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Фейк Фальсификация Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее



22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
17.11.2021 Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 1
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
09.07.2021 За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
29.06.2021 BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 1
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1
01.06.2021 Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам 2
01.06.2021 «Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете 1
28.05.2021 Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 1
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 2
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
25.03.2021 «Мегафон» создал платформу киберразведки 1
11.03.2021 ВТБ начал использовать номер 1000 для звонков клиентам 1
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
14.01.2021 Avast назвала мошенничества с вакцинацией от Covid-19 и дипфейки возможными трендами 2021 года 2
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» проанализировала распространенные схемы телефонного и онлайн-мошенничества в 2020 году 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch 1
11.09.2020 «Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак на образовательный сектор в России резко увеличилось 2
19.08.2020 Холодные сердца: Group-IB фиксирует серию атак на благотворительные фонды 1
18.08.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала многократный рост фишинга в сегменте онлайн-продаж и доставки 1
14.08.2020 ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы с обещаниями бонусов 1
05.08.2020 ВТБ зафиксировал всплеск активности мошеннических сайтов 2
09.07.2020 Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами 1
23.06.2020 ВТБ предупредил о появлении мошеннических сайтов-двойников 2
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
29.05.2020 Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1
28.04.2020 Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе 1

Публикаций - 83, упоминаний - 95

Фейк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3862 9
Meta Platforms - Facebook 4229 8
Google LLC 10123 6
PayPal 632 4
Yandex - Яндекс 4940 4
Check Point Software Technologies 692 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1086 3
Apple Inc 10588 3
GitHub 477 2
VK - Mail.ru Group 3015 2
Microsoft Corporation 22359 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8344 2
Amazon Inc - Amazon.com 2628 2
Best Buy 209 1
Rakuten 37 1
Fortnite 53 1
Coinbase 29 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 416 1
Программный продукт ГК 3852 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1636 1
Epic Games 133 1
DJI 50 1
Revolut 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1999 1
UVL Robotics 2 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2736 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 56 1
SEQ - SEC Consult Services 1371 1
Yahoo! 3599 1
AMD - Advanced Micro Devices 3626 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 1
Intel Corporation 11186 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6441 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8726 1
Nvidia Corp 3099 1
InfoWatch - Инфовотч 839 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 1
Salenames 11 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 386 1
АТАК - сеть магазинов 2506 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 5
LinkedIn 556 2
DHL Express 112 2
СПЧ - Совет по правам человека 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5144 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 628 1
Wells Fargo 74 1
TD Bank 8 1
Capital One 17 1
EPIC Telecom Invest 178 1
Bank of America - Банк Америки 218 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
Western Union 119 1
eBay Inc 1575 1
Walmart - Wal-Mart Stores 360 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 1
IKEA - ИКЕА 122 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2202 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7897 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11362 3
Президент Российской Федерации 3504 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3195 2
Правительство РФ 7779 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 868 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2678 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 487 2
Правительство Республики Марий Эл 14 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 103 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 101 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 71 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1041 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 22 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 45 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 1
Правительство Воронежской области 18 1
Правительство Ивановской области 19 1
Правительство Рязанской области 9 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Правительство Ставропольского края 36 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 200 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10205 42
Website - Вебсайт 7467 30
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3519 21
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10112 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25581 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40869 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17404 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2301 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10185 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1424 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8636 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3270 6
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 602 5
Фишинг - Phishing 543 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4932 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3530 4
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 88 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10031 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 549 3
Сервер - Серверные платформы 8561 3
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6241 3
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Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 655 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3504 2
Google Android 11845 6
WhatsApp Messenger 728 3
Apple iOS 6368 3
Microsoft Windows 10 11399 2
Google Play Protect 12 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1181 2
Check Point ThreatCloud 54 2
Dropbox - Файловый хостинг 429 2
Apple iPhone 6 2026 2
Google Play - Google Store - Android Market 2701 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2443 2
ЭОС Дело СЭД 3217 2
Google Android Package Kit - APK 76 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 304 1
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Kaspersky Fraud Prevention 18 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1188 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 238 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 367 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1378 1
Microsoft Windows 2033 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 39 1
EA The Sims - компьютерная игра 145 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2921 1
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