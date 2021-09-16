Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GNSS
Global Navigation Satellite System
ГНСС
Глобальные навигационные спутниковые системы
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 323, упоминаний - 411
GNSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нечаев Иван 57 11
|Емельянов Станислав 62 6
|Брыкин Арсений 37 3
|Смятских Алексей 47 3
|Сахненко Сергей 71 2
|Гурко Александр 129 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Оксер Ольга 2 1
|Васильев Дмитрий 39 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Бейгул Антон 1 1
|Колесов Николай 19 1
|Павлов Максим 6 1
|Горшенин Максим 15 1
|Манцветов Константин 7 1
|Чендаров Андрей 11 1
|Гоценко Илья 3 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Комаров Игорь 6 1
|Гончарова Анастасия 4 1
|Гудцов Денис 1 1
|Мацук Игорь 3 1
|Козлов Игорь 36 1
|Потапов Геннадий 1 1
|Панёв Алексей 2 1
|Скоков Сергей 26 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Поздняков Александр 7 1
|Заикин Алексей 1 1
|Фонов Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Эйгес Павел 66 1
|Ускова Ольга 126 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|TENAA 16 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|CNews Analytics 1988 7
|Frost & Sullivan 101 2
|ABI Research 181 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru