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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана 2
05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 2
08.07.2021 «Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии 1
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 2
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
02.02.2021 «ЭР-Телеком» создаст «умный город» в Башкортостане 2
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 2
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
14.01.2021 «Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 3
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1

Публикаций - 669, упоминаний - 1091

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 124
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 40
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 38
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 28
Башинформсвязь 83 25
АФК Система ПАО 1057 23
СМАРТС Компания 236 23
АйТи 771 20
3934 20
Microsoft Corporation 11628 18
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Cisco Systems 2158 14
IBM 3677 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 14
Ростелеком Связьинвест 773 13
Samsung Electronics 5878 13
Softline - Софтлайн 1507 11
Ситроникс - Sitronics 598 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 11
SAP SE 3272 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 10
Directum - Директум 693 10
Apple Inc - Эппл Рус 7861 9
Oracle Corporation 3466 9
Скай Линк - Skylink 548 9
Yandex - Яндекс 4129 9
Ericsson 899 8
Huawei 2750 8
Таттелеком 111 8
AMD Graphics Product Group - ATI 362 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
ВолгаТелеком 254 7
HP Inc. 3043 7
Google LLC 7439 7
Nokia Corporation 2546 7
Ланит ГК 1185 7
Dell EMC 2502 6
Акадо Телеком - Комкор 633 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 48
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 43
Почта России ПАО 1586 21
Башнефть ПАО АНК 90 14
Уралсиб Банк 391 13
Роснефть НК 372 12
Евросеть 939 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 5
Ак Барс Банк 174 5
Открытие ФК 542 4
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
DHL Express 83 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Visa International 1358 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 4
Газпром ПАО 538 3
eBay Inc 565 3
Единая транспортная карта 12 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 194 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Техносила 159 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 2
Qiwi 783 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Альфа-Банк 1135 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 84
Правительство РФ 2226 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 27
Президент Российской Федерации 1447 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
Правительство Республики Башкортостан 17 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 10
Арбитражный суд города Москвы 347 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 9
Федеральное казначейство России 766 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 8
Правительство Москвы 660 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Счётная палата РФ 464 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 2
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Руссофт - Russoft 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 64
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 58
3G - Стандарт мобильной связи 3835 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 13
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
Безопасный город 348 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 7
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 6
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 6
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
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ЭОС Дело СЭД 649 22
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 14
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 9
Apple iOS 5744 9
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 8
Linux OS 4386 8
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 7
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 7
Google Android 10752 7
Apple iPad 3263 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 5
Microsoft Exchange 695 5
Apple iPhone 5 710 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Apple Mac 1491 4
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
Hideme.ru - VPN-сервис 6 4
Microsoft Lync 272 4
Microsoft Outlook 659 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 46 3
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 3
Apple iPad mini 375 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Alfresco 114 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 3
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 3
Медведев Дмитрий 1437 19
Путин Владимир 1840 18
Попов Алексей 319 17
Коротин Павел 29 17
Асланов Дмитрий 41 13
Никифоров Николай 1126 12
Кирюшин Геннадий 34 11
Евтушенков Владимир 134 11
Орловский Виктор 229 11
Лысенко Эдуард 209 10
Чернышов Михаил 32 9
Сидоров Сергей 22 8
Ушацкий Андрей 101 7
Козырев Алексей 270 7
Новиков Алексей 39 7
Сапельников Сергей 100 6
Авербах Владимир 121 6
Васильев Сергей 29 6
Маевский Игорь 23 6
Макаров Станислав 111 6
Четвернин Алексей 652 6
Албычев Александр 74 6
Арсентьев Андрей 54 5
Сечин Игорь 27 5
Дюбанов Анатолий 86 5
Дегтерева Мария 25 5
Брюквин Юрий 206 5
Чучелов Андрей 44 5
Козлов Александр 54 5
Массух Илья 192 5
Зингерман Борис 35 5
Князев Александр 12 5
Бойко Елена 151 5
Контрабаев Артур 66 5
Маевский Леонид 24 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Кузьмин Сергей 29 5
Меджитов Тимур 56 4
Шадаев Максут 384 4
Селютин Александр 59 4
Россия - Российская федерация - РФ 58975 369
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 213
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 188
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 123
Россия - ПФО - Самарская область 580 108
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 104
Россия - УФО - Свердловская область 822 92
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 88
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 81
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 77
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 76
Россия - УФО - Челябинская область 674 74
Россия - ПФО - Пензенская область 359 71
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 71
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 67
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 64
Россия - СФО - Новосибирская область 843 61
Россия - УФО - Тюменская область 597 60
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 59
Россия - СФО - Красноярский край 691 57
Россия - ЦФО - Тульская область 760 56
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 55
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 54
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 54
Россия - СФО - Омская область 395 53
Россия - ПФО - Саратовская область 364 53
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 48
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 47
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 47
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 46
Россия - СФО - Республика Алтай 712 46
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 45
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 44
Россия - СФО - Кемеровская область 496 42
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 42
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 40
Россия - ЦФО - Калужская область 584 40
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 38
Россия - СФО - Иркутская область 565 37
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
Информационное общество - Государственная программа 282 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 7
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 6
Русский язык 1028 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 6
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