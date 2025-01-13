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Международный аэропорт Красноярск (Емельяново)



13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
20.11.2024 «МегаФон»: голос красноярцев уходит в цифру 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
05.02.2020 Kaspersky Antidrone интегрируют в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов 1
16.08.2019 В «Ростелекоме» всероссийский сбой. Пользователи по всей стране сидят без интернета 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 2
05.02.2019 Cisco HyperFlex обеспечила работу ИТ-сервисов Красноярского аэропорта 4
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 2
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 2
22.02.2017 Tele2 подвел итоги работы в Красноярском крае в 2016 году 2
01.11.2016 Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1
21.10.2016 Tele2 открыл салон в аэропорту «Емельяново» 1
05.09.2016 Скорость обмена данными в LTE-сети МТС Красноярска достигла 150 Мбит/с 2
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 1
18.07.2016 ТТК расширил сотрудничество с авиакомпанией NordStar 1
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 2
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 2
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
27.01.2016 Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири 1
28.10.2015 Tele2 расширила сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
20.08.2015 МТС определила самые «качающие» города Красноярского края 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
12.02.2015 МТС запустила сеть 4G в Череповце 1
29.01.2015 МТС построила в Сибири более 2 тыс. км ВОЛС в 2014 г. 1
18.09.2014 МТС «разогнала» мобильный интернет для красноярских студентов 2
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
06.06.2013 «Ростелеком» расширил зону покрытия сети 3G в Красноярске 1
31.01.2013 МТС увеличила количество базовых станций 3G в Красноярском крае на 35% 2
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
27.01.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 10 населенных пунктах Красноярского края 1
13.11.2010 «Ростелеком» расширил магистральные каналы в СФО 1
21.06.2010 «Ростелеком» завершил создание кольцевой структуры в Сибири 1
05.06.2009 Дальний Восток остался без интернета 1
28.09.2006 "Сибирьтелеком" расширяет доступ в интернет 2
27.04.2006 ПВО подзаработает на воздушных бродягах 1
27.04.2006 ПВО подзаработает на воздушных бродягах 1
29.03.2006 Последователь Руста вновь опозорил ПВО страны 1
29.03.2006 Последователь Руста вновь опозорил ПВО страны 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 53

Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 11
Ростелеком 9700 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 2
Huawei 3933 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Ростех - Азимут 65 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
X Corp - Twitter 2845 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
Cisco Systems 5114 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Крок - Croc 1777 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
SITA - SITAONAIR 3 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ланит - Лантер 33 1
Амтел-Сервис 36 1
Caravan - Караван 89 1
Финансист 64 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Связной ГК 1369 2
Почта России ПАО 2112 2
Евросеть 1404 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Valeo 9 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 9 1
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 8 1
Эйрфлот Техникс ТД 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Международный аэропорт Жуковский 7 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
ИрАэро - Иркутские авиалинии - авиакомпания 3 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Енисей Футбол-Арена 1 1
Востокгеофизика 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 7 1
СКОЛ - авиакомпания - SKOL Airline 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Гагарин - международный аэропорт города Саратова - ИАТА: GSV, ИКАО: UWSG 3 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Traft - Трафт 23 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 4
Stealth - Стелс-технология 202 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
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HSDPA Dual Carrier 84 2
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 5
МТС 3G-сеть 116 2
Bosch Home Connect 9 1
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Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Apple iPad mini 418 1
Apple iPhone 5 772 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
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Kaspersky Antidrone - Kaspersky Anti-Drone 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Midi 8 1
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