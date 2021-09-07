Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Забайкальский край
Публикаций - 358, упоминаний - 663
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Дмитрий 51 17
|Кравцов Роман 77 11
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Никифоров Николай 1126 9
|Сергеев Михаил 32 6
|Путин Владимир 1840 6
|Егоров Игорь 40 5
|Здаров Андрей 15 5
|Орловский Виктор 229 5
|Гоков Дмитрий 31 4
|Агафонова Наталия 35 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Носков Константин 203 4
|Кудрявцев Максим 37 4
|Козырев Алексей 270 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Муттерперл Михаил 21 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Осипов Александр 22 3
|Голубев Василий 32 2
|Касперский Евгений 223 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Румянцева Ольга 45 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Мардер Наум 100 2
|Сафронов Роман 33 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Козлов Дмитрий 10 1
|Попов Сергей 72 1
|Иванов Алексей 76 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Собянин Сергей 211 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Баров Алексей 25 1
|Акимов Максим 167 1
|Ратиев Сергей 19 1
|Мандрон Ярослав 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru