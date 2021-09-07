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Забайкальский край

Россия - ДФО - Забайкальский край


07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 5
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 3
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 5
17.12.2020 «Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов 2
15.12.2020 Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat 4
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год 1
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири 2
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 3
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 3
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
22.04.2020 «Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
29.01.2020 ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 1
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 1
23.12.2019 ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов 2
23.12.2019 ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов 2
14.11.2019 Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика» 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1

Публикаций - 358, упоминаний - 663

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 62
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 21
Ростелеком Сибирьтелеком 337 16
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 12
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
РТКомм.ру 173 7
Microsoft Corporation 11628 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
NVision Group - Энвижн Груп 552 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
С-Телеком 5 5
Samsung Electronics 5878 5
Navitel - Навител Навигатор 255 5
3934 4
Eltex - Элтекс 71 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
Ростелеком - Бурятский филиал 11 4
Синтерра - Synterra 602 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Ланит ГК 1185 3
Ростелеком Дальсвязь 228 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
AT Consulting Восток 23 3
Google LLC 7439 3
КСК Технологии 27 3
Yandex - Яндекс 4129 3
Netrika - Нетрика 84 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 3
Вайнах Телеком 42 3
Oracle Corporation 3466 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Барс груп 402 2
Кейсистемс - Keysystems 29 2
Ericsson 899 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
Почта России ПАО 1586 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Норникель - Норильский никель 180 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Открытие ФК 542 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
HGM - Highland Gold Mining 1 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Кубанская библиотека 1 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 2 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 2 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 9 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Александровский Банк 9 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Газпром ПАО 538 1
Аэрофлот 496 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 44
Правительство РФ 2226 24
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 22
Президент Российской Федерации 1447 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 10
Правительство Москвы 660 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 4
Правительство Самарской области 48 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Правительство Камчатского края 16 3
Правительство Саратовской области 17 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
Правительство Орловской области 15 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Администрация Смоленской области 19 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 24
3G - Стандарт мобильной связи 3835 23
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 11
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 10
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
Безопасный город 348 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 2
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НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 2
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Тонкий клиент - Thin client 113 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 2
ЭОС Дело СЭД 649 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
НКТ - Р7-Офис 73 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ЭОС Дело-web 134 6
КОТМИ-Росэл 5 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Microsoft Windows 10 6810 3
МТС ТВ 37 3
Dr.Web Антивирус 195 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Google Android 10752 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Windows Server 2003 160 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
РТКомм.РУ SenSat 13 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Windows XP 954 2
Microsoft Office 2004 2
Apple iPad 3263 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 2
Apple iOS 5744 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple iPhone 5 710 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Соловьев Дмитрий 51 17
Кравцов Роман 77 11
Медведев Дмитрий 1437 10
Никифоров Николай 1126 9
Сергеев Михаил 32 6
Путин Владимир 1840 6
Егоров Игорь 40 5
Здаров Андрей 15 5
Орловский Виктор 229 5
Гоков Дмитрий 31 4
Агафонова Наталия 35 4
Щеголев Игорь 676 4
Носков Константин 203 4
Кудрявцев Максим 37 4
Козырев Алексей 270 3
Валяева Елизавета 72 3
Муттерперл Михаил 21 3
Евтушенко Олег 125 3
Лопаткин Герман 102 3
Осипов Александр 22 3
Голубев Василий 32 2
Касперский Евгений 223 2
Лейпи Игорь 6 2
Румянцева Ольга 45 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Мардер Наум 100 2
Сафронов Роман 33 2
Дубовсков Андрей 82 2
Рылов Дмитрий 45 2
Козлов Дмитрий 10 1
Попов Сергей 72 1
Иванов Алексей 76 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Дорохина Юлия 42 1
Собянин Сергей 211 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Баров Алексей 25 1
Акимов Максим 167 1
Ратиев Сергей 19 1
Мандрон Ярослав 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 164
Россия - СФО - Иркутская область 565 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 88
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 80
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 74
Россия - ДФО - Амурская область 327 71
Россия - СФО - Республика Алтай 712 66
Россия - СФО - Новосибирская область 843 63
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 56
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 54
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 48
Россия - СФО - Красноярский край 691 46
Россия - СФО - Кемеровская область 496 46
Россия - СФО - Омская область 395 44
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 42
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 42
Россия - Сибирь 899 39
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 37
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 33
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 286 32
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 32
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 31
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 31
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 28
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Россия - ДФО - Сахалинская область 445 27
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Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 24
Россия - ДФО - Магаданская область 233 24
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 23
Россия - ЦФО - Курская область 342 23
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
Федеральное законодательство 254 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 6
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
Космодром Байконур 99 3
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
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Прайм - Агентство экономической информации 530 1
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Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
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