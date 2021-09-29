Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-стратегия
Стратегия ИТ
генеральный план использования информационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 402, упоминаний - 687
ИТ-стратегия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 32
|Урьяс Вадим 76 16
|Натрусов Артем 121 15
|Дьяченко Валерий 66 11
|Нестеров Алексей 79 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Петров Михаил 88 11
|Дрейгер Павел 15 10
|Алифанов Кирилл 56 10
|Поляков Сергей 60 10
|Чаркин Евгений 182 10
|Ямщиков Владимир 32 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Панферов Алексей 22 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Богданов Кирилл 90 9
|Зырянов Илья 17 9
|Халматов Максим 45 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Вахнин Павел 51 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Огурцов Юрий 13 8
|Савкин Владимир 38 8
|Трояновский Владимир 40 7
|Гревцев Александр 28 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Хохлов Игорь 21 7
|Дунаев Сергей 28 6
|Староверов Денис 14 6
|Зайцев Николай 28 6
|Михалев Евгений 40 6
|Путин Сергей 36 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 4
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|CNews Analytics 1988 27
|IDC - International Data Corporation 2708 3
|Gartner 2187 2
|ZK Research 8 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Forrester Wave 19 1
|IDC Russia IT Services Market 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754562, в очереди разбора - 658263.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754562, в очереди разбора - 658263.
Создано именных указателей - 46340.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru