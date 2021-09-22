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МГТУ им. Н. Э. Баумана
Московский государственный технический университет


22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 15
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 1
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
13.07.2021 НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт 2
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 1
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
17.05.2021 «Касперского» «поймали» на крупной недоимке в бюджет России. Но платить компании не придется 4
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool 2
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 4
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
27.08.2020 ВТБ назвал самые популярные среди ИТ-специалистов направления стажировки в банке 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России 1
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
15.05.2020 «Росэлектроника» откроет центр профессионального образования по «цифровым» компетенциям 1
29.04.2020 Huawei поддержит исследования аспирантов факультета ВМК МГУ в области научных интересов компании 1
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
20.02.2020 Назначен региональный директор Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
26.12.2019 Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно 1

Публикаций - 192, упоминаний - 268

МГТУ им. Н. Э. Баумана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 28
Microsoft Corporation 11060 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
Google LLC 7144 9
IBM 3537 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
SAP SE 3211 7
Samsung Electronics 5651 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Ланит ГК 1155 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
АФК Система ПАО 994 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 3
АйТи 751 3
Intel Corporation 4169 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Ангстрем-Т 95 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Facebook 3765 3
Huawei 2730 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Cisco Systems 2038 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Unity Technologies 97 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Red Hat 665 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
HeadHunter Group - HH Group 336 10
РВК - Российская венчурная компания 476 6
Газпром нефть 382 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпром ПАО 520 3
Трансойл 12 2
Сахатранс 6 2
Аброс ИК 7 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Авиа Групп 4 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Аэрофлот 493 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Новатэк 27 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
Промтех ГК 6 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
Норникель - Норильский никель 177 1
СтройГазМонтаж 12 1
Стройтрансгаз 15 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Стройгаз 2 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
Связной ГК 877 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
Правительство Москвы 653 2
Роснано 456 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
АУ АИР РМ - Автономное учреждение Агентство инновационного развития Республики Мордовия 1 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Рособоронэкспорт 34 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Руссофт - Russoft 250 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Союз машиностроителей России 26 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 434 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
DevOps - Development и Operations 296 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Kubernetes 307 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
3D-печать 135 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Java - Язык программирования 1175 10
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 10 6629 5
Linux OS 4253 4
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Teams 214 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Windows 852 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Aladdin JaCarta 147 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 2
Google Chrome - браузер 1117 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Apple macOS 922 1
PHP - Язык программирования 303 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Edge - Браузер 973 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Skype 1467 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Discord 32 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
C++ - Язык программирования 284 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
FireEye 51 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
Уткин Никита 24 4
Ведешкина Татьяна 7 4
Марданов Сергей 12 4
Повалко Александр 36 3
Шалаев Антон 14 3
Путин Владимир 1824 3
Никифоров Николай 1126 3
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Транковская Наталья 11 2
Песков Дмитрий 65 2
Александров Анатолий 9 2
Шульгинов Роман 13 2
Мишустин Михаил 302 2
Голикова Татьяна 39 1
Терляков Олег 6 1
Стрешинский Иван 33 1
Чимиричкина Мария 30 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Логунов Владимир 10 1
Сачков Илья 105 1
Бусаргин Андрей 23 1
Люй Жуй 5 1
Егоров Александр 48 1
Летунов Илья 48 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Ханин Александр 42 1
Семенихин Кирилл 11 1
Нуралиев Борис 204 1
Липов Андрей 50 1
Добродеев Борис 83 1
Чубайс Анатолий 106 1
Панков Александр 61 1
Галицкий Александр 82 1
Кулик Вадим 113 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Корня Алексей 73 1
Черепенников Антон 52 1
Вермишян Геворк 61 1
Дергунова Ольга 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 21
Россия - СФО - Новосибирск 1965 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 7
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Россия - ПФО - Казань 1513 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Украина 3361 5
Европа 3745 5
Индия - Республика 2169 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Казахстан - Республика 2627 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Германия - Берлин 355 3
Восточная Европа 1676 3
Япония 2778 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Европа Западная 612 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Томск 449 2
Россия - Пенза 251 2
Нидерланды 972 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Воронеж 689 2
Россия - Калининград 662 2
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Португалия - Португальская Республика 317 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Красноярский край 663 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Адиабатическая теорема 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Проектный офис 16 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
FT - Financial Times 246 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CrunchBase 62 1
Yonhap News Agency 23 1
CNews Analytics 1988 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Samsung Research 10 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 17
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 9
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 5
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 5
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 4
ТГУ - Томский государственный университет 64 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
МЭИ - Московский энергетический институт 38 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
ТПУ - Томский политехнический университет 48 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 3
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 2
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 2
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 2
Tohoku University - Университет Тохоку 4 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
Криптонит Startup Challenge 13 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GeekBrains 40 1
SAP Forum 28 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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