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GNSS
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16.09.2021 «РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия 1
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 1
13.04.2021 В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 5
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 7
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 1
09.10.2020 «Росэлектроника» разработала радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
09.10.2020 Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 2
08.07.2020 Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
30.04.2020 Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена 1
25.03.2020 «Билайн» открыл бизнесу два месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux 1
09.01.2020 Samsung выпустила неубиваемый смартфон. Впервые за многие годы с огромной съемной батареей. Фото 2
20.12.2019 «Росэлектроника» разработала мини-компьютер для телекома и промышленности 2
13.12.2019 «Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора» 1
13.11.2019 «Билайн» и «Инфосистемы джет» протестировали технологию Non-IP Data Delivery 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
02.10.2019 «Вист групп» внедряет современные технологии для добычи угля 2
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
20.08.2019 Oppo выпустила дешевые смартфоны с мощными аккумуляторами и квадрокамерами. Цена 2
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1
08.07.2019 Как взлететь на крыльях «тяжелых» ИТ-проектов? 1
27.06.2019 Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП 1
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ 1
04.06.2019 «Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR 1
20.05.2019 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта 1
11.04.2019 Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны 1
26.03.2019 КРОК и Meta System помогут снизить аварийность на дорогах 1
26.12.2018 «Мегафон» представил решение для онлайн-мониторинга передвижения грузов 1
11.12.2018 Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео 1
24.10.2018 Зачем нужен компьютер в автобусе 1

Публикаций - 323, упоминаний - 411

GNSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

М2М телематика 165 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 29
Ростех - Ростехнологии 2230 22
АвтоТрекер 95 21
Samsung Electronics 5633 19
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 13
Omnicomm - Омникомм 148 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
Google LLC 7128 7
Qualcomm Technologies 1001 5
Xiaomi 904 5
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 5
MediaTek 314 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
SpaceTeam - СпейсТим 29 4
Yandex - Яндекс 4099 4
Крок 1219 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
Huawei 2726 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Инфосистемы Джет 675 2
Optima - Оптима 50 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Омникомм-Сервис 28 2
Nokia Corporation 2416 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Microsoft Corporation 11017 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
SAP SE 3207 2
3727 2
Цифра ГК 116 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Oracle Corporation 3331 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 7
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Транснефть 159 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Роснефть НК 367 2
Tesla Motors 241 2
Uber 257 2
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 2
Норникель - Норильский никель 177 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Uber Technologies 258 2
УЗТМ Ростсельмаш 13 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Cosapi Mineria 1 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 1
Полюс-С 1 1
АвтоВАЗ 118 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
МТЗ Трансмаш 12 1
UBS AG 118 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Ренова актив 2 1
GM - General Motors 137 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
PSA Opel 17 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
Правительство РФ 2200 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Правительство Республики Коми 19 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Роснано 456 2
Администрация Смоленской области 19 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Правительство Москвы 649 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Правительство Сахалинской области 19 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Правительство Чувашской Республики 15 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Администрация Красноярского края 25 2
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Пензенской области 16 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Свердловской области 14 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 23
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
USB Type-C - USB-C 901 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 5
Smartphone - Смартфон 773 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 3
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 16 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 99 3
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 472 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 3
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 3
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
Google Android 10750 31
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 29
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 7
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 7
Omnicomm Online 55 7
Samsung Galaxy Note 558 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 5
Apple iOS 5741 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 4
Omnicomm LLS 27 4
Google Android 8 Oreo 139 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Corning Gorilla Glass 496 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 3
Linux OS 4243 3
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 3
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Samsung Galaxy 345 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Samsung Galaxy XCover 27 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Нечаев Иван 57 11
Емельянов Станислав 62 6
Брыкин Арсений 37 3
Смятских Алексей 47 3
Сахненко Сергей 71 2
Гурко Александр 129 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Недосеков Андрей 23 1
Кириченко Сергей 2 1
Соловьев Сергей 25 1
Оксер Ольга 2 1
Васильев Дмитрий 39 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Бейгул Антон 1 1
Колесов Николай 19 1
Павлов Максим 6 1
Горшенин Максим 15 1
Манцветов Константин 7 1
Чендаров Андрей 11 1
Гоценко Илья 3 1
Цариковский Андрей 21 1
Комаров Игорь 6 1
Гончарова Анастасия 4 1
Гудцов Денис 1 1
Мацук Игорь 3 1
Козлов Игорь 36 1
Потапов Геннадий 1 1
Панёв Алексей 2 1
Скоков Сергей 26 1
Исаев Дмитрий 11 1
Поздняков Александр 7 1
Заикин Алексей 1 1
Фонов Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Сизоненко Григорий 26 1
Мишустин Михаил 302 1
Кабанов Владимир 174 1
Евтушенко Олег 125 1
Эйгес Павел 66 1
Ускова Ольга 126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 16
Европа 3730 16
Индия - Республика 2161 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Беларусь - Белоруссия 2081 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 9
Казахстан - Республика 2621 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 7
Украина 3347 7
Франция - Французская Республика 2112 6
Земля - планета Солнечной системы 857 5
Россия - Воронежская область 394 3
Россия - Красноярский край 659 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Самарская область 558 3
Япония 2760 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Европа Западная 610 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Республика Коми 407 3
Африка 1482 2
Ближний Восток 1468 2
Финляндия - Финляндская Республика 812 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Восточная Европа 1669 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - Свердловская область 805 2
Россия - Кронштадт 49 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 2
Россия - Нижегородская область 737 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 7
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 4
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
Федеральное законодательство 254 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Региональное законодательство 45 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
TENAA 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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