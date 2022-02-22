Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фейк Фальсификация Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее
Публикаций - 83, упоминаний - 95
Фейк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 200 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|Левин Леонид 110 2
|Мельникова Анастасия 195 2
|Цегельная Ольга 10 1
|Гледенов Роберт 6 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Щербакова Татьяна 13 1
|Фёдорова Мария 4 1
|Зуев Илья 7 1
|Крылов Павел 22 1
|Исанин Антон 8759 1
|Аитов Тимур 187 1
|Песков Дмитрий 79 1
|Жаров Александр 171 1
|Путин Владимир 2525 1
|Vanunu Oded - Вануну Одед 14 1
|Клишас Андрей 44 1
|Кузнецов Станислав 75 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Дягилев Василий 83 1
|Касперская Наталья 247 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|Круковер Илья 2 1
|Рогдев Алексей 3 1
|Щербаков Александр 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
|Вяткин Дмитрий 6 1
|Зайцев Михаил 162 1
|Бокова Людмила 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179256, в очереди разбора - 979584.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru