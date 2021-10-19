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X5 Group
Пятерочка


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей 4
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
14.09.2021 «Пятерочка» автоматизирует управление доступностью товаров 3
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 2
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 2
20.08.2021 NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений 1
10.08.2021 «Пятёрочка» запустила пилот по автоматизации контроля выкладки товаров 1
04.08.2021 X5 Group проведет онлайн-соревнование по Java-разработке 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей 4
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 3
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 6
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
03.06.2021 ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 3
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 2
18.05.2021 Торговая сеть «Пятёрочка» заменила стационарные компьютеры сотрудников на планшеты Samsung 2
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 2
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 5
05.05.2021 «Пятёрочка» и Oracle автоматизировали работу с СТМ 2

Публикаций - 559, упоминаний - 1181

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 45
SAP SE 3208 32
VK - Mail.ru Group 2482 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 27
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
IBM 3530 22
Microsoft Corporation 11039 22
Yandex - Яндекс 4100 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 21
Rimini Street 38 19
Schneider Electric Secure Power 44 18
3728 16
Cinimex - Синимекс 160 15
Schneider Electric 408 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Центр2М - Center2М 47 14
Ситилинк - Citilink 190 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилабс 25 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ланит ГК 1155 12
Google LLC 7135 12
Микрон - Micron 365 11
Крок 1219 10
SAP CIS - САП СНГ 753 10
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 10
Инфосистемы Джет 675 9
Amazon Inc - Amazon.com 1469 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 9
Samsung Electronics 5641 9
Oracle Corporation 3333 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 7
Red Hat 665 7
АйТи 749 6
X5 Group 599 187
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 65
X5 Group - Перекресток 203 60
РЖД - Российские железные дороги 1081 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 49
Альфа-Банк 1123 41
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 39
Газпромбанк - ГПБ 692 38
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 31
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 30
Магнит - Сеть магазинов 269 27
Аэрофлот 492 26
Уралсиб Банк 389 26
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 23
Ингосстрах СПАО 210 21
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 21
Mary Kay - Мэри Кэй 82 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 17
PepsiCo - Пепсико 95 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 16
ПГК - Первая грузовая компания 98 15
Победа - Кондитерская фабрика 16 15
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
OKS Group 31 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Открытие ФК 538 14
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 14
Интер РАО ПАО 158 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
МТС банк 254 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Траско - Trasko 27 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Почта России ПАО 1570 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 21
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Федеральное казначейство России 766 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Правительство Москвы 649 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Правительство РФ 2200 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роскачество - Российская система качества 16 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Счётная палата РФ 460 2
Linux Foundation 157 5
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 4
Gen-Z Consortium 11 4
OpenCAPI Consortium 13 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
Руссофт - Russoft 250 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 73
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 57
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 26
Big Data - Большие данные 1136 24
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 17
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
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1С:ERP Управление предприятием 203 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Google Android 10750 9
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 6
Microsoft Azure 1171 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
IBM Cognos BI 141 5
VK - Mail.Ru myTarget 99 5
Apple iOS 5741 5
X5 Group - X5 ID 7 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
AWS - Amazon Web Services 568 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
WhatsApp Messenger 654 4
Yadro Vesnin - Сервер 14 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Microsoft Teams 214 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Microsoft Office 365 769 4
SQL - Язык программирования 432 4
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 4
Яндекс.Маркет 439 4
Microsoft Excel 435 4
Apple Pay 385 4
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 4
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
Microsoft SQL Server 790 3
Microsoft Windows 10 6622 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 3
Oracle Cloud Platform 151 3
Apple - App Store 2198 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Microsoft Power BI 113 3
Прохорова Алла 45 34
Дьяченко Валерий 66 31
Абакумов Евгений 103 29
Чаркин Евгений 182 27
Сотин Денис 102 27
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 26
Урьяс Вадим 76 23
Нестеров Алексей 79 22
Семенихин Игорь 37 21
Клепиков Алексей 77 20
Егоров Владимир 52 20
Богданов Кирилл 91 19
Трофимова Людмила 31 19
Соловьев Алексей 60 19
Рубин Адар 28 18
Слышкин Василий 54 18
Халматов Максим 45 18
Мискевич Евгений 29 18
Ямщиков Владимир 32 17
Федечкин Сергей 19 16
Гордиенко Ростислав 17 16
Сыкулев Андрей 57 15
Козырь Сергей 30 15
Платонов Михаил 38 15
Каюмов Шамиль 34 15
Горчаков Денис 26 14
Горбатовский Станислав 15 14
Степченков Максим 36 14
Лебедев Антон 28 14
Путятинский Сергей 53 14
Сирота Юрий 38 14
Елизаров Артем 16 14
Хасин Михаил 26 14
Бурилов Андрей 25 13
Генкина Екатерина 24 13
Антонов Александр 73 13
Вахнин Павел 51 13
Белоусов Максим 59 13
Васильев Владислав 39 13
Карпов Иван 41 13
Россия - Российская федерация - РФ 57238 334
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 151
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 63
Восточная Европа 1674 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 19
Европа 3736 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 14
Украина 3353 14
Казахстан - Республика 2622 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - ПФО - Казань 1510 10
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 7
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Россия - ПФО - Самара 1287 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Россия - Пермь 738 5
Россия - Воронеж 686 5
Финляндия - Финляндская Республика 815 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Грузия 690 4
Россия - Рязанская область 313 4
Россия - Ульяновск 292 4
Япония 2771 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - Владимир 158 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Пенза 251 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Африка 1486 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 113
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Бизнес-акселератор 31 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ящик Пандоры 31 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 9
Forbes - Форбс 441 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Reddit 198 1
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Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
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Gartner 2189 7
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews Fast рейтинг 29 1
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IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
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AC&M Consulting 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
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МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
X5 Group Цифровая академия 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Академия АйТи 34 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
ЭЛАС НПО 6 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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