MSSP Managed Security Service Provider Managed Security Services, MSS Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS Security as a service, SECaaS услуги управления информационной безопасностью управляемые сервисы кибербезопасности
MSSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 42 8
|Меджлумов Муслим 12 6
|Симоненко Вячеслав 32 5
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Березин Максим 78 5
|Ляпунов Игорь 82 5
|Каманин Константин 8 5
|Бодрик Александр 10 4
|Янкин Андрей 26 4
|Баринов Александр 33 4
|Крохин Валентин 31 3
|Барташевич Станислав 6 3
|Галушкин Олег 178 3
|Косарим Руслан 5 3
|Обухов Александр 18 3
|Филиппов Максим 46 3
|Папин Максим 9 2
|Нуйкин Андрей 38 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Самарцев Дмитрий 8 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Петров Игорь 11 2
|Левцов Вениамин 35 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Путин Сергей 46 2
|Зинкевич Сергей 27 2
|Мальнев Алексей 11 2
|Солодовников Кирилл 4 2
|Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 2
|Дрюков Владимир 34 2
|Башлыков Михаил 22 2
|Самойлов Юрий 73 2
|Анохин Сергей 42 2
|Степанюк Михаил 35 2
|Осеевский Михаил 273 2
|Зиннятуллин Тимур 4 2
|Кулаков Павел 22 2
|Сонк Алексей 5 2
|Дружинин Евгений 21 2
|Пауков Сергей 10 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 3
|Forbes - Форбс 627 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5770 1
|Ведомости 525 1
|NYT - The New York Times 1001 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 1
|MSNBC - телеканал 89 1
|Optics 141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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