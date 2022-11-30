Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» разогнал 4G в «золотой столице» Красноярского края

«Мегафон» построил сеть LTE в Северо-Енисейском – абонентам компании, живущим в отдаленном городском поселке Красноярского края, впервые стал доступен высокоскоростной мобильный интернет 4G на скорости свыше 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» построили и модернизировали телеком-инфраструктуру в «золотой столице» края, а также в поселках Новая Калами и Брянка. В общей сложности здесь постоянно живут свыше 6500 человек, а также приезжают сотни специалистов, работающих вахтовым методом в золотодобывающих предприятиях. Теперь они смогут использовать все цифровые возможности своих гаджетов по максимуму: за секунды скачивать видео и полезные приложения, а также звонить в 4G по технологии VoLTE, отличающейся «эффектом присутствия» собеседника и мгновенным соединением.

Качество голоса и интернета улучшилось в жилых кварталах, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торговых объектах, на автомобильных дорогах, вблизи промышленных и складских предприятий, а также в местном аэропорту.

Из-за удаленности и сложного ландшафта ранее мобильная сеть на этой территории работала только через спутниковые каналы: обеспечивала населенные пункты голосовыми сервисами, но не давала высоких скоростей передачи данных. Сейчас оператор перевел базовые станции на волоконно-оптическую линию и установил новое оборудование, обеспечивающее покрытие LTE. Помимо увеличения скорости интернета, повысилась также надежность сети оператора: она будет работать стабильно даже при метелях и порывистом ветре, что не редкость для Северо-Енисейского района.

Новые базовые станции оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивающих одновременно высокие скорости передачи данных, широкое покрытие, стабильность и улучшенное проникновение сигнала в помещения.

Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний
Импортозамещение

«Доступ к услугам связи северных поселениях имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких территорий зачастую становится единственным способом для получения госуслуг, приобретения товаров, повышения образования и развлечений. Мы продолжим модернизацию сети в Северо-Енисейском районе, чтобы обеспечить быстрым 4G, в том числе крупные промышленные и добывающие предприятия, работающие на этой территории», – сказал Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

***

«Мегафон» – оператор цифровых связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях

Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде

Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще