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ИТ-стратегия
Стратегия ИТ
генеральный план использования информационных технологий


29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год 1
08.07.2021 «Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash 1
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ 1
23.06.2021 OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
12.05.2021 Павел Пузанов, Peri: Технологии стали основой предоставления качественного сервиса клиентам 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 2
26.04.2021 Merlion в 2,5 раза увеличит численность ИТ-специалистов и разработчиков 2
23.04.2021 ГК «Мангазея» запустила технологическую компанию «Мтех» 1
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
02.04.2021 Экспертиза: как понять, что ваша СЭД безнадежно устарела? 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 6
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 8
04.03.2021 Исследование: из-за COVID-19 компании признали ИТ стратегическим активом и перестали на нем экономить 1
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 5
09.02.2021 Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 8
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 8
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 1
09.12.2020 SUSE завершила приобретение Rancher Labs 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 1
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 2
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts 1
03.09.2020 Accenture открыла офис в Ростове-на-Дону 1
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 1
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 1

Публикаций - 402, упоминаний - 687

ИТ-стратегия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 41
SAP SE 3207 37
IBM 3524 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 13
Google LLC 7124 12
Крок 1219 9
Yandex - Яндекс 4098 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Oracle Corporation 3331 8
Cisco Systems 2035 8
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 7
Инфосистемы Джет 675 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
АйТи 748 6
3726 6
Selectel - Селектел 137 5
Ланит ГК 1154 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Lenovo Group 1635 5
Accenture - Аксенчер 529 5
iTeco - Ай-Теко 713 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Fortinet 286 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
Red Hat 664 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 3
Бакка Софт - Bacca 13 3
Softline - Софтлайн 1472 3
Астерос - Asteros 531 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 19
Новард Управляющая компания - Novard 67 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 16
АльфаСтрахование СГ 207 16
Альфа-Банк 1122 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Русагро Группа Компаний 139 14
Аэрофлот 492 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 11
Procter&Gamble - P&G 93 9
ТрансКонтейнер 25 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
Фармстандарт АО 32 9
ММК-Информсервис 20 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Норникель - Норильский никель 177 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
ПГК - Первая грузовая компания 98 9
Совкомбанк ПАО 147 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
Segezha Group - Сегежа Групп 85 8
Казахмыс - Kazakhmys 24 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Открытие ФК 538 7
Yves Rocher - Ив Роше 29 6
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
X5 Group 599 6
Май - Российская торговая компания 49 6
Счётная палата РФ 459 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство РФ 2198 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
OpenJDK Community 7 1
4CIO 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 16
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
DevOps - Development и Operations 296 12
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ИТ-аутсорсинг 669 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Kubernetes 307 3
Google Android 10750 12
Microsoft Azure 1171 9
Apple iOS 5741 9
Microsoft Windows 10 6602 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Linux OS 4236 5
Microsoft SQL Server 789 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Microsoft Windows 849 4
Microsoft Office 1916 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 4
SQL - Язык программирования 432 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Microsoft Exchange 677 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Haulmont CUBA Platform 24 3
HPE Aruba Instant On 16 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 2
SberCloud AI Cloud 17 2
HPE Aruba 802.11ac Wave - серия роутеров 3 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
1С:Управление Холдингом 15 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
Rakuten Viber 429 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 2
Apple - App Store 2198 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Четвернин Алексей 651 32
Урьяс Вадим 76 16
Натрусов Артем 121 15
Дьяченко Валерий 66 11
Нестеров Алексей 79 11
Клепиков Алексей 77 11
Петров Михаил 88 11
Дрейгер Павел 15 10
Алифанов Кирилл 56 10
Поляков Сергей 60 10
Чаркин Евгений 182 10
Ямщиков Владимир 32 9
Абакумов Евгений 103 9
Панферов Алексей 22 9
Муравьев Владимир 29 9
Суровец Дмитрий 44 9
Холкин Дмитрий 15 9
Погосова Карина 9 9
Кереже Дмитрий 9 9
Богданов Кирилл 90 9
Зырянов Илья 17 9
Халматов Максим 45 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Вахнин Павел 51 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Сапунов Михаил 9 9
Шеховцов Юрий 33 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Тихонравов Андрей 13 9
Огурцов Юрий 13 8
Савкин Владимир 38 8
Трояновский Владимир 40 7
Гревцев Александр 28 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Хохлов Игорь 21 7
Дунаев Сергей 28 6
Староверов Денис 14 6
Зайцев Николай 28 6
Михалев Евгений 40 6
Путин Сергей 36 5
Россия - Российская федерация - РФ 57124 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 26
Казахстан - Республика 2618 21
Восточная Европа 1667 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 18
Украина 3344 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Франция - Французская Республика 2109 7
Индия - Республика 2156 7
Япония 2752 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Земля - планета Солнечной системы 854 4
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 4
Европа 3725 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Тверь 323 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Тюменская область 581 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Россия - Вологодская область - Череповец 113 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 2
Россия - Забайкальский край 356 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Находка 79 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 104
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 50
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
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