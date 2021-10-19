Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X5 Group
Пятерочка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 559, упоминаний - 1181
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохорова Алла 45 34
|Дьяченко Валерий 66 31
|Абакумов Евгений 103 29
|Чаркин Евгений 182 27
|Сотин Денис 102 27
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 26
|Урьяс Вадим 76 23
|Нестеров Алексей 79 22
|Семенихин Игорь 37 21
|Клепиков Алексей 77 20
|Егоров Владимир 52 20
|Богданов Кирилл 91 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Соловьев Алексей 60 19
|Рубин Адар 28 18
|Слышкин Василий 54 18
|Халматов Максим 45 18
|Мискевич Евгений 29 18
|Ямщиков Владимир 32 17
|Федечкин Сергей 19 16
|Гордиенко Ростислав 17 16
|Сыкулев Андрей 57 15
|Козырь Сергей 30 15
|Платонов Михаил 38 15
|Каюмов Шамиль 34 15
|Горчаков Денис 26 14
|Горбатовский Станислав 15 14
|Степченков Максим 36 14
|Лебедев Антон 28 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Сирота Юрий 38 14
|Елизаров Артем 16 14
|Хасин Михаил 26 14
|Бурилов Андрей 25 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Антонов Александр 73 13
|Вахнин Павел 51 13
|Белоусов Максим 59 13
|Васильев Владислав 39 13
|Карпов Иван 41 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758961, в очереди разбора - 662651.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758961, в очереди разбора - 662651.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru