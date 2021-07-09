Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MSSP
Managed Security Service Provider
Услуги по управлению информационной безопасностью
MSS
Managed Security Services
Управляемые сервисы кибербезопасности
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Публикаций - 63, упоминаний - 101
MSSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 23 3
|Меджлумов Муслим 8 3
|Бодрик Александр 10 2
|Мальнев Алексей 8 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Янкин Андрей 14 2
|Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Лавров Владимир 2 1
|Стеценко Дмитрий 1 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Мирошниченко Иван 3 1
|Гавриш Игорь 1 1
|Мартынцев Алексей 3 1
|Bernard Daniel - Бернард Дэниел 1 1
|Сметанев Игорь 5 1
|Заикин Андрей 16 1
|Барташевич Станислав 6 1
|Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
|Фисенко Лев 10 1
|Xie Ken - Кси Кен 9 1
|Данилин Александр 12 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Качалин Алексей 4 1
|Малявкин Александр 22 1
|Мормуш Александр 3 1
|Мунтян Алексей 7 1
|Демидов Сергей 50 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Родионов Михаил 40 1
|Касперская Наталья 197 1
|Плешков Алексей 42 1
|Баринов Александр 23 1
|Степченков Максим 36 1
|Новиков Алексей 39 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Васильева Оксана 10 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
|Gartner 2196 5
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
|RiskIQ 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru