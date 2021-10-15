Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Башкортостан
Башкирия
Публикаций - 669, упоминаний - 1091
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1437 19
|Путин Владимир 1840 18
|Попов Алексей 319 17
|Коротин Павел 29 17
|Асланов Дмитрий 41 13
|Никифоров Николай 1126 12
|Кирюшин Геннадий 34 11
|Евтушенков Владимир 134 11
|Орловский Виктор 229 11
|Лысенко Эдуард 209 10
|Чернышов Михаил 32 9
|Сидоров Сергей 22 8
|Ушацкий Андрей 101 7
|Козырев Алексей 270 7
|Новиков Алексей 39 7
|Сапельников Сергей 100 6
|Авербах Владимир 121 6
|Васильев Сергей 29 6
|Маевский Игорь 23 6
|Макаров Станислав 111 6
|Четвернин Алексей 652 6
|Албычев Александр 74 6
|Арсентьев Андрей 54 5
|Сечин Игорь 27 5
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Брюквин Юрий 206 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Козлов Александр 54 5
|Массух Илья 192 5
|Зингерман Борис 35 5
|Князев Александр 12 5
|Бойко Елена 151 5
|Контрабаев Артур 66 5
|Маевский Леонид 24 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Кузьмин Сергей 29 5
|Меджитов Тимур 56 4
|Шадаев Максут 384 4
|Селютин Александр 59 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru