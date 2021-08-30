Федеральный закон 149-ФЗ

Власти заставят соцсети блокировать самих себя 1

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1

Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 2

Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных 1

Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1

В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 1

В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1

ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян 1

Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 3

За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион 2

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров 1

Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 3

Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 2

Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков 1

Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1

Власти обещают заблокировать Google в России 1

Госдума не хочет регулировать добычу криптовалют в России 1

Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 1