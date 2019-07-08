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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Бюджетирование Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование



08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan
11.10.2016 Система «Бюджетное планирование» Минфина России мигрировала в федеральный ЦОД без остановок в работе
22.06.2016 «Уралмашзавод» сократил сроки подготовки бюджетов с помощью «1C:ERP Управление предприятием 2.0»
26.05.2010 «Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»
12.10.2009 «Инталев» представил программно-методическое решение «Бюджетное планирование»
08.10.2009 В «Синтерре» назначен директор Департамента бюджетирования и финансового анализа
01.02.2007 ITeam анонсирует новую методику бюджетного управления

Публикаций - 71, упоминаний - 93

Бюджетирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 3697 17
Инталев - Intalev 268 16
1С-ИжТиСи 4962 12
1С-Битрикс - Bitrix 5314 12
5556 12
Oracle Corporation 5912 6
SoftwareONE Group 103 3
Барс груп 455 3
Microsoft Corporation 22076 3
SAP CIS - САП СНГ 816 3
Корус Консалтинг ГК 1000 3
SAP SE 4445 3
Anaplan 42 3
IBM - International Business Machines Corp 8823 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 2
Diasoft - Диасофт 522 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 769 2
Ланит - Консист Бизнес Групп 67 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7944 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1407 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7616 2
ProgramMaster - ПрограмМастер 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8656 1
RCPM 1 1
Infor 190 1
Novardis - Новардис Консалтинг 42 1
Yandex - Яндекс 4836 1
Синтегро консалтинг 41 1
Монолит-Инфо 58 1
Синтерра - Synterra 781 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 14 1
Prophix Software 11 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 15 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 1
Ланит - Норбит - Norbit 269 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 38 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 348 1
Связной ГК 1114 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 296 2
Банк Зенит 201 2
СВГК - Средневолжская газовая компания 8 1
Solvers 16 1
SLV 13 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 5 1
Trellas 17 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 24 1
Славнефть НГК 39 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Рокада Мед - Rocada Med 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1416 1
Qiwi 853 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 1
Точка 644 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 1
Pacific Logistic - Пасифик лоджистик 1 1
Совкомбанк Совесть 43 1
Жилстройинвест ГК 1 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 1
ГПБ - Газпромбанк 824 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 54 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 10 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Hyundai Motor 295 1
Татнефть 178 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 1
Уралсиб Банк 468 1
Спецэнерготранс 2 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 120 1
Балтика - Пивоваренная компания 148 1
Евросеть 1390 1
Carlsberg Group 18 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 1
Askona Life Group - Аскона 71 1
Инвитро - Invitro 51 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 180 1
Федеральное казначейство России 1166 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1414 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7737 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7677 2
Правительство РФ 7142 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1116 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 2 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 1
Президент Российской Федерации 3137 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1275 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3018 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1280 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2164 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1002 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9538 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14624 9
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CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 235 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2649 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2577 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3566 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7280 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2574 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 300 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 274 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31702 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8027 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 335 3
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Автоматизация 460 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1275 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 208 2
СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени 50 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1880 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 980 2
Website - Вебсайт 3546 2
Проверка контрагентов 218 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 995 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 901 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6462 2
Сервер - Серверные платформы 3110 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1856 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 795 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 458 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 225 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 395 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6511 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 345 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 696 1
Социальные сети - Соцсети 704 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5160 12
1С:ERP Управление предприятием 226 5
Microsoft Office 3190 5
1С:Управление Холдингом 76 5
Microsoft Office Excel 744 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 969 4
Инталев Корпоративный менеджмент 46 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 165 3
Oracle Hyperion Financial Management 29 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 37 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
Kaspersky Polys Voting Machine 16 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 115 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1809 2
AWS - Amazon Web Services 627 2
Microsoft SQL Server 1407 2
ЭОС Дело СЭД 1943 2
Инталев Корпоративные финансы 46 2
1С:Контрагент 4 1
SAP Activate (Agile) 2 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 10 1
SoftwareONE PyraCloud 6 1
HPE Pointnext Services 13 1
IBS Планета - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, анализа, прогнозирования и формирования производственных программ 3 1
Infor ERP LN 178 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 50 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 30 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL 11 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 495 1
Монолит-Инфо ERP 6 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 39 1
Гознак КИС УРП - корпоративная информационная система управления ресурсами предприятий Гознака 1 1
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 10 1
1С:Документооборот КОРП 54 1
1С:Бухгалтерия 493 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 196 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 7 1
Исанин Антон 1531 4
Агаев Сергей 24 2
Алёшкин Роман 5 2
Тепляков Всеволод 7 2
Юданов Алексей 1 1
Путин Владимир 2483 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 7 1
Бондарев Кирилл 1 1
Никитин Глеб 18 1
Кулумбегашвили Георгий 1 1
Чаркин Евгений 201 1
Сологуб Анна 1 1
Малкова Светлана 2 1
Маслов Игорь 2 1
Васильев Павел 11 1
Баранова Наталья 5 1
Лашков Иван 3 1
Шведков Руслан 1 1
Андреев Юрий 1 1
Рогачев Сергей 1 1
Зырянов Александр 2 1
Коркишко Михаил 1 1
Хамидуллин Артур 5 1
Панек Мария 1 1
Торгашин Евгений 6 1
Поваров Евгений 2 1
Фуряев Константин 1 1
Ананьин Алексей 74 1
Сотников Александр 2 1
Мишустин Михаил 355 1
Кузнецова Дарья 2 1
Лебедев Антон 35 1
Нестеров Алексей 84 1
Егоров Владимир 61 1
Слышкин Василий 61 1
Чехонин Антон 62 1
Абакумов Евгений 110 1
Кривошеева Ярослава 1 1
Иммоева Марина 1 1
Лебедев Михаил 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 102348 27
Того - Тоголезская Республика 11573 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32034 9
Россия - СФО - Новосибирск 3168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 3
Украина 5898 3
Казахстан - Республика 4384 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1140 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11981 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1167 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 779 2
Беларусь - Белоруссия 3372 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2573 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 889 1
Австрия - Австрийская Республика 992 1
Россия - СФО - Кемеровская область 669 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1000 1
Россия - ПФО - Самарская область 874 1
Португалия - Порту 113 1
Россия - СФО - Республика Тыва 198 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 334 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12572 1
Южная Корея - Республика 3911 1
Япония 9541 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Азербайджан - Баку 103 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12586 1
Украина - Киев 912 1
Украина - Одесса 176 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 505 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 377 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5940 20
БДДС - бюджет движения денежных средств 46 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 505 6
Банковский сектор экономики 2478 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5985 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5533 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 822 5
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 1334 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 446 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 430 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 331 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 978 2
Человеческий фактор 555 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1143 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1464 1
Торговая марка - Товарный знак 172 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1522 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 34 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 50 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 368 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2825 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2259 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 47 1
Проектный офис 84 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 32 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 57 1
ЕПС - Единый план счетов 36 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 31 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1233 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 907 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1535 1
Образование в России 1682 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 715 1
23ABC News 138 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 115 2
IDC - International Data Corporation 4583 1
CNews Инновация года - награда 35 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 229 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 33 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 980 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 75 1
Школа новых технологий 19 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 46 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 659 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 496 1
100+ Forum Russia 1240 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
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