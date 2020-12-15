Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете»
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий миллионные штрафы и даже тюремное заключение сроком на два года за клевету в Сети. В документе сказано, что клевета может быть ) «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», но нет никаких пояснений, что подразумевается под этой фразой.
В тюрьму за комментарий
В России могут ввести уголовную ответственность за клевету в интернете. Эта инициатива исходит от депутата Госдумы (фракция «Единая Россия») – зампреда комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина.
Депутат внес свой законопроект на рассмотрение в Госдуму. По его предложению, россияне, позволившие себе «клевету в интернете», должны провести в местах не столь отдаленных до двух лет своей жизни.
В своем документе депутат Вяткин предлагает сажать россиян в тюрьму не только за клевету в Интернете, но и за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». При этом ни в тексте самого законопроекта, ни в сопроводительных документах данная правовая конструкция никак не поясняется.
Несмотря на отсутствие необходимых уточнений, законопроект за авторством Дмитрия Вяткина, по данным РБК, поддержало Правительство России. Верховный суд России тоже вынес свое заключение относительно документа – в нем сказано, что предложенные депутатом поправки не вызывают, цитата, «концептуальных возражений».
Поправки Вяткина
Предложенная Вяткиным инициатива предлагает внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласит, что в нынешних реалиях клевета может распространяться и в Сети, а тот или иной веб-сайт может не относиться к СМИ, даже если его аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».
Действующая редакция ст. 128.1 УК РФ в части 2 регулирует только наказание за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ. Это и хочет исправить Вяткин, чтобы можно было сажать россиян за комментарии на сайтах, к СМИ не относящихся: «предлагается устранить данный пробел правового регулирования», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время ч. 2 ст. 128.1 УК РФ не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Нарушившему ее россиянину могут грозить штраф до 1 млн руб. и обязательные работы на срок до 240 часов.
За что еще будут сажать
Действующая ст. 128 УК РФ состоит из пяти частей, и ни в одной из них не говорится о наказании в виде тюремного заключения. Нарушителю могут присудить миллионные штрафы или сотни часов принудительных работ, но не более.
Дмитрий Вяткин считает необходимым устранить этот «просчет». Его законопроект предлагает скорректировать ч. 3 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная с использованием своего служебного положения), нарушение которой наказывается штрафом в размере до 2 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов. Депутат хочет оставить 2-миллионный штраф, а обязательные работы заменить арестом на срок до четырех месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
Ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих) Вяткин тоже предлагает подкорректировать. Сейчас осужденному по ней грозит либо штраф до 3 млн руб., либо работы на срок до 400 часов, но законопроект депутата говорит о необходимости арестовывать осужденных на срок до полугода или сажать их тюрьму максимум на четыре года. При этом 3-миллионный штраф документ Вяткина не отменяет.
В ту же ч. 4 ст 128.1 УК РФ депутат Госдумы предлагает внести правки в виде новых наказаний за клевету о совершении преступления сексуального характера. Если изменения будут приняты, то осужденный будет обязан выплатить штраф в размере до 5 млн руб.. Также, согласно идее Вяткина, его могут приговорить к аресту сроком на полгода или пяти годам заключения.
Интернет как способ оказаться за решеткой
Возможностей сменить текущее место жительства на колонию или камеру у россиян, пользующихся интернетом, становится все больше. И клевета в интернете упоминается в законопроектах далеко не впервые.
Еще в июле 2018 г. в Госдуме прошел первое чтение законопроект, который должен был ужесточить наказание за отказ удалять порочащую или недостоверную информацию в Сети. Согласно тексту документа, за подобный проступок россияне должны были платить штраф в размере до 20 тыс. руб. За злостный отказ документ предусматривал уголовное наказание вплоть до года тюрьмы.
В середине ноября 2020 г. стало известно, что в России может быть введено уголовное наказание еще и за операции с криптовалютой – биткоином, эфиром, монеро и другими. Вернее, тюрьма может грозить гражданам за непредоставление в налоговые органы сведений об этих операциях.
С такой инициативой, как сообщал CNews, выступило Министерство финансов - оно предложило лишать россиян свободы на срок до трех лет. Также, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.