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Россия
Красноярский край


24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 2
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 2
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
23.06.2021 МТС запустила ЦОД контейнерного типа для крупнейшей государственной региональной аптечной сети России 1
09.06.2021 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе 6
02.06.2021 Правительство Красноярского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
02.06.2021 В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров 3
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
14.04.2021 Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве 3
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 9
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 3
25.02.2021 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 3
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 2
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
27.11.2020 На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
02.11.2020 Россиян лишили бесплатного Wi-Fi под предлогом борьбы с коронавирусом 7
29.10.2020 Красноярские предприятия все чаще «переезжают» в облака 2
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 6
26.10.2020 Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 3
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 3
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
29.07.2020 Предприятия Красноярского края смогут внедрять сложные инновационные проекты благодаря цифровому офису МТС 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 3

Публикаций - 657, упоминаний - 1241

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 123
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 43
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 38
Ростех - Ростехнологии 2230 19
Ростелеком Сибирьтелеком 298 16
Microsoft Corporation 10997 14
Samsung Electronics 5627 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
Синтерра - Synterra 562 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
ГЛОНАСС АО 82 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
Yandex - Яндекс 4098 6
АйТи 748 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Ланит ГК 1154 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Navitel - Навител Навигатор 252 4
Крок 1219 3
3726 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
CompanyMedia 110 3
IBM 3524 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростелеком Дальсвязь 203 3
АФК Система ПАО 990 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
SAP SE 3207 3
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 8 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Uber 257 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Быстроденьги МФК 22 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Uber Technologies 258 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Мострансавто 59 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Россети ПАО 168 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
Альфа-Банк 1122 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
РКС - Российские космические системы 100 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
BeepCar - Бипкар 16 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 11 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг 5 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Медскан 12 1
Clouty 4 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания 1 1
РЖД строй 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 32
Администрация Красноярского края 25 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Президент Российской Федерации 1439 8
Правительство РФ 2198 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Администрация Смоленской области 19 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Правительство Москвы 649 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Счётная палата РФ 459 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Правительство Саратовской области 17 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Союз пенсионеров России 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 43
3G - Стандарт мобильной связи 3699 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
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Smartphone - Смартфон 771 2
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REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Google Android 10750 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ЭОС Дело СЭД 619 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
МТС 3G-сеть 86 3
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
МТС Дети в интернете 9 3
КОТМИ-Росэл 5 3
Apple iOS 5741 3
Apple iPhone 5 710 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
Apple iPad mini 375 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
WhatsApp Messenger 654 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Самолит - Сервис самопубликаций 15 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Linux - Debian GNU 272 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Аветисян Армен 41 17
Автомонов Александр 9 9
Ротенберг Игорь 35 7
Ротенберг Аркадий 42 7
Низомиддинов Олег 12 6
Контрабаев Артур 66 6
Евтушенко Олег 125 5
Иванов Олег 124 5
Попов Алексей 310 5
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1820 4
Сафронов Роман 33 4
Носков Константин 201 4
Соловенчук Александр 44 3
Клементьев Андрей 18 3
Четвернин Алексей 651 3
Левашов Александр 88 3
Колодкин Александр 8 3
Дерипаска Олег 19 3
Валяева Елизавета 72 3
Навальный Алексей 58 3
Рудычева Наталья 81 2
Рыбка Анастасия 3 2
Дарбинян Саркис 35 2
Козырев Алексей 270 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Козлов Александр 54 2
Кириллов Александр 21 2
Шмид Александр 18 2
Абызов Михаил 64 2
Дегтерева Мария 25 2
Усс Александр 2 2
Нечепоренко Юрий 25 2
Вашукевич Анастасия 2 2
Акимов Максим 167 2
Климарев Михаил 46 1
Семенов Алексей 67 1
Ведяхин Александр 43 1
Дворкович Аркадий 169 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 263
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 92
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 64
Россия - СФО - Новосибирск 1954 54
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 47
Россия - Иркутская область 536 37
Россия - Кемеровская область 461 33
Россия - Республика Тыва 143 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 23
Россия - Краснодарский край 913 17
Россия - Ростовская область 859 16
Россия - Волгоградская область 395 16
Россия - Забайкальский край 356 16
Россия - Республика Хакасия 247 16
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 13
Россия - Астраханская область 369 13
Россия - ПФО - Казань 1507 12
Россия - Новосибирская область 810 11
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Казахстан - Республика 2618 11
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Россия - Севастополь 419 10
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Россия - Курская область 338 10
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