Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 149-ФЗ
Об информации, информационных технологиях и о защите информации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 129
Федеральный закон 149-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокова Людмила 80 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Путин Владимир 1826 7
|Ющенко Александр 25 7
|Клишас Андрей 44 5
|Башкин Александр 8 5
|Аксаков Анатолий 98 4
|Кулин Филипп 39 4
|Бырдин Алексей 21 3
|Казаков Александр 36 3
|Карлин Александр 6 3
|Яровая Ирина 63 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Волин Алексей 113 3
|Жаров Александр 165 3
|Дуров Павел 216 3
|Дарбинян Саркис 35 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Боярский Сергей 16 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Козлюк Артем 39 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Лугов Андрей 32 2
|Навальный Алексей 58 2
|Малофеев Константин 98 2
|Давыдов Денис 32 2
|Мукабенова Мария 2 2
|Кипчатов Алексей 2 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Шадаев Максут 384 2
|Осипов Олег 10 1
|Баутин Михаил 1 1
|Клиншас Андрей 2 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Гуськов Антон 10 1
|Казаков Алексей 3 1
|Мединский Владимир 10 1
|Иванов В. К. 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru