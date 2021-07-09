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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
04.06.2021 Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре 1
24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 1
19.02.2021 «Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 2
19.02.2021 «Лаборатория Касперского» представила новую платформу для работы с потоками данных об угрозах 1
21.12.2020 Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta 1
16.09.2020 Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
01.06.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: ИТ-компании на «удаленке» работают эффективнее, чем в офисе 1
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 2
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 2
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 2
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 2
05.11.2019 Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo 1
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 1
09.09.2019 RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников 1
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности 6
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
27.03.2019 «Ростелеком» сообщил о росте числа и мощности DDoS-атак на российские компании 1
29.01.2019 Positive Technologies и «Информзащита» обеспечат защиту клиентов IZ:SOC 1
19.10.2018 Алексей Андрияшин: Компании часто годами не ликвидируют бреши в ИБ 1
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
14.03.2018 Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ 1
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений 4
23.10.2017 МТС закупит 5G-«железо» Ericsson на 400 млн евро 1
23.10.2017 МТС закупит оборудование Ericsson на 400 млн евро для запуска 5G и интернета вещей 1
01.09.2017 Angara Professional Assistance запустила направление «Технические аудиты» 1
15.08.2017 В Angara Professional Assistance назначен новый замгендиректора по развитию бизнеса 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
06.04.2017 Технологии Positive Technologies теперь доступны в виде сервисов 1
07.03.2017 Fortinet запустила новую программу для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности 2
31.01.2017 Solar Security и SOC Prime договорились о партнерстве 1
28.12.2016 Компании научились отражать кибератаки, но не умеют справляться с их последствиями 1
11.10.2016 Fortinet выяснила, какие меры защиты от киберугроз предпринимают ИТ-руководители в компаниях ЕБВА 1

Публикаций - 63, упоминаний - 101

MSSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fortinet 287 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Microsoft Corporation 11143 5
Инфосистемы Джет 675 5
BI.Zone 44 3
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 3
Merlion System Solutions 3 2
Merlion - Мерлион 275 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Qrator Labs 89 2
IBM 3554 2
Telegram Group 702 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Информзащита 423 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Facebook 3767 1
Программный продукт ГК 92 1
R-Vision - Р-Вижн 34 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 207 1
Palo Alto Networks 80 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Ланит Интеграция 101 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Infosec Partners 1 1
SentinelOne 10 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Verysell - Верисел 93 1
Google LLC 7168 1
Panopta 1 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
eBay Inc 532 1
Газпром ПАО 524 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
СДМ-Банк 51 1
Росводоканал 44 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Citibank - Ситибанк 170 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 22
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 7
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 6
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Security Awareness - Сервис по управлению навыками информационной безопасности 5 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Remote Access VPN 2 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 3 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 11 1
Kubernetes 307 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 6
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 4
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 4
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 3
Microsoft Azure 1171 3
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Fortinet FortiClient 18 2
BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center 2 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 2
Fortinet FortiSIEM 18 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 2
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 1
Webstresser DDoS-сервис 4 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
BI.Zone Perimeter Scanner 4 1
BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 6 1
Fortinet FortiSandbox 18 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Fortinet FortiWeb 19 1
Fortinet FortiMail 18 1
Acronis Защита Данных 5 1
BI.Zone PhishZone 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Fortinet Developer Network 1 1
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
RSA Archer 7 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Fast Incident Response - FIR 1 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
VMware View 42 1
BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 6 1
Рахметов Руслан 23 3
Меджлумов Муслим 8 3
Бодрик Александр 10 2
Мальнев Алексей 8 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Янкин Андрей 14 2
Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
Кулешов Алексей 27 1
Лавров Владимир 2 1
Стеценко Дмитрий 1 1
Вахонин Сергей 9 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Мирошниченко Иван 3 1
Гавриш Игорь 1 1
Мартынцев Алексей 3 1
Bernard Daniel - Бернард Дэниел 1 1
Сметанев Игорь 5 1
Заикин Андрей 16 1
Барташевич Станислав 6 1
Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
Фисенко Лев 10 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Данилин Александр 12 1
Вахрушев Илья 7 1
Качалин Алексей 4 1
Малявкин Александр 22 1
Мормуш Александр 3 1
Мунтян Алексей 7 1
Демидов Сергей 50 1
Нуйкин Андрей 27 1
Родионов Михаил 40 1
Касперская Наталья 197 1
Плешков Алексей 42 1
Баринов Александр 23 1
Степченков Максим 36 1
Новиков Алексей 39 1
Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
Андрияшин Алексей 13 1
Васильева Оксана 10 1
Самарцев Дмитрий 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Европа 3781 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Япония 2808 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Уфа 646 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Украина 3389 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
США - Калифорния 975 1
Великобритания - Лондон 826 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа Западная 618 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Gartner 2196 5
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
RiskIQ 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
GeekBrains 40 1
Fortinet Security Day 8 1
Национальная банковская премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
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