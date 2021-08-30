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Федеральный закон 149-ФЗ
Об информации, информационных технологиях и о защите информации


30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 1
31.08.2020 Российские ЦОДы будут отчитываться по «суверенному Рунету» перед Роскомнадзором 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 2
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
15.06.2020 Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
10.02.2020 Правительство одобрило законопроект об идентификации и блокировке пользователей e-mail 3
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 1
03.12.2019 В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
13.11.2019 ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян 1
08.11.2019 Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 3
10.10.2019 За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион 2
08.10.2019 Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров 1
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 3
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 1
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов 1
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
26.03.2019 Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино 2
06.03.2019 Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 2
05.03.2019 Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков 1
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 2
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
25.12.2018 «Суверенный Рунет» обойдется бюджету в 130 млрд руб. в год 1
12.12.2018 Власти обещают заблокировать Google в России 1
13.11.2018 Госдума не хочет регулировать добычу криптовалют в России 1
23.10.2018 Принят закон о «незамедлительной» блокировке сайтов 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1
09.08.2018 В России создадут «виртуальный офшор» для экспорта услуг ЦОД 2
06.08.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 1
11.07.2018 В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент 3
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 1

Публикаций - 90, упоминаний - 129

Федеральный закон 149-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
VK - Mail.ru Group 2484 11
Google LLC 7158 10
Rambler Group - Рамблер ГК 485 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Telegram Group 702 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Facebook 3766 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Microsoft Corporation 11110 3
Twitter 2204 3
Samsung Electronics 5686 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Zello 20 2
Yahoo! 1098 2
Proton Technologies 17 1
Руформ 4 1
Comodo 25 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Cloudflare 50 1
Программный продукт ГК 92 1
inCloak Network Ltd 1 1
DipHost 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Alibaba Group 298 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Philips 724 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
3753 1
Intel Corporation 4186 1
Huawei 2731 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Флибуста 27 3
LinkedIn 520 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Marshall Capital Partners 63 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Газпром ПАО 523 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
Правительство РФ 2206 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 9
Президент Российской Федерации 1440 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Администрация Президента РФ 268 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Правительство Пермского края 15 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Правительство Рязанской области 10 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Ивановской области 11 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Единая Россия - Политическая партия 176 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Умное ЖКХ 12 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Отечественная модель классификации типов ЦОД 1 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
Big Data - Большие данные 1136 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Открытые данные - Open data 57 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 4
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЭОС Дело СЭД 622 2
Яндекс.Новости 29 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 372 2
Яндекс.Видео 32 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Opera - Браузер 637 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
WhatsApp Messenger 654 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
WeChat - Мессенджер 96 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Snapchat 89 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple macOS 927 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ИС Социум 1 1
IPVAnish - VPN-сервис 5 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
StartMail - почтовый сервис 3 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
ExpressVPN 11 1
VPN Unlimited 4 1
Shutterstock - фотобанк 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Hola VPN 5 1
Бокова Людмила 80 8
Никифоров Николай 1126 8
Путин Владимир 1826 7
Ющенко Александр 25 7
Клишас Андрей 44 5
Башкин Александр 8 5
Аксаков Анатолий 98 4
Кулин Филипп 39 4
Бырдин Алексей 21 3
Казаков Александр 36 3
Карлин Александр 6 3
Яровая Ирина 63 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Волин Алексей 113 3
Жаров Александр 165 3
Дуров Павел 216 3
Дарбинян Саркис 35 3
Щеголев Игорь 676 3
Боярский Сергей 16 2
Дерипаска Олег 19 2
Ходорковский Михаил 7 2
Козлюк Артем 39 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Лугов Андрей 32 2
Навальный Алексей 58 2
Малофеев Константин 98 2
Давыдов Денис 32 2
Мукабенова Мария 2 2
Кипчатов Алексей 2 2
Володин Вячеслав 62 2
Шадаев Максут 384 2
Осипов Олег 10 1
Баутин Михаил 1 1
Клиншас Андрей 2 1
Хомак Дмитрий 2 1
Гуськов Антон 10 1
Казаков Алексей 3 1
Мединский Владимир 10 1
Иванов В. К. 1 1
Елистратов Николай 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Россия - Ростовская область 863 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - Республика Марий Эл 203 2
Россия - Ставропольский край 461 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Волгоградская область 399 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Пермь 740 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Псковская область 305 1
Россия - Костромская область 229 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Европа 3766 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 19
Пиратство - Авторское право 209 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 8
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 6
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 5
Федеральное законодательство 254 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 4
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Конституция Российской Федерации 28 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 59 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Региональное законодательство 45 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Транспорт 62 1
Цифровое право - Цифровые права 2 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Wikipedia - Википедия 277 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
РосКомСвобода 75 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Ведомости 259 2
PornHub 23 2
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Парламентская газета 7 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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