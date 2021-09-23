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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роснефть НК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 367, упоминаний - 673
Роснефть НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Строкович Антон 45 32
|Путин Владимир 1820 18
|Быстров Константин 19 9
|Козырь Сергей 30 9
|Стуров Дмитрий 25 7
|Чеглаков Андрей 40 5
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 5
|Сечин Игорь 27 4
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Четвернин Алексей 651 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Ускова Ольга 126 3
|Красилов Николай 4 3
|Гацко Геннадий 14 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Цуприк Василий 7 3
|Евтушенков Владимир 130 3
|Бартенева Мария 23 3
|Миллер Алексей 13 3
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Давидан Александр 14 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Гончарук Александр 25 2
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
|Мальков Антон 26 2
|Краснопольский Алексей 12 2
|Урьяс Вадим 76 2
|Ирисов Алексей 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Сурков Владислав 59 2
|Козак Дмитрий 10 2
|Алекперов Вагит 6 2
|Эскин Сергей 26 2
|Патрушев Николай 15 2
|Никулин Игорь 21 2
|Агапов Василий 10 2
|Головко Олег 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755242, в очереди разбора - 658932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755242, в очереди разбора - 658932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru