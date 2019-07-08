Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бюджетирование Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование
Публикаций - 71, упоминаний - 93
Бюджетирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 1531 4
|Агаев Сергей 24 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Тепляков Всеволод 7 2
|Юданов Алексей 1 1
|Путин Владимир 2483 1
|Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 7 1
|Бондарев Кирилл 1 1
|Никитин Глеб 18 1
|Кулумбегашвили Георгий 1 1
|Чаркин Евгений 201 1
|Сологуб Анна 1 1
|Малкова Светлана 2 1
|Маслов Игорь 2 1
|Васильев Павел 11 1
|Баранова Наталья 5 1
|Лашков Иван 3 1
|Шведков Руслан 1 1
|Андреев Юрий 1 1
|Рогачев Сергей 1 1
|Зырянов Александр 2 1
|Коркишко Михаил 1 1
|Хамидуллин Артур 5 1
|Панек Мария 1 1
|Торгашин Евгений 6 1
|Поваров Евгений 2 1
|Фуряев Константин 1 1
|Ананьин Алексей 74 1
|Сотников Александр 2 1
|Мишустин Михаил 355 1
|Кузнецова Дарья 2 1
|Лебедев Антон 35 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Егоров Владимир 61 1
|Слышкин Василий 61 1
|Чехонин Антон 62 1
|Абакумов Евгений 110 1
|Кривошеева Ярослава 1 1
|Иммоева Марина 1 1
|Лебедев Михаил 41 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 115 2
|IDC - International Data Corporation 4583 1
|CNews Инновация года - награда 35 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru