Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Красноярский край
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 657, упоминаний - 1241
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 17
|Автомонов Александр 9 9
|Ротенберг Игорь 35 7
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Низомиддинов Олег 12 6
|Контрабаев Артур 66 6
|Евтушенко Олег 125 5
|Иванов Олег 124 5
|Попов Алексей 310 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1820 4
|Сафронов Роман 33 4
|Носков Константин 201 4
|Соловенчук Александр 44 3
|Клементьев Андрей 18 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Левашов Александр 88 3
|Колодкин Александр 8 3
|Дерипаска Олег 19 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Навальный Алексей 58 3
|Рудычева Наталья 81 2
|Рыбка Анастасия 3 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Козырев Алексей 270 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Козлов Александр 54 2
|Кириллов Александр 21 2
|Шмид Александр 18 2
|Абызов Михаил 64 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Усс Александр 2 2
|Нечепоренко Юрий 25 2
|Вашукевич Анастасия 2 2
|Акимов Максим 167 2
|Климарев Михаил 46 1
|Семенов Алексей 67 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Кореш Виктор 71 1
|CNews Analytics 1988 14
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|SimilarWeb 24 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|AC&M Consulting 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755390, в очереди разбора - 659080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru