017 Технологии Positive Technologies теперь доступны в виде сервисов
07.03.2017 Fortinet запустила новую программу для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности
25.01.2010 WatchGuard предлагает своим партнерам «Безопасность как услугу»
06.03.2008 HP автоматизирует управление сетями
08.10.2007 Symantec Managed Security Services поможет защититься от ботов
19.04.2007 Гендиректор Merlion ушел вслед за президентом
09.04.2007 Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS
18.12.2003 VeriSign расширяет бизнес MSS
15.10.1999 ПО Check Point дает возможность сервис-провайдерам предоставлять управляемые сервисы безопасности, включая Internet security и создание частных виртуальных сетей (VPN)

Публикаций - 228, упоминаний - 263

MSSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10040 30
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 23
Крок - Croc 1703 21
Microsoft Corporation 23460 20
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 202 16
IBM - International Business Machines Corp 9184 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 14
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 89 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 12
Cisco Systems 4867 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 10
6975 10
VMware 2131 10
1С-ИжТиСи 6293 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8027 9
Merlion - Мерлион 505 9
Fortinet 339 9
BI.Zone 96 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 543 8
HP Inc. 5511 8
Oracle Corporation 6295 8
Merlion System Solutions 11 7
SAP SE 4868 7
Yandex - Яндекс 5635 7
Huawei 3493 7
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9399 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6916 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 689 7
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 238 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 6
Dell EMC 4907 6
Orange S.A. - Orange Group 1026 6
Softline - Софтлайн 2067 6
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 22 6
Информзащита 680 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1346 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5586 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5756 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 9
Точка 3792 5
Альфа-Банк 1591 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6172 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6619 3
Почта России ПАО 1983 3
ГПБ - Газпромбанк 935 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1171 3
О2О Холдинг 48 2
Транснефть 272 2
Visa International 1870 2
Бинбанк 193 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 2
Лента - Сеть розничной торговли 1691 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 435 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 2
Русагро Группа Компаний 199 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 438 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 289 2
Citi - Citibank - Ситибанк 293 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 2
Росводоканал 74 2
Абсолют Банк 154 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 1
Роснефть НК - нефтяная компания 473 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 57 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
Связной ГК 1334 1
РЖД - Российские железные дороги 1612 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 1
Insight Partners 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2825 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17891 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2682 9
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9032 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 542 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10353 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2366 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2497 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 191 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1034 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 197 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 307 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 481 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
Таможня - Таможенная служба 1025 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 76 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 622 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4291 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 1
Роскачество - Российская система качества 25 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 1
Федеральное казначейство России 1547 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 3
АРБ - Ассоциация российских банков 200 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53001 149
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19659 118
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23868 12
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 199 11
Человеческий фактор - Human factor 1558 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4240 11
Энергетика - Energy - Energetically 4188 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 272 10
Аудит 1888 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2677 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 9
Аренда 2121 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1745 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1879 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3864 7
Юриспруденция - Законодательство 4545 7
Кредитование - Сrediting 5091 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2544 7
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1113 6
Internet Economy - Интернет-экономика 5472 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3057 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 3
Forbes - Форбс 627 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 2
Thomson Reuters - Рейтер 5770 1
Ведомости 525 1
NYT - The New York Times 1001 1
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MSNBC - телеканал 89 1
Optics 141 1
Gartner - Гартнер 3471 12
IDC - International Data Corporation 4847 11
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7439 5
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TechTarget 13 1
Global Market Insights 8 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 19 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Moody's Investors Service 135 1
Gartner - Dataquest 348 1
Ericsson Mobility Report 33 1
Frost & Sullivan 200 1
Microsoft Research 128 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
RiskIQ 9 1
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 1
Чернивецкий национальный университет имени Юрия Федьковича 1 1
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SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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