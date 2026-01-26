Х5 продемонстрировала автоматизированный даркстор

Представители X5, российской продуктовой розничной компании, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», провели экскурсию по автоматизированному даркстору — пилотному объекту с долей роботизации 70%. С работой даркстора в ходе визита ознакомился Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. Интегрированные на объекте решения представлены российскими производителями, а также собственной разработкой Х5. Об этом CNews сообщили представители X5.

Роботизированные дарксторы демонстрируют системный подход Х5 к трансформации складской и логистической инфраструктуры. Ассортимент хранения автоматизированного даркстора составляет 21 тыс. наименований. Технические решения даже при таком объеме ассортимента сокращают время сборки заказов в два раза.

Х5 последовательно развивает роботизацию и автоматизацию распределительных центров и дарксторов, рассматривая это направление как один из ключевых факторов повышения операционной эффективности и устойчивого роста бизнеса. В условиях сохраняющегося дефицита персонала Х5 усилила фокус на автоматизации и роботизации процессов, выделив их в отдельное технологическое направление.

Автоматизация позволяет сократить время инвентаризации, перераспределить нагрузку между сотрудниками и оптимизировать рутинные операции — от пополнения до сборки заказов. По оценкам компании, внедрение роботизированных решений на одном объекте обеспечивает значимое снижение потребности в ручных операциях на ключевых этапах. При этом Х5 изначально выстраивает процессы с акцентом на эффективное взаимодействие человека и робота: гибридные модели работы рассматриваются как целевой формат, позволяющий сочетать технологические возможности автоматизированных систем с экспертизой сотрудников.

«Сегодня наши инновации и передовые технологические решения — от складских роботов до интеллектуальных систем управления сборкой и доставкой заказов — помогают Х5 повышать эффективность на всех этапах цепочки создания стоимости. Роботизация – уже доказанный драйвер роста производительности. Технологическое развитие логистики и дарксторов во многом стало основой нашего устойчивого лидерства в сегменте e-grocery, помогая наращивать объемы экспресс-доставки как через собственные каналы, так и через партнерские модели. Уже через несколько лет ИИ и робототехника позволят автоматизировать множество процессов в рознице, логистике и доставке», — отметил Сергей Паньков, управляющий директор Х5 Digital.

«Торговля, как крупнейшая отрасль экономики, должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. Государство, в свою очередь, готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта», – отметил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства России.

Развитие направления автоматизации и роботизации является частью долгосрочной технологической стратегии Х5 и охватывает ключевые бизнес-направления — розницу, логистику и доставку. Компания намерена и дальше масштабировать успешные пилотные решения.