В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках 1

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 7

Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала 1

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1

Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена 1

Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1

Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1

Highscreen объявила о снижении цен на смартфоны 1

КРОК и Meta System помогут снизить аварийность на дорогах 1