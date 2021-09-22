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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Московский государственный технический университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 192, упоминаний - 268
МГТУ им. Н. Э. Баумана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Никита 24 4
|Ведешкина Татьяна 7 4
|Марданов Сергей 12 4
|Повалко Александр 36 3
|Шалаев Антон 14 3
|Путин Владимир 1824 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Транковская Наталья 11 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Александров Анатолий 9 2
|Шульгинов Роман 13 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Голикова Татьяна 39 1
|Терляков Олег 6 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Логунов Владимир 10 1
|Сачков Илья 105 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Люй Жуй 5 1
|Егоров Александр 48 1
|Летунов Илья 48 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Ханин Александр 42 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Липов Андрей 50 1
|Добродеев Борис 83 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Панков Александр 61 1
|Галицкий Александр 82 1
|Кулик Вадим 113 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Корня Алексей 73 1
|Черепенников Антон 52 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Дергунова Ольга 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759120, в очереди разбора - 662810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759120, в очереди разбора - 662810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru