Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ByteDance TikTok


19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 3
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
28.09.2021 «Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok 1
21.07.2021 TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов 7
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
13.07.2021 TikTok запускает в России Центр безопасности 5
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
01.07.2021 Android откажется от фундаментальной особенности, которая была в нем всегда. И это ударит по Windows 11 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
10.06.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения российские дети чаще всего заходят с мобильных устройств 1
30.05.2021 Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM 3
27.05.2021 TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России 3
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 2
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 2
01.04.2021 «Пятерочка» ищет тиктокера 3
29.03.2021 Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
11.03.2021 Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США 1
10.03.2021 Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 1
04.03.2021 Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов 1

Публикаций - 95, упоминаний - 154

ByteDance TikTok упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7154 24
Microsoft Corporation 11095 16
Facebook 3766 12
Apple Inc - Эппл Рус 7707 10
Twitter 2204 8
VK - Mail.ru Group 2483 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Samsung Electronics 5677 6
App Annie 73 6
ByteDance 16 6
SEC Consult Services 930 5
Oracle Corporation 3350 5
Huawei 2730 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Telegram Group 702 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Nvidia Corp 2024 3
Alphabet 74 3
Intel Corporation 4180 3
Цифра ГК 116 2
Check Point Software Technologies 447 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Tencent 93 2
Alibaba Group 298 2
Neuralink 4 1
HackerOne 14 1
Accenture Interactive 11 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
1С-Битрикс 345 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Nokia Networks 54 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 1
Нетология - Netology 30 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Snap Inc 24 1
KODE 5 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
SoftBank Group 101 3
Почта России ПАО 1574 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
LinkedIn 520 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Tesla Motors 241 2
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
Zara - Зара 19 1
Sequoia Capital 81 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Газпром нефть 382 1
Bitfury Capital 1 1
Gucci - Дом моды Гуччи 12 1
Maximum Education 2 1
Media Direction Group 3 1
Marks & Spencer 11 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Boeing 98 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Яндекс.Еда 93 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
О2О Delivery club 153 1
Альфа-Банк 1125 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
eBay Inc 531 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 7
Президент США 105 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Фонд президентских грантов 11 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Роснано 456 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 1
WhatsApp Messenger 654 19
Google Android 10751 18
Apple iOS 5742 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Facebook Instagram - Инстаграм 569 11
Google YouTube - Видеохостинг 1719 9
Microsoft Windows 10 6645 9
ByteDance Douyin 5 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Apple - App Store 2198 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 4
WeChat - Мессенджер 96 4
Apple macOS 926 4
Tinder 24 3
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 3
Nvidia GeForce GTX 2067 3
Apple iPad 3263 3
Microsoft Windows 11 59 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Statcounter 171 2
Roblox - Онлайн-игра 8 2
Zoom Cloud Meetings 2 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Discord 32 2
Snapchat 89 2
Pinterest 45 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Azure 1171 2
Statista 81 2
Rakuten Viber 429 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Intel Security McAfee Safe Family 2 1
Samsung The Wall 19 1
Samsung The Serif 5 1
Apple AirPlay 80 1
LG Ultragear - Серия мониторов 5 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Путин Владимир 1826 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Водясов Алексей 97 3
Гребенников Сергей 28 3
Мельникова Анастасия 166 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Жаров Александр 165 2
Пушков Алексей 8 2
Ганеева Эльза 10 2
Комиссаров Алексей 17 2
Тихонова Катерина 3 1
Лапина Надежда 1 1
Михайлов Артем 7 1
Петухов Валентин 1 1
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 1
Фурсин Алексей 100 1
Инфимовская Светлана 2 1
Тарасенко Оксана 10 1
Зеленщиков Александр 1 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Васильев Алекс 7 1
Ли Юань 1 1
Панкрушев Дмитрий 2 1
Королев Илья 6 1
Krach Keith - Крач Кейт 2 1
Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
Кичиков Марат 1 1
Гавришев Алексей 2 1
Козак Алексей 2 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Мишустин Михаил 302 1
Дуров Павел 216 1
Королюк Алексей 86 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Корня Алексей 73 1
Воробьев Андрей 125 1
Решетин Олег 38 1
Ракова Марина 11 1
Подольский Олег 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Австралия - Австралийский Союз 1126 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Специальный административный район Гонконг 550 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Канада 1304 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
США - Вашингтон 334 3
Новая Зеландия 292 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Южная Корея - Республика 1461 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Япония 2788 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - Ростовская область 863 2
Монголия 172 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Псковская область 302 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Россия - Курск 231 1
Украина - Чернобыль 7 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
США - Мичиган 42 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Тульская область 752 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Доменный брокер 3 1
Конституция США 18 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Образование в России 337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 5
Bloomberg 785 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 4
Wikipedia - Википедия 277 3
China Daily 31 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
NYT - The New York Times 509 2
The Verge - Издание 448 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
ThreatPost 9 1
South China Morning Post 12 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Российская газета 92 1
Toutiao 3 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Reddit 198 1
Forbes - Форбс 442 1
Markets&Markets Research 78 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CCS Insight 20 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Sensor Tower 8 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
UI - Universitas Indonesia - Университет Индонезия 1 1
Сбербанк Школа 21 6 1
Всероссийский цифровой диктант 8 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
GeekBrains 40 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 1
Клик-интенсив 3 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762134, в очереди разбора - 665823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще