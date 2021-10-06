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Квантовый компьютер
Квантовый процессор
Quantum computation
Квантовые вычисления
Quantum Volume
Квантовый объем


06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 2
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 3
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 3
30.03.2021 Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий 1
03.03.2021 Ученые приблизились к созданию квантового компьютера 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 3
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 4
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 2
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта 2
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 5
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 2
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 9
27.01.2020 10 разрушительных тенденций в ИТ на 2020 год 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи 1
17.12.2019 4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
08.11.2019 Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019 1
14.10.2019 Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов 1
20.09.2019 Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре 1
14.08.2019 РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных 1
03.07.2019 Российскому блокчейну угрожает квантовый компьютер. Для его защиты нужно 700 миллионов 2
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 1
04.03.2019 Планы мирового лидерства России по большим данным, блокчейну, роботам напишут за 109 миллионов 1
18.01.2019 В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера 1
08.01.2019 IBM создала первый «персональный» квантовый компьютер 1
15.11.2018 Квантовые вычисления и умные пространства могут изменить рынок СХД 1
05.10.2018 Найден способ разогнать компьютеры в миллион раз 1
06.06.2018 Microsoft открыл всем желающим СПО-решение «постквантовой» криптографии 3
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
10.04.2018 Microsoft разрабатывает квантовый компьютер на основе антивещества 3
23.03.2018 Обучение 70 россиян цифровой экономике за границей обойдется в 650 миллионов 1
07.03.2018 Google создала сверхмощный квантовый компьютер 3
19.12.2017 Власти России хотят создать ПО, принимающее решение о выдаче кредитов и найме на работу 1

Публикаций - 48, упоминаний - 84

Квантовый компьютер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 13
Google LLC 7168 12
IBM 3554 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Microsoft Corporation 11143 6
Intel Corporation 4198 5
Национальная квантовая лаборатория 8 5
D-Wave Systems 9 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Quantum AI lab - Quantum Artificial Intelligence Lab 2 2
Квант-Телеком 6 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
СМАРТС Компания 209 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
IonQ 2 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Parallels Holdings 471 2
Acronis - Акронис 364 2
Honeywell 138 2
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 1
Квант НПП КП 23 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Pentaho 51 1
Т8 НТЦ 58 1
NTT DoCoMo 161 1
Крокус Наноэлектроника 11 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 9 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
SolarBot 1 1
QRate - КуРэйт 2 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 1 1
Компас 92 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Huawei 2733 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Газпромбанк - ГПБ 693 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сконтел 7 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Газпром нефть 382 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Airbus Group 71 1
Транснефть 159 1
Hitachi Lumada 20 1
АвтоВАЗ 119 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Новатэк 27 1
Эко-Томск 1 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Татнефть 114 1
Роснефть НК 367 1
Северсталь ПАО 204 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Россети ПАО 168 1
Почта России ПАО 1577 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 524 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Правительство РФ 2207 7
Президент Российской Федерации 1442 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Администрация Президента РФ 269 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Big Data - Большие данные 1136 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография 2 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
2D - 2-Dimensional 297 2
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Квантовые часы 1 1
Квантовая криптография-шифрование - Квантовое распределение ключей 1 1
Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 4 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 3 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 5
IBM Quantum Experience 7 4
IBM Cloud 84 4
Intel Tangle Lake - 49-кубитный квантовый процессор 3 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 2
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Apple Mac Pro 11 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 13 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
АвтоВАЗ Lada Granta 6 1
Energy Baracuda 1 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 1
Philips PUS - серия телевизоров 8 1
Philips P - Perfect Picture - процессор 4 1
Philips OLED - серия телевизоров 3 1
Philips Ambilight 3 1
Microsoft Azure Quantum 1 1
Microsoft QIR - Quantum Intermediate Views 1 1
Microsoft Quantum Development Kit 1 1
Honeywell Quantum Solutions 1 1
D-Wave Quantum Computer 2 1
Google Android 9 Pie 159 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Linux OS 4272 1
Microsoft Windows 10 6670 1
IBM Watson 105 1
Apple Mac 1460 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Xiaomi PatchWall 30 1
Microsoft PQCrypto-VPN 1 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 25 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
OpenVPN 31 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
Путин Владимир 1828 4
Юнусов Руслан 16 4
Белоусов Андрей 53 3
Белозеров Олег 19 2
Белоусов Сергей 217 2
Акимов Максим 167 2
Львовский Александр 5 2
Курочкин Юрий 13 2
Лукин Михаил 7 2
Федоров Алексей 40 2
Зелютков Евгений 1 1
Шаров Леонид 1 1
Глебов Виктор 1 1
Ефимов Альберт 37 1
Левова Ирина 18 1
Ашанина Анастасия 1 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 2 1
Сальманов Олег 4 1
Котельников Владимир 1 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 2 1
Клименко Герман 31 1
Merkle Ralph C. - Меркл Ральф 1 1
Kelly Julian - Келли Джулиан 1 1
Калиновский Александр 14 1
Красников Геннадий 42 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Переверзев Алексей 3 1
Герасимов Александр 40 1
Устинов Алексей 2 1
Анохин Сергей 40 1
Щеголев Игорь 676 1
Бибикова Елена 2 1
Мишустин Михаил 302 1
Носков Константин 201 1
Глазков Борис 40 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 3
Япония 2808 3
Канада 1309 3
Россия - ПФО - Самара 1301 3
Австралия - Австралийский Союз 1129 3
США - Йорктаун Хайтс 5 2
Нидерланды 977 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Индия - Республика 2181 2
Китай - Тайвань 595 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Китай - Пекин 322 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Ижевск 308 1
Европа Западная 618 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Воронеж 693 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Самарская область 566 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Земля - планета Солнечной системы 880 1
Израиль 724 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Восточная Европа 1688 1
Сингапур - Республика 808 1
Дания - Королевство 371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Закон Мура - Moore's law 74 3
Образование в России 342 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Русский язык 991 1
Сельское хозяйство 12 1
Адиабатическая теорема 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Проектный офис 16 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Вторая мировая война 268 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Nature 35 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Engadget - Блог о технологиях 337 1
Wired - Издание 120 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
npj Quantum Information 1 1
РЖД Партнер 1 1
Gartner 2196 3
Quantum Technology Readiness Levels 2 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
CNews Analytics 1991 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Tractica 7 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
IBM Research 70 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МПГУ - Московский педагогический университет 12 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
РАН - Российская академия наук 317 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 2
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 4 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 4 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
Tohoku University - Университет Тохоку 4 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 2 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
Worldskills Hi-Tech 4 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Microsoft Ignite 18 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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