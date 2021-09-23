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Роснефть НК


23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» 1
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» 7
07.09.2021 ТТК предоставил сервисы связи предприятиям «Роснефти» 2
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 2
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 2
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 2
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 1
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
08.12.2020 ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза» 1
06.11.2020 Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день 1
20.10.2020 НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании 6
20.10.2020 Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта 1
18.09.2020 Базовая станция 5G российского производства появится в 2021 году 1
15.09.2020 Axoft займется поставками решений «Ростелеком-Солар» в Беларуси 1
17.08.2020 «Роснефть» проведет серию соревнований для талантливых программистов 2
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 2
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
03.07.2020 «Яндекс» «научил» плавучие заправки в Санкт-Петербурге принимать оплату дистанционно 2
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
19.06.2020 Исследование «Инфосистемы Джет»: коронавирус ускоряет нефтяную цифровизацию 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
28.05.2020 «Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных 1
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» 8
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» 7
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1

Публикаций - 367, упоминаний - 673

Роснефть НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 49
Microsoft Corporation 10997 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 28
VK - Mail.ru Group 2482 22
АФК Система ПАО 990 19
SAP SE 3207 19
IBM 3524 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 14
Ростех - Ростехнологии 2230 13
АйТи 748 11
Yandex - Яндекс 4098 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Google LLC 7124 9
Роснефть РН-информ 32 9
Ланит ГК 1154 9
iTeco - Ай-Теко 713 8
Крок 1219 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
3726 6
Галактика - Корпорация 248 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Инфосистемы Джет 675 4
Ланит Интеграция 101 4
Samsung Electronics 5627 4
Docsvision - ДоксВижн 765 4
Астерос - Asteros 531 4
Cisco Systems 2035 4
Softline - Софтлайн 1472 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Сибинтек 24 4
Yota - Скартел 623 4
Oracle Corporation 3331 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
1С-Битрикс 344 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Транснефть 159 33
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 30
Башнефть ПАО АНК 90 30
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
Газпром ПАО 518 23
ТНК-ВР Холдинг 147 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Газпром нефть 380 14
Открытие ФК 538 12
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Альфа-Банк 1122 9
Магнит - Сеть магазинов 269 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 8
Вертолеты России 114 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Татнефть 112 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 6
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 6
Связной ГК 875 5
Сургутнефтегаз - СНГ 123 5
Почта России ПАО 1570 5
Аэрофлот 492 5
Новатэк 27 4
Северсталь ПАО 204 4
Интер РАО ПАО 158 4
Норникель - Норильский никель 177 4
ВТБ24 583 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 4
X5 Group 599 3
Россети ПАО 168 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Алроса АК 81 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 3
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 3
Royal Dutch Shell - Шелл 72 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Роснано 456 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Федеральное казначейство России 766 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
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Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
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WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
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